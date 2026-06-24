La programmazione televisiva per la serata di oggi regala una ricca selezione di appuntamenti per tutti i gusti, spaziando dai grandi eventi sportivi in diretta ai talk show di approfondimento, fino a imperdibili prime visioni cinematografiche e grandi classici. Per scoprire l’elenco completo e tutti i dettagli aggiornati dei palinsesti, potete consultare la guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.
Stasera in TV giovedì 25 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Ecuador – Germania (21:40 – 00:15) – Sport. Grande appuntamento con il calcio internazionale e la diretta del match d’alto livello tra la selezione ecuadoriana e quella tedesca.
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Rai 2: Girl in the Attic (21:20 – 23:00) – Film. Un intenso e avvincente thriller psicologico incentrato su segreti nascosti tra le mura domestiche e dinamiche familiari ad alta tensione.
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Rai 3: Il Mondo Con Gli Occhi Di Overland (21:15 – 23:25) – Documentari. Una straordinaria spedizione geografica e culturale dedicata alla Costa Rica e alla protezione delle foreste in Centro America.
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Rai Movie: Tutti gli uomini del Presidente (21:15 – 23:15) – Film. Il celebre e pluripremiato capolavoro cinematografico sul giornalismo d’inchiesta che ha fatto luce sullo scandalo Watergate negli Stati Uniti.
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Rai Premium: Campioni Del Mondo, Italia Loves Unesco (21:24 – 23:55) – Intrattenimento. Grande serata evento di spettacolo e cultura volta a celebrare le meraviglie e il patrimonio italiano tutelato dall’Unesco.
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Rai 5: Cosmos Ligeti (21:15 – 22:15) – Documentari. Un approfondimento documentaristico e musicale dedicato all’universo artistico e alle composizioni d’avanguardia di György Ligeti.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Montmartre (21:21 – 22:44) – Serie TV. Nuovi sviluppi sentimentali e drammatici scuotono le vite e i segreti dei protagonisti di questa appassionante serie televisiva.
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Italia 1: Sarabanda Celebrity (21:30 – 00:35) – Film. Serata speciale con la versione vip dello storico quiz musicale, tra canzoni indimenticabili, concorrenti famosi e sfide all’ultima nota.
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Rete 4: Quarto grado (21:33 – 00:56) – Informazione (Prima Tv). Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca nera più caldi ed enigmatici con approfondimenti e dettagli inediti.
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La7: SPECIALE Piazzapulita – Fratelli di Sangue (21:15 – 23:00) – News (Prima Tv). Corrado Formigli conduce uno speciale reportage giornalistico focalizzato su scottanti tematiche di attualità e inchieste internazionali.
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TV8: Quattro matrimoni (21:40 – 23:10) – Intrattenimento. Quattro spose si sfidano a colpi di stile e giudizi spietati per conquistarare una splendida luna di miele da sogno.
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Nove: Sinceramente Persia (21:30 – 23:40) – Intrattenimento. Un ironico e appassionante viaggio culturale guidato dalla comicità e dalle riflessioni uniche del protagonista.
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20: Matrix (21:10 – 23:58) – Film. Il leggendario capolavoro di fantascienza in cui Neo scopre la sconvolgente verità sulla realtà virtuale controllata dalle macchine.
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La5: Angeli – Una storia d’amore (21:10 – 23:32) – Film. Una toccante pellicola sentimentale italiana che racconta l’intenso legame d’amore e i sacrifici straordinari tra i due protagonisti.
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Cine34: Infelici e contenti (21:00 – 23:03) – Film. Renato Pozzetto e Ezio Greggio interpretano due disabili che fuggono da una clinica dando vita a un viaggio estivo ricco di avventure e gag esilaranti.
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Iris: Dante’s Peak – La furia della montagna (21:18 – 23:33) – Film. Un esperto vulcanologo deve convincere una cittadina ai piedi di un imponente vulcano del pericolo imminente di una catastrofica eruzione.
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Ventidue: The Covenant (2023) (21:10 – 23:10) – Intrattenimento. Un crudo e intenso dramma bellico incentrato sul forte legame e sul salvataggio reciproco tra un soldato statunitense e un interprete locale.
I film di questa sera in tv giovedì 25 giugno 2026
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Le ragazze di Wall Street – Business is Business (Twentyseven, 21:09): Un gruppo di scaltre spogliarelliste di New York unisce le forze per attuare una clamorosa truffa ai danni dei loro ricchi clienti della finanza.
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Il mio piccolo genio (Twentyseven, 21:05): Una madre single deve fare i conti con le straordinarie capacità intellettuali del figlio prodigio e trovare il modo di garantirgli il giusto futuro.
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Blu Profondo (Sky Cinema, 21:15): In un laboratorio sottomarino alcuni scienziati modificano geneticamente il cervello di un gruppo di squali, che diventano letali e super intelligenti.
I film su Sky giovedì 25 giugno 2026
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Una notte a New York (Sky Cinema Uno, 21:15)
Due giovani sconosciuti si incontrano per caso a Manhattan e trascorrono insieme una notte magica e ricca di imprevisti sentimentali.
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Codice d’onore (Sky Cinema Due, 21:15)
Un jackpot di avvocati militari deve difendere due marines accusati di omicidio all’interno della base di Guantanamo scontrandosi con i vertici dell’esercito.
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Star Trek Beyond (Sky Cinema Collection, 21:15)
L’equipaggio dell’Enterprise viene attaccato da una nuova e misteriosa ondata di alieni e si ritrova bloccato su un pianeta ostile.
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Ritorno al futuro – Parte III (Sky Cinema Family, 21:00)
Marty McFly viaggia indietro nel tempo fino al vecchio West del 1885 per salvare lo scienziato Doc Brown da un tragico destino.
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Robin Hood (Sky Cinema Action, 21:00)
Una spettacolare e moderna rivisitazione incentrata sul celebre arciere fuorilegge pronto a guidare una rivolta contro la corrotta corona inglese.
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Presence (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Un thriller psicologico dalle atmosfere claustrofobiche in cui una misteriosa entità invisibile tormenta la vita quotidiana di una famiglia.
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Tolo Tolo (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Checco Zalone interpreta un sognatore pugliese che scappa dai debiti in Africa e si ritrova a compiere un bizzarro viaggio di ritorno verso l’Europa.