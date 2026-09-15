A poche settimane dalla fine della programmazione tv estiva, lunedì 15 settembre torna Filorosso per la prima edizione autunnale. Il talk show è proposto su Rai 3 dalle ore 21:25 circa.

Filorosso edizione autunnale, chi è il conduttore

Come nella versione estiva, alla conduzione di Filorosso torna il giornalista Antonino Monteleone. L’ex iena ha il compito di guidare, ogni settimana, gli spettatori alla comprensione dei principali temi dell’attualità politica, economica e sociale. Salvo improvvise modifiche di programmazione, la terza rete della TV di Stato propone gli appuntamenti ogni settimana, nel prime time del martedì. Inoltre, le puntate sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay. Quella al via oggi è la sesta edizione di Filorosso. Le precedenti sono andate in onda tutte in estate, tra il mese di giugno e quello di settembre.

Nuovo studio a Milano

La principale novità di Filorosso consiste nella location dalla quale vanno in onda le puntate. Il programma, infatti, abbandona lo Studio 2 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà di Roma e approda nel TV2 della sede Rai di Corso Sempione di Milano.

Tale variazione porta con sé delle innovazioni importanti dal punto di vista dei contenuti. Il TV2, infatti, è uno studio dall’altissimo potenziale tecnologico che permetterà di arricchire ulteriormente il racconto giornalistico attraverso nuovi linguaggi visivi e modalità di coinvolgimento del pubblico. In ogni puntata sono centrali le questioni al centro dell’opinione pubblica, fra cui la politica italiana e internazionale, i grandi temi economici, il costo della vita e le emergenze sociali.

Filorosso edizione autunnale, la prima puntata

La prima puntata di Filorosso, in onda il 15 settembre, dedica ampio spazio alla cronaca nera, in particolare agli ultimi aggiornamenti sul Delitto di Garlasco. Per commentare le ultime novità sul caso è presente, in studio, l’avvocato Antonio De Rensis, da tempo nel pool dei legali difensori di Alberto Stasi.

Durante il format, poi, è previsto uno spazio per omaggiare e ricordare Emma Bonino, per decenni protagonista indiscussa della politica italiana e internazionale. Scomparsa lo scorso 11 settembre, nella giornata odierna si sono tenuti i funerali alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ad arricchire i vari talk della serata vi sono numerosi ospiti. Il conduttore accoglie, in primis, il filosofo Massimo Cacciari. A lui si aggiunge l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli. Infine, durante la diretta è prevista la partecipazione dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza.