Inizia sabato 1° agosto Performer Cup Italy Pass. Si tratta di un nuovo programma di Rai 2, che prende il via intorno alle ore 16:15 circa.

Performer Cup Italy Pass, otto puntate in onda per un mese

Performer Cup Italy Pass è un format dedicato alle arti scenico-sportive che mette uno contro l’alto alcuni fra i migliori performer delle arti scenico-sportive provenienti da tutto il paese.

In totale è prevista la messa in onda di otto puntate. Esse sono proposte per l’intero mese di agosto, essendo nella programmazione tv di Rai 2 del sabato e della domenica, sempre dalle ore 16:15. Gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming su RaiPlay.

L’evento è organizzato dalla FIPASS – Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive, insieme al C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI.

Fra i conduttori Garrison Rochelle, ex professore di Amici

Al timone delle puntate di Performer Cup Italy Pass c’è Garrison Rochelle, esperto di ballo noto al grande pubblico per aver fatto parte, per anni, del cast di professori di Amici di Maria De Filippi. Con lui c’è Valentina Spampinato, Presidente della FIPASS. Previsti, durante le puntate, gli interventi della conduttrice televisiva Fabiola Cimminella e della speaker radiofonica Elena Scisci.

Durante l’edizione si fronteggiano cinque squadre di artisti, in rappresentanza di diversi territori. Partecipano, a tal proposito, Liguria, Sicilia, Lombardia, Liguria e Resto d’Italia. Dopo una serie di prove di canto, di ballo, di recitazione, della musica e delle arti circensi vengono eletti i Campioni d’Italia. L’obiettivo del format è formare la nazionale italiana performer che andrà rappresentare l’Italia ai campionati del mondo.

A valutare le diverse esibizioni c’è una giuria formata da tre esperti. C’è Brigitta Boccoli, showgirl e che da anni si dedica completamente al circo. Al suo fianco ci sono la cantante Giulia Luzi e il ballerino Raffaele Paganini. In ogni puntata si aggiunge un quarto giudice speciale.

Performer Cup Italy Pass, nella prima puntata si sfidano Lombardia e Liguria

Durante il format c’è un gruppo di coach specializzati in diverse discipline che segue i concorrenti. Per il canto ci sono Micaela Foti, Ivan Lazzara e Michela Olivieri. Nella danza presenziano Matteo Addino e Greta Arditi. Per la recitazione partecipano Ketty Capra, Nicole Guarischi e Andrea Rizzoli. Infine, i coach per le arti circensi e acrobatiche sono Ilenia Sciotti Gratti e Daniela Veneziano.

Nella prima puntata di Performer Cup Italy Pass si sfidano gli artisti che rappresentano Lombardia e Liguria. Per l’occasione, ai tre giudici si aggiunge Garrison Rochelle nel doppio ruolo di conduttore e giurato. Ad arricchire l’appuntamento d’esordio ci sono i cantanti Pierdavide Carone e Martina Attili.