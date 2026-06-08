Lunedì 8 giugno si svolge l’ultimo appuntamento di The Unknown Fino all’ultimo bivio e di seguito analizziamo i finalisti. Il format è visibile, come sempre, su Rai 2 dalle ore 21:15 circa.

The Unknown Fino all’ultimo bivio finalisti, in quattro si contendono la vittoria

La quarta e penultima puntata di The Unknown Fino all’ultimo bivio, in onda lo scorso lunedì sulla seconda rete della TV di Stato, ha di fatto dimezzato il cast di partecipanti. Con l’eliminazione dal gioco di Francesca Manzini, Noemi Cassaro, Ivan Zucco e Pino Strabioli, sono rimasti appena in quattro coloro che si contendono la vittoria.

In primis, la finale di The Unknown è arricchita da Christian Calenda. Competitivo e fortemente determinato a vincere, è un tatuatore classe 1994 e molto seguito sui social. La seconda finalista della trasmissione è Costanza Caracciolo. Classe 1990, è divenuta nota al grande pubblico a partire dal 2008, quando è stata scelta per fare la Velina a Striscia la Notizia. Dal 2019 è sposata con l’ex calciatore Christian Vieri.

The Unknown Fino all’ultimo bivio finalisti, ai nastri di partenza anche Matri e Soleil

La terza finalista di The Unknown Fino all’ultimo bivio è Soleil Sorge. Molto seguita sui social (su Instagram ha più di un milione di follower), è la concorrente con la maggior esperienza nel mondo dei reality. In passato, infatti, ha gareggiato a show come L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip e Pechino Express.

Infine, ai nastri di partenza della finale di The Unknown c’è Alessandro Matri. Oggi opinionista sportivo, dal 2002 al 2020 è stato un attaccante professionista, militando in club come Milan, Cagliari e Juventus e realizzando decine di gol, uno anche indossando la maglia della Nazionale italiana.

Il percorso della finale

La finale di The Unknown Fino all’ultimo bivio è condotta, come sempre, da Elettra Lamborghini e Scintilla. Divisi in due squadre, i concorrenti si cimentano in una prova in mare, dovendo fare i conti con imprevisti e gli immancabili bivi.

I protagonisti giungono a Pentedattilo, dove si svolge uno scontro decisivo per individuare i due sfidanti al centro del duello finale. Essi, partendo da punti diversi, devono cercare di raggiungere nel minor tempo possibile i Calanchi di Palizzi.

Qui, dopo un ultimo bivio insidioso che mette alla prova intuito e capacità di scelta, è proclamato il concorrente vincitore della prima edizione di The Unknown Fino all’ultimo bivio. La finale, come tutti gli altri appuntamenti, è visibile anche in streaming e on demand su Rai Play.