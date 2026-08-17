Stasera in tv martedì 18 agosto 2026
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Stasera in TV martedì 18 agosto 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
18 Agosto 2026 5 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, martedì 18 agosto 2026? La prima serata propone film per famiglie, crime, documentari musicali, divulgazione, concerti, cinema d’autore, action, commedie e grandi titoli su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Emma e il giaguaro nero, mentre Canale 5 punta su Il mio amico Tempesta.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Palermo Milano – Solo andata su Rai 2, Io, noi e Gaber su Rai 3, Le grandi domande di Freedom su Rete 4, Yoga Radio Estate su Italia 1, Tre manifesti a Ebbing, Missouri su La7, Spectre su TV8 e Alessandro Siani: Off Line sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Emma e il giaguaro nero. Film d’avventura e famiglia del 2024 con Lumi Pollack ed Emily Bett Rickards, ambientato tra legami profondi e natura selvaggia.
  • Canale 5, ore 21:20Il mio amico Tempesta. Film drammatico del 2022 con Mélanie Laurent e Pio Marmaï, incentrato sul rapporto tra una ragazza e il suo cavallo.
  • Rai 2, ore 21:20Palermo Milano – Solo andata. Crime action italiano con Giancarlo Giannini e Raoul Bova.
  • Rai 3, ore 21:20Io, noi e Gaber. Documentario biografico dedicato a Giorgio Gaber, con Claudio Bisio e Ombretta Colli.
  • Rete 4, ore 21:32Le grandi domande di Freedom. Roberto Giacobbo affronta storia, scienza, cultura e grandi interrogativi.
  • Italia 1, ore 21:18Yoga Radio Estate. Serata musicale estiva da Reggio Emilia.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Emma e il giaguaro nero – Film avventura e famiglia.
  • Rai 2, ore 21:20Palermo Milano – Solo andata – Film crime, azione e thriller.
  • Rai 3, ore 21:20Io, noi e Gaber – Documentario biografico su Giorgio Gaber.
  • Rai 4, ore 21:20Hood Witch – Roqya – Thriller urbano con sfumature horror.
  • Rai 5, ore 21:20Mia – Film drammatico con Edoardo Leo e Greta Gasbarri.
  • Rai Movie, ore 21:10Khartoum – Film storico, guerra e avventura con Charlton Heston e Laurence Olivier.
  • Rai Premium, ore 21:20Le indagini di Lolita Lobosco – Episodio della terza stagione.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:32Le grandi domande di Freedom – Divulgazione con Roberto Giacobbo.
  • Canale 5, ore 21:20Il mio amico Tempesta – Film drammatico con Mélanie Laurent e Pio Marmaï.
  • Italia 1, ore 21:18Yoga Radio Estate – Musica e concerto estivo.
  • 20, ore 21:10The Equalizer – Quattro episodi della quinta stagione.
  • Iris, ore 21:14L’indiana bianca – Film western con Guy Madison e Frank Lovejoy.
  • Twentyseven, ore 21:10Cattivi vicini 2 – Commedia con Seth Rogen, Zac Efron e Rose Byrne.
  • La5, ore 21:1040 sono i nuovi 20 – Commedia romantica con Reese Witherspoon.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 21:15Tre manifesti a Ebbing, Missouri – Film crime e drammatico con Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell.
  • TV8, ore 21:40Spectre – Film di James Bond con Daniel Craig e Christoph Waltz.
  • Nove, ore 21:30Alessandro Siani: Off Line – Show comico con Alessandro Siani.
  • Cielo, ore 21:20Outlander – Episodi della seconda stagione.
  • La7 CinemaProgrammazione cinema e seconda serata.

I film di stasera in TV martedì 18 agosto 2026

  • Emma e il giaguaro nero – Rai 1, ore 21:30. Cresciuta nella foresta amazzonica, Emma sviluppa un legame speciale con un giaguaro nero e si ritrova a difendere quel mondo quando il passato torna a chiamarla.
  • Il mio amico Tempesta – Canale 5, ore 21:20. Zoe cresce tra i cavalli dei genitori e vive un rapporto speciale con Tempesta, ma un incidente cambia il suo percorso e la costringe a ritrovare fiducia.
  • Palermo Milano – Solo andata – Rai 2, ore 21:20. Un ragioniere legato alla criminalità organizzata deve essere trasferito da Palermo a Milano per testimoniare, mentre la scorta affronta un viaggio pieno di minacce.
  • Tre manifesti a Ebbing, Missouri – La7, ore 21:15. Una madre, stanca dell’assenza di risposte sull’omicidio della figlia, affigge tre manifesti contro la polizia locale e innesca uno scontro doloroso.
  • Spectre – TV8, ore 21:40. James Bond segue una traccia che lo conduce verso una potente organizzazione segreta e verso un nemico legato al suo passato.
  • Hood Witch – Roqya – Rai 4, ore 21:20. A Parigi, una madre single coinvolta nel traffico di animali esotici viene travolta da accuse, superstizioni e violenza.
  • Mia – Rai 5, ore 21:20. Una famiglia serena viene spezzata dall’arrivo di un ragazzo capace di insinuarsi nella vita di una giovane adolescente con effetti devastanti.
  • Khartoum – Rai Movie, ore 21:10. Nel Sudan del 1883, il generale Gordon viene inviato a difendere Khartoum dall’avanzata delle forze del Mahdi.
  • L’indiana bianca – Iris, ore 21:14. Western ambientato dopo la Guerra di secessione, con il capitano Miles Archer impegnato in una missione delicata.
  • Cattivi vicini 2 – Twentyseven, ore 21:10. Una coppia alle prese con una nuova fase della vita deve affrontare l’arrivo di una confraternita femminile nel quartiere.

I film su Sky Cinema martedì 18 agosto 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Memory. Action thriller in prima serata sul canale principale Sky Cinema.
  • Sky Cinema Due, ore 21:15Adagio. Film crime e drammatico diretto da Stefano Sollima.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15I delitti del BarLume – A bocce ferme. Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Bla Bla Baby. Commedia italiana per il pubblico family.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00xXx – Il ritorno di Xander Cage. Film d’azione con Vin Diesel.
  • Sky Cinema Suspense, ore 21:00Io sono leggenda. Thriller fantascientifico con Will Smith.
  • Sky Cinema Romance, ore 21:00Ghost – Fantasma. Film romantico e soprannaturale con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.
  • Sky Cinema Drama, ore 21:00Un eroe. Dramma diretto da Asghar Farhadi.
  • Sky Cinema Comedy, ore 21:00Poveri noi. Commedia in prima serata.

Stasera in TV, martedì 18 agosto: la scelta migliore

Chi cerca un film per tutta la famiglia può scegliere Emma e il giaguaro nero su Rai 1 oppure Il mio amico Tempesta su Canale 5. Rai 2 propone invece una serata crime italiana con Palermo Milano – Solo andata, mentre Rai 3 dedica la prima serata alla musica e alla memoria culturale con Io, noi e Gaber.

Per chi preferisce divulgazione e spettacolo, Rete 4 propone Le grandi domande di Freedom e Italia 1 sceglie la musica di Yoga Radio Estate. La7 punta su un film intenso come Tre manifesti a Ebbing, Missouri, mentre TV8 offre l’action di James Bond con Spectre.

Tra i film in chiaro spiccano anche Hood Witch – Roqya su Rai 4, Mia su Rai 5, Khartoum su Rai Movie, L’indiana bianca su Iris e Cattivi vicini 2 su Twentyseven. Su Sky Cinema, le proposte principali sono Memory, Adagio, xXx – Il ritorno di Xander Cage, Io sono leggenda, Ghost – Fantasma e Un eroe.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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