Da Gianni Morandi a Lorella Cuccarini: sono numerosi gli ospiti attesi, in tv, domenica 29 marzo. Di seguito vi sveliamo tutti i protagonisti dei principali format.

Domenica 29 marzo ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Alle 19:30 su NOVE parte Che tempo che fa, guidato da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ospite dello show è l’artista Gianni Morandi, presto protagonista del tour C’era un ragazzo Gianni Morandi Story. Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro.

Gabriele Romanelli, parroco di Gaza, presenta il libro Le rovine e la luce. Nello spazio dell’attualità presenziano i giornalisti Massimo Giannini, Michele Serra e Cecilia Sala. Spazio, poi, al professor Roberto Burioni e allo scrittore Gianrico Carofiglio.

Nella parte de Il Tavolo ci sono Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, La Signora Coriandoli e Nino Frassica. A loro si uniscono Fiona May, Simona Ventura, LDA con Aka7even, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Paolo Rossi, Gigi Marzullo ed il Mago Forest.

Il pomeriggio di Rai 1

Domenica 29 marzo, su Rai 1 dalle 14:00, Mara Venier guida una nuova puntata di Domenica In. Ampio spazio lo ha il ricordo di Gino Paoli. La conduttrice, insieme a Tommaso Cerno, conducono un talk dedicato al cantautore ed arricchito dalla presenza di Malika Ayane, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Adriano Aragozzini. Un faccia a faccia è in programma con l’attore Rupert Everett, nel cast del film Il Vangelo di Giuda.

Ivana Spagna realizza un medley dei suoi più grandi successi, mentre Serena Grandi con il figlio Edoardo ripercorrono i momenti più significativi del loro rapporto. Infine, Enzo Miccio firma un ritratto di Jacqueline Kennedy e Teo Mammucari intrattiene il pubblico con il gioco La Cassaforte di Domenica In.

Alle 17:20, Francesca Fialdini conduce Da noi a ruota libera. Dal Festival di Sanremo arriva Francesco Renga, in gara con Il meglio di me. Il conduttore Paolo Conticini parla dei suoi momenti più importanti della carriera. Infine, è raccontata la storia di Thomas Tortorici, addestratore cinofilo che si impegna per salvare i cani randagi.

Domenica 29 marzo ospiti tv, le interviste di Silvia Toffanin

Domenica 29 marzo, dalle 16:00 su Canale 5, torna Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin intervista Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, professoresse di Amici. Torna, in studio, Evelina Sgarbi, autrice del libro Nata Sgarbi. Dal GF Vip arriva l’opinionista Selvaggia Lucarelli, mentre dal Festival di Sanremo arriva Enrico Nigiotti. Infine, per gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Denise Pipitone, ci sono i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi.