Novità nella programmazione tv di Rete 4. Sabato 13 giugno, infatti, debutta in prima serata la soap La Promessa, titolo spagnolo sopravvissuto all’invasione delle serie turche che ha interessato la programmazione Mediaset.

La Promessa prima serata, la promozione per la soap

Per La Promessa, lo sbarco in prima serata rappresenta, senza ombra di dubbio, una promozione meritata. D’altronde, la soap è una delle più longeve fra quelle attualmente in programmazione sulle reti Mediaset, avendo debuttato nel nostro paese nel maggio del 2023.

Per oltre un anno, fino al settembre del 2024, la soap ha occupato il pomeriggio di Canale 5, con ottimi ascolti. Successivamente, il titolo si è spostato nella fascia preserale di Rete 4: una collocazione inedita per una produzione seriale, inserita in mezzo all’informazione del telegiornale e al talk 4 di Sera. Nonostante questo, La Promessa è riuscita a mantenere dati Auditel positivi, stabilmente vicini al 6%, con picchi che hanno sfiorato il 9%.

La scelta di Rete 4, ora, è quella di rafforzare ulteriormente la programmazione tv della serie, che dal 13 giugno andrà in onda, tutte le settimane, nella prima serata del sabato. Nonostante tale modifica, il titolo mantiene anche l’appuntamento quotidiano nella fascia del preserale.

La Promessa prima serata, la trama

Negli episodi di sabato 13 giugno de La Promessa è centrale l’arrivo del dottor Guillen, medico del paese. Ben presto, infatti, il dottore si rivela essere fondamentale per la salute di Rafaela, mentre rischia di avere delle conseguenze poco positive per Simona e Ricardo. Guillen, con coraggio, si prende cura di Rafaela, che inizia fortunatamente a stare bene. Il lavoro e il coraggio del medico sono lodati da Catalina e Adriano.

Spoiler finale

Intanto, nella puntata di oggi, Leocadia rifiuta disgustata la proposta di Lorenzo di sposare Angela. Cristobal, dopo aver parlato con Lope in merito alla sua passione per la cucina, si ritrova al centro di una discussione fra Curro e Lorenzo. Infine, Angela insiste nel voler aiutare Curro a indagare sui presunti affari illeciti portati avanti dal capitano.

La Promessa prima serata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati ne La Promessa, che debutta in prima serata sabato 13 giugno.