Dopo le tantissime indiscrezioni che per mesi hanno riempito siti e portali di notizie, finalmente è ora di scendere in pista. Sabato 3 ottobre, dalle ore 21:25 circa su Rai 1, va in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2026.

Ballando con le stelle 2026 prima puntata, l’esordio della nuova giuria

Alla conduzione di Ballando con le stelle 2026 è confermatissima Milly Carlucci, affiancata dalla novità Simone Di Pasquale. Al ballerino professionista, storico volto dello show, è affidato il compito di sostituire in Sala delle Stelle il musicista Paolo Belli, che lavorerà nel dietro le quinte ma non presenzierà in video dopo l’incidente che lo ha coinvolto nelle scorse settimane e che ha portato alla morte di un uomo.

La prima puntata di Ballando con le stelle 2026 segna anche l’esordio della nuova giuria, profondamente rinnovata in estate dopo gli addii di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Ai confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith arrivano le new entry Barbara D’Urso e Alberto Matano.

La promozione di quest’ultimo a giurato ha lasciato libero lo scettro di Custode del Tesoretto, che dalla puntata di oggi è nelle mani di Francesca Fialdini e Simona Ventura. I Tribuni del Popolo sono Matteo Addino, Sara Di Vaira e Rossella Erra.

Le coppie protagoniste

Nella prima puntata di Ballando con le stelle 2026 scendono in pista le tredici coppie protagoniste, formate dalla celebrità con il rispettivo maestro-professionista. Ai nastri di partenza ci sono:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti; Alessandro Matri con Giada Lini; Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli; Noemi Bocchi con Giovanni Pernice; Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina; Riccardo Rossi con Elisa Terrasi; Anna Safroncik con Leonardo Lini; Manuela Moreno con Carlo Aloia; Monica Guerritore con Luca Urso; Massimo Ghini con Valentina Fiorini; Alberto Ravagnani con Erica Martinelli; Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti; Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Invariato il regolamento di Ballando con le stelle. Durante la diretta, infatti, le tredici coppie si alternano con delle performance, anticipate da dei video di presentazione. Al termine di ogni esibizione ciascun giudice esprime un voto da 1 a 10. Alla fine di tutte le esibizioni è stilata una classifica finale, nella quale le preferenze della giuria si aggiungono a quelle del pubblico a casa, che può votare sui social e per la prima volta su RaiPlay. Le Custodi del Tesoretto, oltre a Rossella Erra, scelgono un concorrente a cui fornire i punti bonus ottenuti dal Ballerino per una notte.

Ballando con le stelle 2026 prima puntata, presente Federica Sciarelli

In occasione della prima puntata, a Ballando con le stelle riappare in televisione Federica Sciarelli. La conduttrice, che in estate ha abbandonato dopo anni la conduzione di Chi l’ha visto?, ha deciso di scendere in pista nel ruolo di Ballerina per una notte.