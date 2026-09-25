Venerdì 25 settembre, in prima serata su Real Time, è proposta la quarta puntata di Bake Off Italia. La trasmissione è guidata da Brenda Lodigiani.

Bake Off Italia quarta puntata, il tema della serata

Come in ogni puntata, a Bake Off Italia fa il suo ritorno la giuria formata da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, chiamati a valutare tutti i piatti realizzati dagli aspiranti pasticceri. Al trio si unisce, esclusivamente per la prova tecnica, il maestro pasticcere Iginio Massari.

La quarta puntata di Bake Off Italia, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, è interamente incentrata sulla manualità. Si tratta di un’abilità fondamentale per qualsiasi persona intenzionata a cimentarsi nella pasticceria, che richiede precisione, velocità e pulizia per la lavorazione degli ingredienti e la decorazione dei dolci.

La prova creativa e quella tecnica

A Bake Off Italia del 25 settembre, Brenda Lodigiani dà il via all’appuntamento con la prova creativa. In essa, i concorrenti devono realizzare un panettone gastronomico, formato da un pane soffice e tagliato come il famoso dolce natalizio e farcito con diversi ingredienti salati. Gli aspiranti pasticceri possono realizzare le farciture che preferiscono, ma devono cercare di stupire i giudici. Si tratta della prima prova a coppie della stagione: i protagonisti possono realizzare l’impasto usando una sola mano a testa. Le coppie sono formate in ordine casuale. Le coppie sono:

Alessia con Luca;

con Marco con Onofrio;

con Isabella con Manuel;

con Grazia con Alice;

con Vittoria con Carmen;

con Danila con Donato;

con Omar con Clarissa.

A seguire, nella puntata odierna, si svolge la prova tecnica. Per l’occasione, Iginio Massari ha deciso di sottoporre agli sfidanti una ricetta tradizionale: la zuppa inglese. Si tratta di un grande classico rivisitato e stratificato, con un Pan di Spagna meringato e inzuppato all’alchermes, due creme leggere vaniglia e cioccolato. Come decorazioni ci sono dei ciuffi di panna montana e una gelatina di alchermes e fragola. Essendo una puntata sulla manualità, ai concorrenti è vietato l’utilizzo di tutti gli elettrodomestici: ogni preparazione dovrà essere svolta a mano. Alla fine della prova ci sono gli assaggi al buio, con i giurati che gustano i dolci senza sapere chi li ha preparati.

Bake Off Italia quarta puntata, la prova a sorpresa

La quarta puntata di Bake Off Italia giunge al termine con la prova a sorpresa. Nella manche i protagonisti devono realizzare una torta-quadro, nuova tendenza del cake design. Per aiutare i partecipanti nella sfida è presente come ospite lo chef Renato Ardovino. È necessario realizzare una torta a metà a 2 piani su un cavalletto e decorarla con creme stabili. I concorrenti devono realizzare decorazioni pulite, in grado di raccontare qualcosa di loro.