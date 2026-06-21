Dopo Elisabetta Canalis, altre novità sono in arrivo nel sabato sera di Canale 5. Il cast di Tu Si Que Vales, infatti, è arricchito dal ritorno di Belen Rodriguez, che avrà nel format un ruolo del tutto inedito.

Belen Rodriguez Tu Si Que Vales, cosa farà nello show del sabato sera

Per Belen Rodriguez, dunque, si riaprono le porte di Tu Si Que Vales. Un programma, quest’ultimo, che la showgirl sudamericana conosce decisamente molto bene, avendolo condotto per ben nove edizioni consecutive, in onda dal 2014 al 2022.

Il ruolo di Belen Rodriguez nella nuova edizione di Tu Si Que Vales è quello di giudice speciale. La conduttrice, infatti, ha il compito di stabilire, ogni settimana, la classifica del torneo del cosiddetto lyp-sinc, ovvero le sfide basate sul playback che oppone i giudici, affiancati sempre da ospiti vip differenti in ogni serata.

L’Isola dei Famosi e i problemi di salute

Per Belen Rodriguez si tratta di un ritorno in televisione dopo alcune settimane di grandi difficoltà. La conduttrice, infatti, era data come probabile nuova padrona di casa de L’Isola dei Famosi. Alcune notizie circolate nel web hanno poi sottolineato come Mediaset abbia, alla fine, cambiato idea, affidando il reality a Selvaggia Lucarelli. Versione smentita dalla stessa Belen, che invece ha sottolineato, sui social, di aver rifiutato lei il lavoro per non stare troppo tempo lontana dai figli. Alla fine di maggio, poi, è stata diffusa la notizia di un malore, che ha costretto la showgirl a ricorrere alle cure ospedaliere.

Belen Rodriguez Tu Si Que Vales, le voci di un corteggiamento di Milly Carlucci

Ma l’arrivo di Belen Rodriguez su Canale 5 ha delle importanti ripercussioni anche sulla sfida dell’autunno con Ballando con le stelle su Rai 1. Da settimane, infatti, circolavano con insistenza le voci di un possibile approdo della showgirl nel programma di Milly Carlucci, sia come concorrente che come giudice al posto di Selvaggia Lucarelli.

L’ufficializzazione della sua presenza nel cast di Tu Si Que Vales spegne ogni possibilità di vedere la showgirl nella pista di ballo più nota della televisione italiana. Un fatto, questo, già accaduto con Elisabetta Canalis. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web (mai confermate dagli interessati), Carlucci avrebbe tentato di convincere la showgirl a far parte del cast di Ballando. Lei, tuttavia, avrebbe rifiutato, per poi accettare il ruolo di conduttrice di Tu Si Que Vales.