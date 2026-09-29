Il problema finale è una miniserie spagnola del 2026, disponibile su Netflix. La serie, composta da quattro episodi, è diretta da Félix Viscarret e porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Arturo Pérez-Reverte. È un giallo in costume ambientato nella primavera del 1959: una tempesta isola tredici persone in un albergo su una piccola isola e la morte di una turista inglese trasforma il soggiorno in un’indagine.

José Coronado interpreta Basil, un attore ormai ritirato che per anni ha impersonato Sherlock Holmes. Quando la vittima viene trovata senza vita, Basil deve mettere a frutto l’abilità investigativa costruita per il cinema e capire chi, fra gli ospiti, ha avuto il tempo e il movente per uccidere.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Il problema finale

La regia è affidata a Félix Viscarret. La sceneggiatura è di Alberto Macías, Carlos Molinero e Marisol Farré, mentre la produzione è di Mod Producciones, con Fernando Bovaira fra i produttori. La serie conserva l’ambientazione del romanzo e costruisce il mistero come un omaggio ai classici racconti investigativi.

Al centro c’è Basil, interpretato da José Coronado, affiancato da María Valverde nel ruolo di Adela Figueroa. Fra i possibili testimoni e sospetti figurano lo scrittore Foxá, interpretato da Martiño Rivas, la proprietaria dell’albergo Mrs Ausländer, interpretata da Maribel Verdú, e il regista Fonseca, interpretato da Gonzalo de Castro.

Dove è stata girata Il problema finale?

La storia è ambientata su un’isola immaginaria al largo di Mallorca, ma le riprese esterne sono state realizzate soprattutto a Lloret de Mar, in Costa Brava. Tra le location riconoscibili ci sono i Giardini di Santa Clotilde, Cala Sa Boadella e Casa Roviralta. La lavorazione è proseguita nei set di Tres Cantos, vicino Madrid, e in altre zone di Madrid e Toledo.

Trama di Il problema finale

È la primavera del 1959 e un violento temporale impedisce a tredici ospiti di lasciare il loro hotel. Fra loro ci sono Basil, celebre per aver dato un volto a Sherlock Holmes al cinema, e la giovane Adela Figueroa. La mattina seguente Elisa Mander, turista inglese arrivata sull’isola, viene trovata morta. Tutto sembra indicare un suicidio, ma particolari sempre più contraddittori spingono Basil a credere che si tratti di un omicidio.

Mentre i collegamenti con la terraferma restano bloccati, Basil interroga gli ospiti e ricostruisce rivalità, menzogne e legami con il passato. Il suo interlocutore più imprevedibile è Adela, che sembra conoscere più di quanto lasci intendere. Il caso conduce l’ex attore dentro una vicenda di identità nascoste e vendette rimaste sospese.

Il problema finale, spoiler finale

La soluzione ribalta l’identità della vittima e della donna che Basil ha conosciuto come Adela. La vera Elisa Mander non è la persona trovata morta all’inizio: è Adela Figueroa ad aver assunto quella identità. Il cadavere è invece quello della vera Adela, e lo scambio è il nodo che rendeva impossibile leggere correttamente gli indizi.

Basil collega anche la vicenda a Klemmer e al movente di vendetta che ha guidato gli avvenimenti. Dopo avere scoperto le incongruenze, affronta Elisa/Adela in un duello di intelligenza che porta a galla la verità. La conclusione non si limita a un arresto: nella scena legata a una ripresa cinematografica, Basil costringe la donna a smettere di recitare e risolve il suo personale problema finale.

Cast di Il problema finale