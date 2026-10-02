Il mondiale di Formula 1 continua con il GP del Bahrein. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv di quello che è il sedicesimo Gran Premio della stagione.

Formula 1 GP Bahrein, continua la caccia alla Mercedes di Kimi Antonelli

Nonostante la denominazione classica, il GP del Bahrein di Formula 1 si disputa lontano dallo Stato. A causa delle continue tensioni in Medio Oriente, che non garantiscono le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione, tutte le sessioni del Gran Premio si svolgono in Malesia. In particolare, le vetture scendono in pista nell’iconico circuito di Sepang. Un tracciato, questo, che mancava dal calendario del Mondiale dal 2017, anno nel quale vinse Max Verstappen con la Red Bull.

Durante il GP del Bahrein continua la caccia a Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano, con la sua Mercedes, è attualmente primo nella classifica piloti ed è determinato ad allargare ulteriormente il proprio vantaggio sugli avversari.

La programmazione tv

I primi appuntamenti con il GP del Bahrein di Formula 1 sono previsti venerdì 2 ottobre. In particolare, dalle 06:30 si svolgono le prime prove libere, seguite dalle seconde che invece sono inserite nel calendario alle ore 10:00. Entrambe, come sempre accade, sono proposte in diretta esclusivamente a pagamento su Sky, che detiene i diritti tv per trasmettere tutti i Gran Premi del Mondiale di F1.

La medesima programmazione tv interessa la terza prova libera, al via alle 06:30 di sabato 3 ottobre. La prima sessione a essere visibile anche in chiaro è quella delle Qualifiche, al via alle 10:00 e la cui diretta è inserita nei palinsesti di Sky in esclusiva. Gratuitamente, la rete che permette di seguire l’appuntamento è TV8, dove le Qualifiche partono in differita alle 14:00.

Il GP del Bahrein giunge alla conclusione domenica 4 ottobre. Alle 09:00, infatti, si accendono le luci verdi che danno il via alla gara, trasmessa in differita su TV8 dalle 16:00.

Formula 1 GP Bahrein, i telecronisti

Tutte le sessioni del GP del Bahrein di Formula 1, sia quelle proposte in chiaro su TV8 che a pagamento su Sky, sono raccontate da Carlo Vanzini e Marc Genè. A loro si unisce Roberto Chinchero insider ai box.

Gli studi che precedono e seguono le dirette sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Allo Sky Sport Tech Room, per realizzare le analisi tecniche di quanto avviene in pista, c’è Matteo Bobbi. Infine, ci sono le interviste e gli approfondimenti dai box di Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.