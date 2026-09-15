L’8 e il 15 settembre sono andate in onda su Canale 5 le due puntate speciali di Temptation Island E poi E poi che hanno chiuso ufficialmente l’edizione del reality dei sentimenti ed è tempo di un bilancio finale. Di seguito vi sveliamo come è giunta alla conclusione l’avventura nel programma per tutte le coppie.

Temptation Island bilancio finale, Giovanni e Sabrina confermano la rottura

Sabrina e Giovanni, fra i protagonisti indiscussi di Temptation Island, hanno confermato la rottura definitiva. Giovanni, in particolare, si è detto “sereno e tranquillo” nella sua nuova vita da single, mentre Sabrina ha mostrato qualche segnale in più di cedimento. La ragazza, infatti, si è detta dispiaciuta e pentita per il comportamento avuto all’interno del villaggio, definendosi “confusa” in merito ai sentimenti che prova nei confronti di quello che è l’oramai ex compagno. In un confronto, entrambi si sono detti certi di non poter tornare mai insieme, ma non sono mancati i momenti di tensione soprattutto dopo che Sabrina ha chiesto conto a Giovanni di un messaggio che avrebbe inviato a un’altra ragazza quando stavano ancora insieme.

Altra coppia che ha confermato la rottura è quella di Sara e Gabriele. Il loro confronto ha messo in evidenza diversi nodi mai risolti: secondo Sara l’ex fidanzato ha una “personalità non risolta“, che lo porta a cercare l’approvazione degli altri. Lui, a sua volta, confessa di provare “indifferenza” nei confronti della donna, anche se lei non crede sia vero, sostenendo di aver ricevuto in estate diversi messaggi dall’ex partner. Se c’è un amore sopravvissuto molto bene al programma è senza dubbio quello fra Diamante e Bernadette, che hanno confermato la volontà di convolare a nozze.

La rottura definitiva fra Cristian e Soraya

Il bilancio finale di Danilo e Francesca, altra coppia di Temptation Island, è negativo. La coppia, nello speciale E poi E poi, ha confermato la rottura. Danilo, in particolare, si è detto disposto a tentare di tornare insieme, ma Francesca ha rifiutato categoricamente, ferita per aver scoperto che il ragazzo aveva una frequentazione quando ha partecipato al confronto del mese dopo. Una notizia che Danilo definisce non vera, ma la donna non ha voluto sentire ragioni e ha chiuso ogni forma di comunicazione.

Molto ingarbugliata è la relazione, definitivamente chiusa, fra Soraya e Cristian. Entrambi hanno riconosciuto di aver commesso degli errori, ma l’ex fidanzata si è infuriata nel momento in cui ha scoperto che il ragazzo, quando stavano ancora insieme, avrebbe sentito altre persone. Soraya, arrabbiata, ha girato le chat fra Cristian e un’altra ragazza a un portale di gossip, facendo andare su tutte le furie l’uomo, che ha minacciato di risolvere la questione per vie legali. Un incontro fra i due ha in parte riappacificato la situazione, anche se la rottura del fidanzamento è irreversibile, considerando anche il fatto che Cristian ha deciso di frequentare la single Nicole.

Temptation Island bilancio finale, le ultime coppie

Altra coppia di Temptation Island è quella fra Alessandra e Rosario. Dopo un’intera estate di tira e molla, nello speciale denominato E poi E poi la coppia ha avuto finalmente modo di chiarire la situazione, riappacificandosi.

Infine, dopo essere usciti insieme dal format, hanno annunciato la fine del rapporto Iris e Andrea. Decisiva per la rottura è la scoperta da parte della donna di una chat, dai contenuti “non gravi”, fra l’uomo e un’altra ragazza. Iris, inoltre, lamenta di essersi sentita spesso sola, parlando di un disinteresse generale nei suoi confronti da parte dell’ex compagno. Andrea, dal canto suo, ha negato queste accuse, definendosi “deluso” e arrabbiato al punto da non voler fare neanche un confronto con l’ex fidanzata.