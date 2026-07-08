Cosa vedere stasera in TV, giovedì 9 luglio 2026? La prima serata propone calcio, musica, cinema, serie TV e approfondimento. Su Rai 1 spazio ai Mondiali di calcio 2026 con la partita Francia-Marocco, mentre Canale 5 punta sulla musica estiva di Tim Battiti Live.

Tra le alternative ci sono Mai fidarsi di mio marito su Rai 2, Overland su Rai 3, Innamorato pazzo su Rete 4, la serie Crossfire – Bloccati nell’incubo su Italia 1, Quattro matrimoni su TV8 e La Corrida sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:40 – Mondiali di calcio 2026: Francia-Marocco . Nuova sfida della Coppa del Mondo FIFA 2026.

– . Nuova sfida della Coppa del Mondo FIFA 2026. Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live . Il grande show musicale dell’estate con artisti italiani e internazionali.

– . Il grande show musicale dell’estate con artisti italiani e internazionali. Rete 4, ore 21:33 – Innamorato pazzo . La commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti.

– . La commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti. Italia 1, ore 21:29 – Crossfire – Bloccati nell’incubo . Serie action e thriller ambientata durante una vacanza che si trasforma in un incubo.

– . Serie action e thriller ambientata durante una vacanza che si trasforma in un incubo. La7, ore 21:15 – Speciale Piazzapulita . Corrado Formigli conduce una nuova serata di approfondimento politico e sociale.

– . Corrado Formigli conduce una nuova serata di approfondimento politico e sociale. Nove, ore 21:30 – La Corrida. Amadeus guida lo storico show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:40 – Mondiali di calcio 2026: Francia-Marocco – Sport.

– – Sport. Rai 2, ore 21:20 – Mai fidarsi di mio marito – Film thriller.

– – Film thriller. Rai 3, ore 21:15 – Overland – Documentario e viaggio.

– – Documentario e viaggio. Rai 4, ore 21:19 – S.W.A.T. – Serie TV, settima stagione.

– – Serie TV, settima stagione. Rai 5, ore 21:23 – La Fenice in Piazza San Marco – Teatro e musica.

– – Teatro e musica. Rai Movie, ore 21:10 – Wasabi – Film action e commedia con Jean Reno.

– – Film action e commedia con Jean Reno. Rai Premium, ore 21:20 – Cercasi tata disperatamente – Film TV.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Innamorato pazzo – Commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti.

– – Commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti. Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live – Show musicale.

– – Show musicale. Italia 1, ore 21:29 – Crossfire – Bloccati nell’incubo – Serie TV, primo episodio.

– – Serie TV, primo episodio. 20, ore 21:10 – Matrix Revolutions – Film di fantascienza con Keanu Reeves.

– – Film di fantascienza con Keanu Reeves. Iris, ore 21:18 – Forrest Gump – Film cult con Tom Hanks.

– – Film cult con Tom Hanks. Twentyseven, ore 21:10 – Derby in famiglia – Commedia.

– – Commedia. La5, ore 21:10 – Puoi baciare lo sposo – Commedia italiana.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Speciale Piazzapulita – Attualità e approfondimento con Corrado Formigli.

– – Attualità e approfondimento con Corrado Formigli. TV8, ore 21:40 – Quattro matrimoni – Docu-reality con Costantino della Gherardesca.

– – Docu-reality con Costantino della Gherardesca. Nove, ore 21:30 – La Corrida – Intrattenimento con Amadeus.

– – Intrattenimento con Amadeus. Cielo, ore 21:15 – Una vita rubata – Film thriller e drammatico.

– – Film thriller e drammatico. TV2000, ore 21:05 – Mr. Bean’s Holiday – Commedia con Rowan Atkinson.

– – Commedia con Rowan Atkinson. La7 Cinema, ore 21:15 – Captain Phillips – Attacco in mare aperto – Film con Tom Hanks.

I film di stasera in TV giovedì 9 luglio 2026

Mai fidarsi di mio marito – Rai 2, ore 21:20. Un thriller familiare costruito tra sospetti, segreti e verità nascoste.

– Rai 2, ore 21:20. Un thriller familiare costruito tra sospetti, segreti e verità nascoste. Innamorato pazzo – Rete 4, ore 21:33. Adriano Celentano interpreta un autista romano che si innamora di una principessa in visita nella Capitale.

– Rete 4, ore 21:33. Adriano Celentano interpreta un autista romano che si innamora di una principessa in visita nella Capitale. Wasabi – Rai Movie, ore 21:10. Un poliziotto francese torna in Giappone dopo la morte di una donna amata molti anni prima.

– Rai Movie, ore 21:10. Un poliziotto francese torna in Giappone dopo la morte di una donna amata molti anni prima. Matrix Revolutions – 20, ore 21:10. Neo affronta la battaglia finale per il destino di Zion e dell’umanità.

– 20, ore 21:10. Neo affronta la battaglia finale per il destino di Zion e dell’umanità. Forrest Gump – Iris, ore 21:18. Tom Hanks interpreta Forrest, uomo semplice e straordinario che attraversa decenni di storia americana.

– Iris, ore 21:18. Tom Hanks interpreta Forrest, uomo semplice e straordinario che attraversa decenni di storia americana. Captain Phillips – Attacco in mare aperto – La7 Cinema, ore 21:15. Un comandante deve affrontare l’assalto dei pirati somali alla sua nave cargo.

– La7 Cinema, ore 21:15. Un comandante deve affrontare l’assalto dei pirati somali alla sua nave cargo. Puoi baciare lo sposo – La5, ore 21:10. Una commedia italiana su amore, famiglia e accettazione.

– La5, ore 21:10. Una commedia italiana su amore, famiglia e accettazione. Mr. Bean’s Holiday – TV2000, ore 21:05. Mr. Bean parte per la Francia e trasforma una vacanza in una lunga serie di equivoci.

I film su Sky Cinema giovedì 9 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Tramite amicizia . Commedia italiana con Alessandro Siani.

– . Commedia italiana con Alessandro Siani. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Donnie Brasco . Crime con Johnny Depp e Al Pacino.

– . Crime con Johnny Depp e Al Pacino. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – C’è post@ per te . Commedia romantica con Tom Hanks e Meg Ryan.

– . Commedia romantica con Tom Hanks e Meg Ryan. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Viaggio al centro della Terra . Avventura per tutta la famiglia.

– . Avventura per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – L’uomo dei ghiacci – The Ice Road . Action con Liam Neeson.

– . Action con Liam Neeson. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Interpreter . Thriller con Nicole Kidman e Sean Penn.

– . Thriller con Nicole Kidman e Sean Penn. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Tre amiche . Film sentimentale.

– . Film sentimentale. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – La stanza accanto . Film drammatico.

– . Film drammatico. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – I pompieri . Commedia italiana con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi.

– . Commedia italiana con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi. Sky Cinema, ore 21:15 – Prendiamoci una pausa. Commedia italiana diretta da Cristian Marazziti.

Stasera in TV, giovedì 9 luglio: la scelta migliore

La proposta principale della serata è Francia-Marocco, partita dei Mondiali di calcio 2026 in onda su Rai 1. Chi preferisce la musica può scegliere Tim Battiti Live su Canale 5, mentre per l’intrattenimento leggero ci sono Quattro matrimoni su TV8 e La Corrida sul Nove.

Tra i film spiccano Innamorato pazzo su Rete 4, Forrest Gump su Iris, Matrix Revolutions su 20, Wasabi su Rai Movie e Captain Phillips – Attacco in mare aperto su La7 Cinema.