Cosa guardare stasera in TV, venerdì 25 settembre 2026? La prima serata è dominata dal grande calcio internazionale. Rai 1 trasmette in diretta Italia-Belgio, prima partita degli Azzurri nella UEFA Nations League 2026/27. Fischio d’inizio alle 20:45 dallo Stadio Olimpico di Roma.

Canale 5 punta invece sulla quarta puntata del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. Rai 2 propone L’Ispettore Coliandro, mentre Rai 3 trasmette in prima visione Familiar Touch. La cronaca domina Rete 4 con Quarto Grado, Italia 1 propone tre episodi della nuova serie CIA, La7 conferma Propaganda Live, TV8 continua il viaggio di Pechino Express e sul Nove torna Osteria Giacobazzi.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 20:45 – Italia-Belgio . La Nazionale italiana debutta nella UEFA Nations League 2026/27 affrontando il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.

– . La Nazionale italiana debutta nella UEFA Nations League 2026/27 affrontando il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Rai 2, ore 21:20 – L’Ispettore Coliandro – Partita speciale . Giampaolo Morelli torna nel ruolo dell’improbabile ispettore nato dalla penna di Carlo Lucarelli.

– . Giampaolo Morelli torna nel ruolo dell’improbabile ispettore nato dalla penna di Carlo Lucarelli. Rai 3, ore 21:20 – Familiar Touch . Prima visione del delicato film diretto da Sarah Friedland con Kathleen Chalfant.

– . Prima visione del delicato film diretto da Sarah Friedland con Kathleen Chalfant. Rete 4, ore 21:34 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i principali casi di cronaca.

– . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i principali casi di cronaca. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip . Quarta puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

– . Quarta puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Italia 1, ore 21:20 – CIA . Tre nuovi episodi in prima visione della serie con Tom Ellis e Nick Gehlfuss.

– . Tre nuovi episodi in prima visione della serie con Tom Ellis e Nick Gehlfuss. La7, ore 21:15 – Propaganda Live . Diego Bianchi racconta la settimana politica e sociale con reportage, satira e ospiti.

– . Diego Bianchi racconta la settimana politica e sociale con reportage, satira e ospiti. TV8, ore 21:40 – Pechino Express . Quinta puntata della tredicesima edizione dell’adventure game.

– . Quinta puntata della tredicesima edizione dell’adventure game. Nove, ore 21:30 – Osteria Giacobazzi. Terzo appuntamento con Giuseppe Giacobazzi e il suo spettacolo ispirato all’atmosfera delle osterie romagnole.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:45 – Italia-Belgio – UEFA Nations League – Gli Azzurri inaugurano il proprio cammino nel Gruppo 1 della Lega A.

– – Gli Azzurri inaugurano il proprio cammino nel Gruppo 1 della Lega A. Rai 1, ore 23:40 – TV7 – Lo storico settimanale di approfondimento del TG1.

– – Lo storico settimanale di approfondimento del TG1. Rai 2, ore 21:00 – TG2 Post .

– . Rai 2, ore 21:20 – L’Ispettore Coliandro – Partita speciale – Coliandro si infiltra in un giro di gioco d’azzardo clandestino per aiutare Gamberini, finendo però per interferire con un’indagine già in corso.

– – Coliandro si infiltra in un giro di gioco d’azzardo clandestino per aiutare Gamberini, finendo però per interferire con un’indagine già in corso. Rai 2, ore 23:15 – Enzo Ferrari – Il rosso e il nero – Documentario dedicato all’uomo che ha trasformato il proprio sogno per le automobili in uno dei simboli italiani più conosciuti nel mondo.

– – Documentario dedicato all’uomo che ha trasformato il proprio sogno per le automobili in uno dei simboli italiani più conosciuti nel mondo. Rai 3, ore 20:55 – Un posto al sole – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli.

– – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli. Rai 3, ore 21:20 – Familiar Touch – Prima visione del film con Kathleen Chalfant.

– – Prima visione del film con Kathleen Chalfant. Rai 3, ore 22:55 – Radix – Sorrento, la città che canta – Edoardo Sylos Labini racconta l’identità musicale della città campana.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 20:30 – Realpolitik .

– . Rete 4, ore 21:34 – Quarto Grado – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui casi di cronaca e sui gialli che continuano a suscitare interrogativi.

– – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sui casi di cronaca e sui gialli che continuano a suscitare interrogativi. Canale 5, ore 20:40 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game dell’access prime time con Samira Lui.

– – Gerry Scotti conduce il game dell’access prime time con Samira Lui. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip – Quarta puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

– – Quarta puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Italia 1, ore 20:35 – NCIS – Unità anticrimine .

– . Italia 1, ore 21:20 – CIA – Terre rare – Episodio 10. La morte in un incidente stradale del ministro degli Esteri dell’Honduras potrebbe nascondere un omicidio su commissione.

– – Episodio 10. La morte in un incidente stradale del ministro degli Esteri dell’Honduras potrebbe nascondere un omicidio su commissione. Italia 1, ore 22:10 – CIA – Un colpo al cuore – Bill e Colin stringono segretamente un accordo per individuare una talpa.

– – Bill e Colin stringono segretamente un accordo per individuare una talpa. Italia 1, ore 23:05 – CIA – Un fantasma dal passato – Colin e Bill cercano di impedire che un’azienda nasconda il furto di informazioni riservate.

– – Colin e Bill cercano di impedire che un’azienda nasconda il furto di informazioni riservate. Italia 1, ore 23:55 – Bomb Squad – Thriller con Kevin Dillon e Mel Gibson.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Propaganda Live – Diego Bianchi e la sua squadra rileggono la settimana attraverso politica, reportage, musica e satira.

– – Diego Bianchi e la sua squadra rileggono la settimana attraverso politica, reportage, musica e satira. TV8, ore 21:40 – Pechino Express – Quinta puntata della tredicesima edizione. Le coppie raggiungono la Cina e incontrano la nuova inviata Giulia Salemi.

– – Quinta puntata della tredicesima edizione. Le coppie raggiungono la Cina e incontrano la nuova inviata Giulia Salemi. Nove, ore 21:30 – Osteria Giacobazzi – Terzo appuntamento con Giuseppe Giacobazzi e il suo progetto televisivo ispirato al calore e alla convivialità delle osterie romagnole.

Stasera su Rai 1: Italia-Belgio di Nations League

La prima serata di Rai 1 è interamente dedicata alla Nazionale. Alle 20:45, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, si disputa Italia-Belgio, prima giornata del Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League 2026/27.

Per gli Azzurri si tratta dell’inizio di un percorso particolarmente impegnativo. L’Italia è stata inserita nello stesso raggruppamento di Belgio, Francia e Turchia. Le prime due classificate accederanno ai quarti di finale della competizione.

Dopo la sfida con il Belgio, il calendario della Nazionale prevede la trasferta contro la Turchia il 28 settembre e quella contro la Francia il 2 ottobre. Il 5 ottobre gli Azzurri torneranno invece in casa per affrontare nuovamente la Turchia.

La partita contro i Diavoli Rossi rappresenta dunque un primo banco di prova importante per iniziare nel modo giusto il cammino europeo della Nazionale.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 propone alle 21:20 la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, chiamata a raccontare quanto accaduto negli ultimi giorni all’interno della Casa.

Al centro della diretta ci sono nuovi confronti, sorprese e soprattutto le nomination. Federica Morello, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Moreno Morello e Alessandro Roncaccia sono i concorrenti finiti al televoto.

Il meno votato diventerà il secondo candidato all’eliminazione. Nel corso della lunga diretta trovano spazio anche le dinamiche nate tra i concorrenti e gli episodi che hanno caratterizzato la settimana.

Stasera su Rai 2: L’Ispettore Coliandro

Rai 2 propone alle 21:20 L’Ispettore Coliandro – Partita speciale. Protagonista è ancora Giampaolo Morelli nel ruolo del poliziotto creato da Carlo Lucarelli.

Coliandro teme che l’amico Gamberini sia ricaduto nella dipendenza dal gioco. Nel tentativo di aiutarlo decide così di infiltrarsi in un ambiente legato al gioco d’azzardo clandestino.

Come spesso accade, le sue iniziative finiscono però per complicare ulteriormente la situazione. Senza rendersene conto, Coliandro manda all’aria un’indagine già avviata dalla Longhi e mette in pericolo non soltanto sé stesso, ma anche Gamberini e Giacomino.

Un aiuto inatteso arriva da Ambra, legata sentimentalmente a uno dei criminali coinvolti nell’organizzazione.

Stasera su Rai 3: Familiar Touch in prima TV

Rai 3 propone alle 21:20 Familiar Touch, film diretto da Sarah Friedland e interpretato da Kathleen Chalfant.

Protagonista è Ruth Goldman, una donna anziana che comincia a convivere con la perdita della memoria. Un giorno esce di casa convinta di essere diretta a un appuntamento, ma raggiunge una struttura residenziale per anziani.

Ruth interpreta inizialmente quel luogo come un albergo. Progressivamente deve confrontarsi con una realtà diversa, fatta di nuovi volti, ricordi che diventano sempre meno nitidi e una quotidianità che non riconosce più completamente come propria.

Il film affronta il tema dell’invecchiamento e della perdita dell’autonomia attraverso uno sguardo intimo, concentrandosi sulla dignità della protagonista e sul suo tentativo di conservare la propria identità.

Stasera su Rete 4: Quarto Grado

Rete 4 propone alle 21:34 Quarto Grado. Alla conduzione tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il programma approfondisce i principali casi di cronaca italiana attraverso documenti, testimonianze, collegamenti con gli inviati e il contributo di giornalisti ed esperti presenti in studio.

Particolare attenzione viene riservata alle indagini ancora aperte e alle vicende giudiziarie nelle quali restano elementi da chiarire, ricostruendo fatti, testimonianze e sviluppi investigativi.

Stasera su Italia 1: CIA

Italia 1 dedica la prima serata alla nuova serie CIA. Il primo episodio, Terre rare, inizia alle 21:20 ed è seguito da Un colpo al cuore alle 22:10 e Un fantasma dal passato alle 23:05.

Nel primo episodio, la morte del ministro degli Esteri dell’Honduras viene inizialmente considerata la conseguenza di un incidente stradale. Gli elementi raccolti dalla squadra fanno però emergere uno scenario molto più inquietante: potrebbe trattarsi di un assassinio commissionato.

Nel secondo appuntamento Bill e Colin decidono di collaborare segretamente per individuare una talpa presente nell’organizzazione. Incrociando le informazioni raccolte, i due restringono progressivamente il numero dei sospettati.

Nel terzo episodio la squadra deve invece impedire a un’azienda di nascondere il furto di informazioni riservate. L’indagine riporta inoltre nella vita di Colin una persona pericolosa legata al suo passato.

Stasera su La7: Propaganda Live

La7 propone dalle 21:15 Propaganda Live. Diego Bianchi, insieme alla squadra del programma, racconta gli avvenimenti che hanno caratterizzato la settimana.

Politica e società vengono affrontate attraverso reportage, filmati, collegamenti, musica e satira. Il programma mantiene il proprio stile caratteristico, alternando l’analisi dell’attualità a momenti più leggeri.

Stasera su TV8: Pechino Express arriva in Cina

TV8 propone alle 21:40 la quinta puntata di Pechino Express. La tredicesima edizione dell’adventure game raggiunge una nuova tappa del viaggio.

Le coppie entrano infatti nel secondo Paese della rotta: la Cina. I concorrenti devono affrontare nuove missioni e percorrere il tragitto previsto contando su un budget estremamente limitato e sull’ospitalità delle persone incontrate lungo il percorso.

Ad accoglierli in questa nuova fase dell’avventura c’è anche una nuova inviata, Giulia Salemi.

Stasera sul Nove: Osteria Giacobazzi

Il Nove propone alle 21:30 il terzo appuntamento con Osteria Giacobazzi. Protagonista è Giuseppe Giacobazzi, che porta sul piccolo schermo un progetto costruito intorno all’atmosfera tipica delle osterie romagnole.

Il programma mescola comicità, racconti, musica e conversazioni, ricreando un ambiente informale nel quale gli ospiti possono lasciarsi coinvolgere dalle storie e dall’ironia del padrone di casa.

I film di stasera in TV venerdì 25 settembre 2026

Familiar Touch – Rai 3, ore 21:20. Ruth Goldman è una donna anziana alle prese con una memoria sempre più fragile. Il trasferimento in una struttura assistenziale la costringe a confrontarsi con una nuova fase della propria esistenza.

– Rai 3, ore 21:20. Ruth Goldman è una donna anziana alle prese con una memoria sempre più fragile. Il trasferimento in una struttura assistenziale la costringe a confrontarsi con una nuova fase della propria esistenza. Bomb Squad – Italia 1, ore 23:55. Orlando è un ex hacker che scopre di essere seduto su un ordigno esplosivo mentre si trova all’interno della propria automobile. Per sopravvivere deve seguire le istruzioni impartite da uno sconosciuto.

I film su Sky Cinema venerdì 25 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti . Shailene Woodley interpreta Eleanor, una giovane agente dal passato problematico reclutata dall’FBI per contribuire alla caccia a un misterioso assassino responsabile di una strage nella notte di Capodanno.

– . Shailene Woodley interpreta Eleanor, una giovane agente dal passato problematico reclutata dall’FBI per contribuire alla caccia a un misterioso assassino responsabile di una strage nella notte di Capodanno. Sky Cinema Uno, ore 23:20 – Benvenuti in campagna . Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico e Andrea Pennacchi sono protagonisti della commedia diretta da Giambattista Avellino. Una famiglia decide di abbandonare lo stress della città e trasferirsi in campagna, ma la nuova vita si rivela molto diversa da quella immaginata.

– . Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico e Andrea Pennacchi sono protagonisti della commedia diretta da Giambattista Avellino. Una famiglia decide di abbandonare lo stress della città e trasferirsi in campagna, ma la nuova vita si rivela molto diversa da quella immaginata. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Cena con delitto – Knives Out . Daniel Craig interpreta il detective Benoit Blanc, chiamato a indagare sulla misteriosa morte dello scrittore Harlan Thrombey.

– . Daniel Craig interpreta il detective Benoit Blanc, chiamato a indagare sulla misteriosa morte dello scrittore Harlan Thrombey. Sky Cinema Uno +24, ore 23:30 – Hamnet – Nel nome del figlio. Chloé Zhao dirige Jessie Buckley e Paul Mescal nell’adattamento del romanzo di Maggie O’Farrell.

Stasera in TV, venerdì 25 settembre: cosa scegliere

Il grande appuntamento della serata è su Rai 1 con Italia-Belgio. Gli Azzurri iniziano alle 20:45 il proprio cammino nella UEFA Nations League 2026/27 affrontando all’Olimpico una delle avversarie più importanti del girone.

Canale 5 propone invece la quarta puntata del Grande Fratello Vip, mentre Rai 2 punta sulla fiction con L’Ispettore Coliandro. Rai 3 sceglie il cinema d’autore con la prima visione di Familiar Touch.

L’informazione e la cronaca trovano spazio su Rete 4 con Quarto Grado, mentre Italia 1 propone tre episodi in prima visione di CIA. La7 conferma Propaganda Live.

Per l’intrattenimento ci sono Pechino Express su TV8 e Osteria Giacobazzi sul Nove. Sky Cinema Uno propone invece alle 21:15 il thriller To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti, seguito dalla commedia Benvenuti in campagna.