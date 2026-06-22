La nuova settimana, quella dal 22 al 28 giugno, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di separazioni dolorose, vendette e nuove alleanze destinate a cambiare gli equilibri. La soap turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 15:30, con gli episodi disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena il divorzio tra Ender e Kaya, il piano di Sahika contro la coppia, la crisi di Yigit e Lila, i problemi di Yildiz con la sua azienda e il ritorno della tensione sentimentale con Kerim.

Forbidden Fruit 22-28 giugno 2026 – lunedì 22 giugno 2026

La settimana si apre con Ender decisa a raggiungere Kaya nel suo hotel per parlargli. La donna, però, trova nella sua stanza una presenza inattesa: una ragazza che sembra confermare i suoi peggiori sospetti.

In realtà, dietro quella situazione c’è il piano di Sahika, che con l’aiuto di Fatma e del signor Haluk vuole convincere Kaya che sia stata Ender a tradirlo. Anche Ender, davanti a quella scena, si sente tradita e il rapporto con il marito precipita.

Forbidden Fruit, trama martedì 23 giugno 2026

Dopo il duro confronto, Ender e Kaya si presentano in tribunale per il divorzio. La loro separazione diventa inevitabile e lascia profonde ferite in entrambi.

Subito dopo, Ender racconta tutto a Yildiz, convinta che Kaya l’abbia tradita. Yildiz, sconvolta dalla situazione dell’amica, vorrebbe aiutarla e decide di parlare direttamente con Kaya per provare a capire cosa sia realmente accaduto.

Forbidden Fruit 22-28 giugno 2026 – mercoledì 24 giugno 2026

Mentre Ender affronta le conseguenze del divorzio, Sahika organizza una cena con alcuni amici per risollevare il morale di Kaya. Dietro l’iniziativa, però, si nasconde un secondo fine.

La presenza di Sahika accanto a Kaya scatena la rabbia di Ender, che non accetta di vederla approfittare del momento di debolezza del suo ex marito. Per la donna è l’inizio di una nuova guerra contro l’ex cognata.

Forbidden Fruit, trama giovedì 25 giugno 2026

Nel nuovo episodio, Zehra inaugura il suo asilo nido con l’aiuto di Asuman e Aysel. Quella che dovrebbe essere una giornata di festa si trasforma però in un momento di grande panico.

Durante l’inaugurazione, infatti, un bambino viene perso di vista per alcuni istanti. La situazione genera preoccupazione tra i presenti e mette Zehra in difficoltà proprio nel giorno più importante per il suo nuovo progetto.

Forbidden Fruit 22-28 giugno 2026 – venerdì 26 giugno 2026

Dopo il divorzio di Ender e Kaya, Yigit decide di rinviare il matrimonio con Lila. Il giovane è troppo turbato dalla separazione dei genitori e non riesce a vivere serenamente i preparativi per le nozze.

La decisione ferisce profondamente Lila, che aveva immaginato un futuro diverso. La ragazza, però, prova a reagire e compra due biglietti per Parigi, convinta che un viaggio possa diventare l’occasione per festeggiare comunque il loro amore.

Forbidden Fruit, trama sabato 27 giugno 2026

Kaya comunica a Yildiz che il tribunale ha deciso di infliggerle una pesante sanzione per la causa che coinvolge la sua azienda. La notizia mette in difficoltà la giovane, che deve affrontare nuovi problemi sul fronte professionale.

Per ringraziarlo dell’aiuto ricevuto, Yildiz invita Kaya a cena. Nel frattempo, però, cresce la sua determinazione a capire cosa sia davvero accaduto tra lui ed Ender e a smascherare il piano di Sahika.

Forbidden Fruit 22-28 giugno 2026 – domenica 28 giugno 2026

La settimana si chiude con Yildiz pronta a confidare a Emir la sua intenzione di smascherare Sahika per il ruolo avuto nel divorzio di Kaya ed Ender. Ma la donna scopre il piano e decide di passare al contrattacco.

Sahika inizia infatti a insinuare dubbi in Halit su Yildiz, mentre Kerim mette in guardia la giovane sugli investimenti gestiti da Mert. Tra Kerim e Yildiz riaffiora una tensione emotiva sempre più evidente, mentre Ender, sentendosi tradita anche dall’amica, decide di dichiararle guerra.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 15:30.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.