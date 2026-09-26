Sabato 26 settembre, su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 9. Nella diretta sono stati affrontati numerosi temi, fra cui la conferma della squalifica di Simone Annicchiarico.

Grande Fratello Vip 9 quarta puntata, le donne criticano Federica Morello

Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 9 si è parlato a lungo di Federica Morello. La concorrente, infatti, è sempre più al centro delle critiche da parte delle altre donne della Casa, con Marini che l’ha prima definita “antipatica”, per poi ritrattare affermando di aver cambiato idea sul suo conto. Una mossa che non è tanto piaciuta all’opinionista Selvaggia Lucarelli, che ha invitato la showgirl a tenere il punto e a non disinnescare le discussioni da lei stessa create. La Rosa e Tavassi, seppur esprimendo la loro posizione con toni differenti, concordano su un punto: la Morello si lamenta di essere esclusa ma non fa nulla per avvicinarsi alle compagne.

A seguire, la conduttrice Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto. Il concorrente meno votato, e dunque secondo candidato all’eliminazione insieme a Danto, è Alessandro Varsi, scelto solamente dal 14,77% dei votanti. La preferita è Carmen Di Pietro con il 26,6%, seguita da Alessandro Roncaccia al 25,98%, Moreno Morello al 16,67% e Federica Morello al 15,98%.

Simone Annicchiarico in studio

Ampio spazio, nella quarta puntata del Grande Fratello Vip, lo ha avuto Simone Annicchiarico. Il concorrente, dopo essere stato estromesso dalla Casa per un’espressione blasfema, ha fatto il suo ingresso in studio e si è detto rammaricato. Il figlio di Walter Chiari ha affermato di sentirsi “triste e amareggiato” ed ha ricevuto il supporto delle opinioniste Lucarelli e Cesara Buonamici. Le due hanno lodato l’atteggiamento mostrato dal conduttore nella Casa e hanno auspicato, per lui, una seconda opportunità. Il Grande Fratello, però, non cambia idea: Simone Annicchiarico è squalificato.

Dopo le performance di donne e uomini per la Battle dei Talenti, la diretta è proseguita con la vicinanza fra Piera, fidanzata da diversi anni, e Roncaccia. Secondo Jonathan la concorrente non si lascerà andare se prima non avrà un incontro risolutorio con il fidanzato. In Mystery, poi, Marina La Rosa ha parlato del suo primo Grande Fratello e ha ricordato, commossa, Pietro Taricone, sostenendo: “Fra noi c’è sempre stata una grande amicizia“. Approfittando di tale spazio, Cesara Buonamici ha confessato di aver ricevuto la proposta, poi rifiutata, di guidare la primissima edizione del reality.

Grande Fratello Vip 9 quarta puntata, le nomination

La quarta puntata del Grande Fratello Vip è proseguita con le nomination. Le donne hanno vinto la Battle dei Talenti e hanno ottenuto l’immunità. Ai maschi, però, è toccato il compito di individuare le concorrenti da salvare: alla fine sono risultate immuni Megan, Marina, Piera e Giulia. Dopo la prova stile horror di Giulia Provvedi, chiamata a recuperare alcuni suoi vestiti appesi in dei manichini viventi e in una stanza buia, si sono svolte le nomination. A Varsi e Danto, già a rischio eliminazione, si sono aggiunti al televoto Federica Morello, Carmen Di Pietro, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. La persona meno votata nella puntata di lunedì dovrà abbandonare la Casa.

Per quanto concerne gli ascolti, lo show ha tenuto compagnia a un milione e 700 mila spettatori, con una share del 17%.