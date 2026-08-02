Cosa vedere stasera in TV, domenica 2 agosto 2026? La prima serata propone divulgazione, sport, fiction, inchieste, cinema, talent show e comicità. Su Rai 1 torna Alberto Angela con Noos – L’avventura della conoscenza, mentre Canale 5 trasmette nuovi episodi della serie turca Racconto di una notte.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli European Aquatics Parigi 2026 su Rai 2, Che ci faccio qui – Parlami di te su Rai 3, Troy su Rete 4, Le Iene presentano: Il verdetto su Italia 1, Italia’s Got Talent su TV8 e Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza . Alberto Angela accompagna il pubblico in un nuovo viaggio tra scienza, natura, tecnologia e conoscenza.

– . Alberto Angela accompagna il pubblico in un nuovo viaggio tra scienza, natura, tecnologia e conoscenza. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Nuovi episodi della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun.

– . Nuovi episodi della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. Rai 2, ore 21:00 – European Aquatics Parigi 2026 . Spazio allo sport con le gare serali degli Europei di nuoto.

– . Spazio allo sport con le gare serali degli Europei di nuoto. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Parlami di te . Domenico Iannacone racconta storie segnate da fragilità, cura e memoria.

– . Domenico Iannacone racconta storie segnate da fragilità, cura e memoria. Rete 4, ore 21:30 – Troy . Il kolossal con Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom torna in prima serata.

– . Il kolossal con Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom torna in prima serata. Italia 1, ore 21:20 – Le Iene presentano: Il verdetto. Nina Palmieri ripercorre grandi storie di cronaca italiana.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza – Divulgazione con Alberto Angela.

– – Divulgazione con Alberto Angela. Rai 2, ore 21:00 – European Aquatics Parigi 2026 – Sport.

– – Sport. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Parlami di te – Reportage con Domenico Iannacone.

– – Reportage con Domenico Iannacone. Rai 4, ore 21:20 – Vermin – Film horror e thriller.

– – Film horror e thriller. Rai 5, ore 20:56 – Air – La storia del grande salto – Film con Matt Damon e Ben Affleck.

– – Film con Matt Damon e Ben Affleck. Rai Movie, ore 21:10 – Il delinquente del rock’n’roll – Film musicale e drammatico con Elvis Presley.

– – Film musicale e drammatico con Elvis Presley. Rai Premium, ore 21:20 – Tim Summer Hits – Musica e spettacolo con Carlo Conti e Andrea Delogu.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Troy – Film storico e d’avventura diretto da Wolfgang Petersen.

– – Film storico e d’avventura diretto da Wolfgang Petersen. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Episodi serali della serie turca.

– – Episodi serali della serie turca. Italia 1, ore 21:20 – Le Iene presentano: Il verdetto – Inchieste e cronaca.

– – Inchieste e cronaca. 20, ore 21:10 – Godzilla – Film d’azione e fantascienza.

– – Film d’azione e fantascienza. Iris, ore 21:14 – L’ultima missione – Film crime e thriller.

– – Film crime e thriller. Cine34, ore 21:00 – Fantozzi – Commedia con Paolo Villaggio.

– – Commedia con Paolo Villaggio. Top Crime, ore 21:14 – Maigret ha paura – Film giallo e poliziesco.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Diaz – Non pulire questo sangue – Film drammatico diretto da Daniele Vicari.

– – Film drammatico diretto da Daniele Vicari. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent – Talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini.

– – Talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini. Nove, ore 21:30 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso – Show comico con il trio.

– – Show comico con il trio. Cielo, ore 21:20 – Altitude – Paura ad alta quota – Film action e thriller.

– – Film action e thriller. La7 Cinema, ore 21:15 – The Hours – Film drammatico con Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep.

I film di stasera in TV domenica 2 agosto 2026

Troy – Rete 4, ore 21:30. La guerra di Troia viene raccontata attraverso il conflitto tra Achille, Ettore, Paride e il re Agamennone.

– Rete 4, ore 21:30. La guerra di Troia viene raccontata attraverso il conflitto tra Achille, Ettore, Paride e il re Agamennone. Diaz – Non pulire questo sangue – La7, ore 21:15. Il film ricostruisce i drammatici fatti della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.

– La7, ore 21:15. Il film ricostruisce i drammatici fatti della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. Vermin – Rai 4, ore 21:20. Un giovane appassionato di insetti porta nel suo palazzo un ragno raro e velenoso, scatenando il panico.

– Rai 4, ore 21:20. Un giovane appassionato di insetti porta nel suo palazzo un ragno raro e velenoso, scatenando il panico. Air – La storia del grande salto – Rai 5, ore 20:56. Il film racconta la nascita dello storico accordo tra Nike e Michael Jordan.

– Rai 5, ore 20:56. Il film racconta la nascita dello storico accordo tra Nike e Michael Jordan. Il delinquente del rock’n’roll – Rai Movie, ore 21:10. Un giovane detenuto scopre in carcere il talento per la musica e prova a cambiare vita.

– Rai Movie, ore 21:10. Un giovane detenuto scopre in carcere il talento per la musica e prova a cambiare vita. Godzilla – 20, ore 21:10. Una creatura gigantesca riemerge dalle profondità e minaccia l’equilibrio del mondo.

– 20, ore 21:10. Una creatura gigantesca riemerge dalle profondità e minaccia l’equilibrio del mondo. L’ultima missione – Iris, ore 21:14. Un poliziotto di Marsiglia, in crisi personale e professionale, viene coinvolto in una scelta pericolosa.

– Iris, ore 21:14. Un poliziotto di Marsiglia, in crisi personale e professionale, viene coinvolto in una scelta pericolosa. Fantozzi – Cine34, ore 21:00. Il ragionier Ugo Fantozzi affronta disavventure lavorative, familiari e sociali diventate cult della commedia italiana.

– Cine34, ore 21:00. Il ragionier Ugo Fantozzi affronta disavventure lavorative, familiari e sociali diventate cult della commedia italiana. Altitude – Paura ad alta quota – Cielo, ore 21:20. Un’agente dell’FBI si trova coinvolta in una minaccia durante un volo diretto a Washington.

– Cielo, ore 21:20. Un’agente dell’FBI si trova coinvolta in una minaccia durante un volo diretto a Washington. The Hours – La7 Cinema, ore 21:15. Tre donne, in epoche diverse, vivono una giornata destinata a segnare per sempre le loro esistenze.

I film su Sky Cinema domenica 2 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Sequestrati . Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema.

– . Film in prima serata sul canale principale Sky Cinema. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Educazione fisica . Dramma italiano tratto dal testo teatrale di Giorgio Scianna.

– . Dramma italiano tratto dal testo teatrale di Giorgio Scianna. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Serie TV, stagione 1 episodio 2.

– – Serie TV, stagione 1 episodio 2. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Cattivissimo me – Film d’animazione per tutta la famiglia.

– – Film d’animazione per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Mission: Impossible – The Final Reckoning – Film d’azione con Tom Cruise.

– – Film d’azione con Tom Cruise. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – It – Horror tratto dal romanzo di Stephen King.

– – Horror tratto dal romanzo di Stephen King. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Notting Hill – Commedia romantica con Julia Roberts e Hugh Grant.

– – Commedia romantica con Julia Roberts e Hugh Grant. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Al di là dei sogni – Film drammatico e fantastico con Robin Williams.

– – Film drammatico e fantastico con Robin Williams. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 – Commedia francese.

– – Commedia francese. Sky Cinema, ore 21:15 – Chiedimi se sono felice – Commedia cult di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in TV, domenica 2 agosto: la scelta migliore

Chi cerca divulgazione può scegliere Noos – L’avventura della conoscenza su Rai 1, mentre Canale 5 punta sulla serialità turca con Racconto di una notte. Gli appassionati di sport possono seguire gli European Aquatics Parigi 2026 su Rai 2.

Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Troy su Rete 4, Diaz – Non pulire questo sangue su La7, Godzilla sul 20, Fantozzi su Cine34, The Hours su La7 Cinema e Air – La storia del grande salto su Rai 5.

Su Sky Cinema spiccano Sequestrati su Sky Cinema Uno, Mission: Impossible – The Final Reckoning su Sky Cinema Action, It su Sky Cinema Suspense, Notting Hill su Sky Cinema Romance e Chiedimi se sono felice su Sky Cinema.