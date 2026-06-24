Mercoledì 24 giugno prende il via la prima puntata di Temptation Island 2026, che seguiremo in diretta. Il programma, guidato da Filippo Bisciglia, parte alle ore 21:25 circa, su Canale 5. Al centro del racconto vi sono sette coppie di fidanzati, che hanno deciso di mettere alla prova il loro legame nel format.

A partire dalla diretta della prima puntata di Temptation Island 2026, fidanzate e fidanzati vivono in dei villaggi separati insieme a tentatori e tentatrici. Regolarmente ricevono degli aggiornamenti sul percorso del partner. Alla fine del percorso vi sono i falò di confronto, durante il quale i protagonisti decidono se uscire dallo show insieme o separati.

Temptation Island 2026 diretta prima puntata, inizia l’appuntamento

Filippo Bisciglia dà ufficialmente il via alla prima puntata di Temptation Island 2026. Le clip raccontano le storie delle coppie protagoniste. La prima è formata da Gabriele e Sara, fidanzati da sei anni e mezzo. È lui che ha chiamato la produzione, perché ha trovato delle chat della fidanzata e si è convinto che lei lo tradisca. La compagna nega e afferma: “Sono limitata, mi vuole tenere in una bolla di vetro, ho limitato anche la clientela maschile dal mio centro estetico perché questo crea in lui delle insicurezze“.

Si continua con Francesca e Danilo, fidanzati da 4 anni. In questo caso è lei ad essere convinta di essere stata tradita: ha visto, infatti, una chat che lui ha avrebbe avuto con un’altra in un’applicazione di incontri. Lui nega, ma lei conosce il nome e il cognome di tutte le oltre 400 ragazze che il partner segue sui social. Terza coppia è formata da Sabrina e Giovanni, insieme da sei anni. Lui non si fida più di lei è pensa di essere stata tradito, notando un comportamento di freddezza nella donna. Lei ammette: “Ho avuto una distrazione che ha creato ancora più dubbi su di lui, non so se sia la persona giusta“.

Soraya e Cristian, invece, sono fidanzati da un anno e otto mesi. Lei non sa più se lui sia innamorato, hanno affrontato una convivenza che poi è terminata. I due hanno modi di vivere decisamente opposti. Altra coppia è composta da Bernadette e Diamante: sono insieme da sedici anni, lei vorrebbe sposarsi, ma lui temporeggia. Il fidanzato ha le idee chiare: presenzia al format per capire come mai non vuole fare il grande passo. Iris e Andrea, invece, presenziano perché lei è delusa dopo aver trovato delle chat del fidanzato con altre donne. Infine, ci sono Alessandra e Rosario: lei ha perdonato un tradimento del compagno, ma da quel momento è molto gelosa.

Arrivano i tentatori e le tentatrici

La prima puntata di Temptation Island 2026 entra nel vivo. I fidanzati incontrano le tentatrici e c’è subito un colpo di scena: fra queste c’è Giada, ex migliore amica di Alessandra con la quale ha litigato e che in passato ci avrebbe provato con Rosario. Quando è la volta dell’arrivo dei tentatori, Sara balla con uno dei single e Gabriele va su tutte le furie: “Mi viene quasi da piangere, mi hai già mancato di rispetto“.

Passano pochi minuti dall’ingresso nei villaggi e subito c’è una clip per Gabriele. La fidanzata Sara confessa: “Lui sa solo alzare la voce, ma non mi dice mai quello che realmente pensa e pensa di poter compare il mio amore con i soldi. Lui non lavora e i soldi non arrivano dalle sue tasche, ma dai suoi genitori e io non sono sicura di volere una persona così al mio fianco. Per questo io lo lascio per sfinimento e in questi periodi posso uscire con le amiche e mi faccio anche guardare”.

Prima clip anche per Giovanni. La fidanzata Sabrina confessa: “Sono sempre stata la seconda scelta e questo mi ha spinto ad avvicinarmi ad un’altra persona, che vedevo più uomo. Giovanni è immaturo, vive alla giornata, sembra di stare con un 12enne. Anche a letto litighiamo, lui è teatrale e io faccio finta”. In seguito, la ragazza confessa di essere attratta a un tentatore, al punto da sbilanciarsi: “Credo che nascerà qualcosa“. Infine, fa capire di aver avuto un avvicinamento non solo mentale con la persona alla quale si era avvicinata in passato.

Temptation Island 2026 diretta prima puntata, il percorso di Alessandra e Rosario

La prima puntata di Temptation Island 2026 va avanti con il rapporto fra Alessandra e Rosario. La fidanzata vede immediatamente un video sul compagno, che nel villaggio si è avvicinato alla già citata Giada. Non appena vede le immagini, Alessandra scoppia in lacrime: “Si è avvicinato proprio a lei, è uno schifoso“.

Si cambia, però, argomento. Gabriele deve tornare al capanno per vedere un’altra clip. La fidanzata Sara: “Per lui sono un giocattolo che dev’essere sempre sotto le sue orecchie, quando lo lascio faccio la pazza”. Poi lei si sfoga con un tentatore.