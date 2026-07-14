Cosa vedere stasera in TV, mercoledì 15 luglio 2026? La prima serata propone fiction, musica, serie internazionali, approfondimento, spettacolo e cinema. Su Rai 1 tornano Luca Argentero e Matilde Gioli con due episodi di Doc – Nelle tue mani, mentre Canale 5 punta sulla musica dell’estate con Tim Battiti Live.
Tra gli altri appuntamenti spiccano il documentario La Finale. Italia-Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino su Rai 2, La Traviata dall’Arena di Verona su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, la nuova stagione di Chicago Med su Italia 1, Quattro matrimoni su TV8 e La Corrida sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani. Due episodi della terza stagione della fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli.
- Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live. Ilary Blasi e Fabio Rovazzi conducono una nuova serata dedicata ai successi musicali dell’estate.
- Rai 2, ore 21:20 – La Finale. Italia-Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino. Il racconto della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006.
- Rai 3, ore 21:15 – La Grande Opera all’Arena di Verona – La Traviata. Il celebre melodramma inaugura il nuovo appuntamento con la grande lirica.
- Italia 1, ore 21:28 – Chicago Med. I primi due episodi dell’undicesima stagione della serie medical.
- Nove, ore 21:30 – La Corrida. Amadeus conduce una nuova puntata dello storico varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani – Fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli.
- Rai 2, ore 21:20 – La Finale. Italia-Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino – Documentario sportivo.
- Rai 3, ore 21:15 – La Grande Opera all’Arena di Verona – La Traviata – Opera.
- Rai 4, ore 21:19 – S.W.A.T. – Tre episodi della settima stagione.
- Rai 5, ore 21:20 – Concerto per Milano 2026 – Musica classica dalla Piazza del Duomo.
- Rai Movie, ore 21:10 – Beckett – Thriller con John David Washington e Vicky Krieps.
- Rai Premium, ore 21:20 – Detective a passo di danza – Film TV giallo.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Zona Bianca – Attualità, politica e cronaca con Giuseppe Brindisi.
- Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live – Show musicale con i protagonisti dell’estate.
- Italia 1, ore 21:28 – Chicago Med – Due episodi dell’undicesima stagione.
- 20, ore 21:10 – Star Trek – Il futuro ha inizio – Film di fantascienza con Chris Pine e Zachary Quinto.
- Iris, ore 21:18 – Ballistic – Film d’azione con Antonio Banderas e Lucy Liu.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 20:35 – In Onda – Approfondimento politico e di attualità con Marianna Aprile e Luca Telese.
- TV8, ore 21:40 – Quattro matrimoni – Costantino della Gherardesca mette a confronto quattro spose e i rispettivi matrimoni.
- Nove, ore 21:30 – La Corrida – Varietà con Amadeus.
I film di stasera in TV mercoledì 15 luglio 2026
- Beckett – Rai Movie, ore 21:10. Durante una vacanza in Grecia, un turista americano resta coinvolto in una pericolosa cospirazione politica.
- Star Trek – Il futuro ha inizio – 20, ore 21:10. Il giovane James T. Kirk entra nella Flotta Stellare e affronta una minaccia capace di cambiare il destino dell’universo.
- Ballistic – Iris, ore 21:18. Due agenti rivali si ritrovano coinvolti in una guerra tra servizi segreti e organizzazioni criminali.
I film su Sky Cinema mercoledì 15 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Page Eight. Thriller di spionaggio con Bill Nighy, Rachel Weisz e Michael Gambon.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – L’orchestra stonata. Commedia drammatica francese ambientata nel mondo della musica.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Interstellar. Il film di Christopher Nolan con Matthew McConaughey e Anne Hathaway.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Animali fantastici e dove trovarli. Avventura fantasy ambientata nell’universo di Harry Potter.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Giochi di potere. Thriller con Harrison Ford.
Stasera in TV, mercoledì 15 luglio: la scelta migliore
Gli appassionati di fiction possono seguire Doc – Nelle tue mani su Rai 1 oppure la nuova stagione di Chicago Med su Italia 1. Canale 5 punta invece sulla musica con Tim Battiti Live, mentre sul Nove torna l’intrattenimento de La Corrida.
Rai 2 celebra il ventesimo anniversario della vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006 con La Finale. Italia-Francia 2006. Per gli amanti della lirica, Rai 3 propone La Traviata dall’Arena di Verona.
Tra i film spiccano Beckett su Rai Movie, Star Trek – Il futuro ha inizio sul 20, Page Eight su Sky Cinema Uno e Interstellar su Sky Cinema Collection.