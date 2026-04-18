Sabato 18 aprile, su Real Time, è in onda la puntata dal titolo Sotto pressione di Dottor Hekim. L’appuntamento parte alle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Sotto pressione, regista e dove è girata

Quella in onda oggi è la ventunesima puntata della seconda stagione della serie. L’episodio ha una durata di circa due ore e, come sempre, è visibile anche in streaming su Discovery+. Qui, ma solamente a pagamento, sono resi disponibili le varie puntate anche con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Realizzata dalle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures, le riprese si sono svolte in Turchia, principalmente presso l’ospedale universitario Okan, situato nel distretto di Tuzla a Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Dietro la macchina da presa, per curare la regia, c’è Semih Bagci.

Dottor Hekim Sotto pressione, la trama

Nel corso della puntata odierna di Dottor Hekim, i medici dell’ospedale devono prendersi cura di Melis, una bambina che si è sentita male mentre era sopra a una giostra insieme al papà. La piccola ha avvertito un leggero malore ed è stata ricoverata in ospedale, dove è raggiunta anche dalla mamma. Mentre i due genitori, divorziati, litigano fra loro, le condizioni di salute della degente peggiorano progressivamente. L’equipe dei professionisti compie una corsa contro il tempo per cercare di formulare la diagnosi e provare a curarla.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento dal titolo Sotto pressione, Ipek, a causa delle recenti pressioni, ha deciso di ridurre la terapia farmacologica di Hekim. Ciò, tuttavia, causa nel personaggio principale grandi sofferenze, al punto che il suo team arriva a chiedersi se il medico sia o meno in grado di prendere decisioni sensate e ragionate. Infine, il commissario Mahir continua a lavorare per mandare in carcere Hekim. Dopo aver ricevuto un permesso per portare avanti l’indagine, riesce ad ottenere una posizione grazie alla quale può tenere sotto controllo l’equipe medica, creando fra il team dei sospetti reciproci.

Dottor Hekim Sotto pressione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di oggi, sabato 18 aprile, di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.