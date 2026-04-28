Martedì 28 aprile, su Canale 5, è andata in onda, in diretta dalle 21:45 circa, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell’appuntamento, guidato da Ilary Blasi con opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è prevista un’eliminazione: la persona meno votata fra Marco Berry, Paola Caruso, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini è eliminata definitivamente.

Inoltre, l’ospite Valeria Marini, entrata domenica, ha modo di effettuare un faccia a faccia con Antonella Elia, con la quale ha dei dissidi che risalgono a svariati anni fa. Un focus, nella diretta del 28 aprile del Grande Fratello Vip, è proposto anche su Francesca Manzini: hanno fatto molto clamore, negli scorsi giorni, alcune sue dichiarazioni nelle quali ha ammesso di avere, in segreto, una relazione sentimentale.

Grande Fratello Vip diretta 28 aprile, chiuso il televoto

La diretta del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile inizia con l’ingresso in studio di Ilary Blasi. A sorpresa, lo studio festeggia il compleanno della conduttrice, che poi si collega subito con la Casa.

Si parla subito di Valeria Marini. Una clip mostra le tensioni degli scorsi giorni con Antonella Elia. Marini: “Lei non mi odia, la mia intenzione è portare allegria, ma il suo atteggiamento aggressivo ha scatenato la mia rabbia“. Elia: “Io non recito, ma con te ce l’ho veramente. Non sa né ballare né cantare, ha il mito di sé stessa“.

Fra le due showgirl parte lo scontro, al quale si unisce anche Alessandra Mussolini, che difende Marini. Performance di ballo delle donne del GF: sulle note di Raffaella Carrà, le concorrenti propongono una coreografia con protagonista proprio Valeria Marini.

Gli scontri fra le donne

La diretta del 28 aprile del Grande Fratello Vip procede. Una clip mostra le dinamiche fra le donne della Casa: dopo il ritorno di Paola Caruso e l’ingresso di Valeria Marini, i già fragili equilibri sono venuti meno. Caruso e Marini sono entrate molto in sintonia, con Elia e Volpe che non hanno preso bene la loro vicinanza. Lucarelli ad Elia: “Non credi di essere troppo prepotente e arrogante?“. L’inquilina risponde: “Io porto avanti un ideale di giustizia“.

Si continua con una clip divertente su quanto accaduto a Valeria Marini: dopo aver mangiato a volontà, la showgirl ha avuto dei problemi di stomaco, a suo dire causati da una mela. In Mistery, insieme ad Alessandra Mussolini, si va alla ricerca dell’alimento incriminato.

Si cambia decisamente argomento. Paola Caruso, nel Localino, racconta la sua storia. Adottata, ha conosciuto la mamma biologica solamente a 34 anni. A sua volta è diventata mamma del piccolo Michele, che ha dovuto affrontare dei problemi di salute. La concorrente: “Michele è stato il frutto di un grande amore, poi mi sono ritrovata da sola nella gravidanza. Io mi sento in colpa perché mio figlio non può contare su una famiglia come quella degli altri”. La Bonas di Avanti un altro riceve un videomessaggio di saluti dalla parte della mamma biologica, poi riabbraccia il figlio Michele.

Grande Fratello Vip diretta 28 aprile, il fidanzato di Francesca Manzini

La diretta del Grande Fratello Vip del 28 aprile procede. Tocca, ora, alla performance musicale degli uomini, affiancati ancora una volta da Valeria Marini. Elia boccia la showgirl: “Sembra una statua di sale che spostano di qua e là“.

Le attenzioni della Casa si concentrano, ora, su Francesca Manzini. L’imitatrice ha svelato di avere un fidanzato. Per cercare di depistare le attenzioni ha raccontato che l’uomo si è dovuto trasferire a Washington, per poi ammettere che l’uomo è, in realtà, ancora in Italia. Tutto ciò ha scatenato le critiche degli inquilini, a partire da Raimondo Todaro, che ci è rimasto molto male. Fra le più critiche c’è Alessandra Mussolini, che ha definito Manzini “una falsona“. L’imitatrice: “Mi scuso con tutti, soprattutto con la persona che amo, è difficile dover mantenere il segreto, ti penso tutti i giorni, spero che tu mi stia aspettando“.

Alessandra Mussolini: “Francesca ha raccontato a tutti noi tante bugie, ma Raimondo Todaro l’ha perdonata dopo un quarto d’ora“. Il ballerino risponde: “Lei mi ha detto l’unica cosa che avrebbe potuto dirmi per farmi capire che si fida di me e l’ho perdonata“. Selvaggia Lucarelli attacca: “Io ho un dubbio sul fatto che il fidanzato della Manzini esista“.

La sorpresa di Alvin

Al Grande Fratello Vip del 28 aprile è il momento di Indovina la canzone. Ospite è Alvin, che domani debutta con il TIM Battiti Live Spring e che insieme a Valeria Marini deve cantare una serie di canzoni. Ad Adriana Volpe per le donne e a Raul per gli uomini il compito di riuscire a indovinare il titolo del brano intonato. La sfida termina 4 a 4. Ilary Blasi comunica, ora, il verdetto del televoto. Il pubblico ha deciso di eliminare Paola Caruso.

Come la scorsa volta, i concorrenti rimasti in gara raggiungono la Nuvola. Qui ci sono otto caselle, sulle quali si devono disporre in modo casuale. Due si illuminano d’oro: sono Renato e Alessandra Mussolini. Essi devono scrivere i nomi di due concorrenti da mandare al televoto. Loro sono convinti di dover selezionare coloro da mandare al televoto. In realtà, però, la prossima nomination sarà per decretare il secondo finalista.

La scelta di Renato è Francesca Manzini, quella di Alessandra Mussolini è Marco Berry. Gioco di magia di Berry con Marini, che poi abbandona la Casa.

Grande Fratello Vip diretta 28 aprile, le nomination

La diretta del Grande Fratello Vip del 28 aprile si avvia alla conclusione con le nomination. Elia, Renato, Berry, Todaro, Manzini e Volpe votano Alessandra Mussolini. Quest’ultima vota Adriana Volpe. Raul vota Lucia Ilardo, lei ricambia e vota Raul.

Al televoto, dunque, vanno Francesca Manzini, Marco Berry, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul. Termina qui la puntata.