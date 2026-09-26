Sabato 26 settembre parte, su Rai 3, l’edizione 2026-2027 di TV Talk. Il programma, storico spazio di approfondimento sul mondo della televisione, parte alle 15:00.

TV Talk 2026-2027, il cast

Alla conduzione di TV Talk 2026-2027 è confermata Mia Ceran. Quest’ultima è affiancata, in ogni appuntamento, da un cast riconfermato di ospiti fissi a partire da Cinzia Bancone con le sue incursioni nel mondo digital. Per un punto sugli ascolti torna Silvia Motta, pronta ad analizzare i dati Auditel dei vari show, mentre a Sebastiano Pucciarelli è assegnato il compito di formulare delle domande pungenti agli ospiti.

Durante i vari appuntamenti presenziano in studio i commentatori dal mondo del giornalismo e delle Università, gli analisti, giovani ed esperti di tv e il Target, un rappresentante del pubblico in studio.

La novità dell’After Talk

La principale novità di TV Talk 2026-2027 è l’introduzione di un nuovo spazio, rinominato After Talk. Si tratta di una rubrica moderata da Mia Ceran e destinata all’ultima parte della puntata. Al centro del meccanismo c’è un solo ospite, che sceglie di sottoporsi alla raffica di domande degli analisti del format. Il protagonista di tale spazio, nel debutto, è il comico Max Angioni. La sua stagione tv è partita con la seconda edizione di RIP Roast in Peace e con l’ufficializzazione del suo abbandono alla conduzione de Le Iene.

Durante la prima puntata della nuova edizione di TV Talk è approfondita la comunicazione politica. Un focus, infatti, è proposto sul cosiddetto “linguaggio da palcoscenico” che parte della politica italiana sembra aver deciso di adottare in vista della campagna elettorale per le prossime elezioni. Ad animare il dibattito ci sono Filippo Facci, Maria Volpe e Riccardo Iacona, conduttore tutte le domeniche su Rai 3 di PresaDiretta.

TV Talk 2026-2027, gli altri protagonisti della prima puntata

A TV Talk del 26 settembre si parla del già citato RIP-Roast in Peace 2. Lo show comico di Amazon Prime Video è presentato da due dei protagonisti, ovvero Max Angioni e Michela Giraud. Torna, poi, la rubrica ReTVeet, che mostra alcuni dei momenti televisivi più commentati della settimana. Infine, è analizzata la nuova stagione televisiva partita da poche settimane. Un focus, a tal proposito, è posto sui cambi, alcuni decisamente inaspettati, di conduzione, di giuria e di rete, dopo i colpi del Telemercato estivo. Tutte le puntate del format sono visibili, oltre che in televisione, anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.