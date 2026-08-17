Cosa vedere stasera in TV, martedì 18 agosto 2026? La prima serata propone film per famiglie, crime, documentari musicali, divulgazione, concerti, cinema d’autore, action, commedie e grandi titoli su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Emma e il giaguaro nero, mentre Canale 5 punta su Il mio amico Tempesta.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Palermo Milano – Solo andata su Rai 2, Io, noi e Gaber su Rai 3, Le grandi domande di Freedom su Rete 4, Yoga Radio Estate su Italia 1, Tre manifesti a Ebbing, Missouri su La7, Spectre su TV8 e Alessandro Siani: Off Line sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Emma e il giaguaro nero . Film d’avventura e famiglia del 2024 con Lumi Pollack ed Emily Bett Rickards, ambientato tra legami profondi e natura selvaggia.

– . Film d’avventura e famiglia del 2024 con Lumi Pollack ed Emily Bett Rickards, ambientato tra legami profondi e natura selvaggia. Canale 5, ore 21:20 – Il mio amico Tempesta . Film drammatico del 2022 con Mélanie Laurent e Pio Marmaï, incentrato sul rapporto tra una ragazza e il suo cavallo.

– . Film drammatico del 2022 con Mélanie Laurent e Pio Marmaï, incentrato sul rapporto tra una ragazza e il suo cavallo. Rai 2, ore 21:20 – Palermo Milano – Solo andata . Crime action italiano con Giancarlo Giannini e Raoul Bova.

– . Crime action italiano con Giancarlo Giannini e Raoul Bova. Rai 3, ore 21:20 – Io, noi e Gaber . Documentario biografico dedicato a Giorgio Gaber, con Claudio Bisio e Ombretta Colli.

– . Documentario biografico dedicato a Giorgio Gaber, con Claudio Bisio e Ombretta Colli. Rete 4, ore 21:32 – Le grandi domande di Freedom . Roberto Giacobbo affronta storia, scienza, cultura e grandi interrogativi.

– . Roberto Giacobbo affronta storia, scienza, cultura e grandi interrogativi. Italia 1, ore 21:18 – Yoga Radio Estate. Serata musicale estiva da Reggio Emilia.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Emma e il giaguaro nero – Film avventura e famiglia.

– – Film avventura e famiglia. Rai 2, ore 21:20 – Palermo Milano – Solo andata – Film crime, azione e thriller.

– – Film crime, azione e thriller. Rai 3, ore 21:20 – Io, noi e Gaber – Documentario biografico su Giorgio Gaber.

– – Documentario biografico su Giorgio Gaber. Rai 4, ore 21:20 – Hood Witch – Roqya – Thriller urbano con sfumature horror.

– – Thriller urbano con sfumature horror. Rai 5, ore 21:20 – Mia – Film drammatico con Edoardo Leo e Greta Gasbarri.

– – Film drammatico con Edoardo Leo e Greta Gasbarri. Rai Movie, ore 21:10 – Khartoum – Film storico, guerra e avventura con Charlton Heston e Laurence Olivier.

– – Film storico, guerra e avventura con Charlton Heston e Laurence Olivier. Rai Premium, ore 21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco – Episodio della terza stagione.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – Le grandi domande di Freedom – Divulgazione con Roberto Giacobbo.

– – Divulgazione con Roberto Giacobbo. Canale 5, ore 21:20 – Il mio amico Tempesta – Film drammatico con Mélanie Laurent e Pio Marmaï.

– – Film drammatico con Mélanie Laurent e Pio Marmaï. Italia 1, ore 21:18 – Yoga Radio Estate – Musica e concerto estivo.

– – Musica e concerto estivo. 20, ore 21:10 – The Equalizer – Quattro episodi della quinta stagione.

– – Quattro episodi della quinta stagione. Iris, ore 21:14 – L’indiana bianca – Film western con Guy Madison e Frank Lovejoy.

– – Film western con Guy Madison e Frank Lovejoy. Twentyseven, ore 21:10 – Cattivi vicini 2 – Commedia con Seth Rogen, Zac Efron e Rose Byrne.

– – Commedia con Seth Rogen, Zac Efron e Rose Byrne. La5, ore 21:10 – 40 sono i nuovi 20 – Commedia romantica con Reese Witherspoon.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Tre manifesti a Ebbing, Missouri – Film crime e drammatico con Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell.

– – Film crime e drammatico con Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell. TV8, ore 21:40 – Spectre – Film di James Bond con Daniel Craig e Christoph Waltz.

– – Film di James Bond con Daniel Craig e Christoph Waltz. Nove, ore 21:30 – Alessandro Siani: Off Line – Show comico con Alessandro Siani.

– – Show comico con Alessandro Siani. Cielo, ore 21:20 – Outlander – Episodi della seconda stagione.

– – Episodi della seconda stagione. La7 Cinema – Programmazione cinema e seconda serata.

I film di stasera in TV martedì 18 agosto 2026

Emma e il giaguaro nero – Rai 1, ore 21:30. Cresciuta nella foresta amazzonica, Emma sviluppa un legame speciale con un giaguaro nero e si ritrova a difendere quel mondo quando il passato torna a chiamarla.

– Rai 1, ore 21:30. Cresciuta nella foresta amazzonica, Emma sviluppa un legame speciale con un giaguaro nero e si ritrova a difendere quel mondo quando il passato torna a chiamarla. Il mio amico Tempesta – Canale 5, ore 21:20. Zoe cresce tra i cavalli dei genitori e vive un rapporto speciale con Tempesta, ma un incidente cambia il suo percorso e la costringe a ritrovare fiducia.

– Canale 5, ore 21:20. Zoe cresce tra i cavalli dei genitori e vive un rapporto speciale con Tempesta, ma un incidente cambia il suo percorso e la costringe a ritrovare fiducia. Palermo Milano – Solo andata – Rai 2, ore 21:20. Un ragioniere legato alla criminalità organizzata deve essere trasferito da Palermo a Milano per testimoniare, mentre la scorta affronta un viaggio pieno di minacce.

– Rai 2, ore 21:20. Un ragioniere legato alla criminalità organizzata deve essere trasferito da Palermo a Milano per testimoniare, mentre la scorta affronta un viaggio pieno di minacce. Tre manifesti a Ebbing, Missouri – La7, ore 21:15. Una madre, stanca dell’assenza di risposte sull’omicidio della figlia, affigge tre manifesti contro la polizia locale e innesca uno scontro doloroso.

– La7, ore 21:15. Una madre, stanca dell’assenza di risposte sull’omicidio della figlia, affigge tre manifesti contro la polizia locale e innesca uno scontro doloroso. Spectre – TV8, ore 21:40. James Bond segue una traccia che lo conduce verso una potente organizzazione segreta e verso un nemico legato al suo passato.

– TV8, ore 21:40. James Bond segue una traccia che lo conduce verso una potente organizzazione segreta e verso un nemico legato al suo passato. Hood Witch – Roqya – Rai 4, ore 21:20. A Parigi, una madre single coinvolta nel traffico di animali esotici viene travolta da accuse, superstizioni e violenza.

– Rai 4, ore 21:20. A Parigi, una madre single coinvolta nel traffico di animali esotici viene travolta da accuse, superstizioni e violenza. Mia – Rai 5, ore 21:20. Una famiglia serena viene spezzata dall’arrivo di un ragazzo capace di insinuarsi nella vita di una giovane adolescente con effetti devastanti.

– Rai 5, ore 21:20. Una famiglia serena viene spezzata dall’arrivo di un ragazzo capace di insinuarsi nella vita di una giovane adolescente con effetti devastanti. Khartoum – Rai Movie, ore 21:10. Nel Sudan del 1883, il generale Gordon viene inviato a difendere Khartoum dall’avanzata delle forze del Mahdi.

– Rai Movie, ore 21:10. Nel Sudan del 1883, il generale Gordon viene inviato a difendere Khartoum dall’avanzata delle forze del Mahdi. L’indiana bianca – Iris, ore 21:14. Western ambientato dopo la Guerra di secessione, con il capitano Miles Archer impegnato in una missione delicata.

– Iris, ore 21:14. Western ambientato dopo la Guerra di secessione, con il capitano Miles Archer impegnato in una missione delicata. Cattivi vicini 2 – Twentyseven, ore 21:10. Una coppia alle prese con una nuova fase della vita deve affrontare l’arrivo di una confraternita femminile nel quartiere.

I film su Sky Cinema martedì 18 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Memory . Action thriller in prima serata sul canale principale Sky Cinema.

– . Action thriller in prima serata sul canale principale Sky Cinema. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Adagio . Film crime e drammatico diretto da Stefano Sollima.

– . Film crime e drammatico diretto da Stefano Sollima. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – A bocce ferme . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.

– . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Bla Bla Baby . Commedia italiana per il pubblico family.

– . Commedia italiana per il pubblico family. Sky Cinema Action, ore 21:00 – xXx – Il ritorno di Xander Cage . Film d’azione con Vin Diesel.

– . Film d’azione con Vin Diesel. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Io sono leggenda . Thriller fantascientifico con Will Smith.

– . Thriller fantascientifico con Will Smith. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Ghost – Fantasma . Film romantico e soprannaturale con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

– . Film romantico e soprannaturale con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Un eroe . Dramma diretto da Asghar Farhadi.

– . Dramma diretto da Asghar Farhadi. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Poveri noi. Commedia in prima serata.

Stasera in TV, martedì 18 agosto: la scelta migliore

Chi cerca un film per tutta la famiglia può scegliere Emma e il giaguaro nero su Rai 1 oppure Il mio amico Tempesta su Canale 5. Rai 2 propone invece una serata crime italiana con Palermo Milano – Solo andata, mentre Rai 3 dedica la prima serata alla musica e alla memoria culturale con Io, noi e Gaber.

Per chi preferisce divulgazione e spettacolo, Rete 4 propone Le grandi domande di Freedom e Italia 1 sceglie la musica di Yoga Radio Estate. La7 punta su un film intenso come Tre manifesti a Ebbing, Missouri, mentre TV8 offre l’action di James Bond con Spectre.

Tra i film in chiaro spiccano anche Hood Witch – Roqya su Rai 4, Mia su Rai 5, Khartoum su Rai Movie, L’indiana bianca su Iris e Cattivi vicini 2 su Twentyseven. Su Sky Cinema, le proposte principali sono Memory, Adagio, xXx – Il ritorno di Xander Cage, Io sono leggenda, Ghost – Fantasma e Un eroe.