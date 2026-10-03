Da qualche giorno sulle reti televisive italiane è in rotazione la pubblicità di Vinted con protagonista Lodovica Comello. La conduttrice, dunque, è la testimonial scelta dalla società, che ha deciso di dare il via a una campagna comunicativa multi-piattaforma.

Pubblicità Vinted Lodovica Comello, chi è la conduttrice

Vinted, nota società per l’acquisto, la vendita e lo scambio di articoli di seconda mano, ha deciso di tornare a essere protagonista dal punto di vista comunicativo e mediatico nel nostro paese. Oltre a uno spot dalla durata di circa 10 secondi con il claim Vinted Non lo usi? Vendilo!, la società ha scelto di articolare un progetto a lungo termine con Lodovica Comello. Si tratta di un volto celebre del nostro paese, seguita da milioni di follower sui social e che in carriera ha lavorato a diversi format sul piccolo schermo, fra cui Italia’s Got Talent e Zelig On.

La descrizione dello spot

La pubblicità di Vinted mostra Lodovica Comello in primo piano, creando immediatamente un filo diretto con lo spettatore. Durante la produzione passano in rassegna alcuni oggetti di arredamento di una casa: ci sono, ad esempio, una console per i videogiochi e dei cavi posti sopra a un mobile. La protagonista fotografa tali oggetti con il suo cellulare e li mette in vendita nell’applicazione.

Si tratta di una narrazione che punta tutto sulla semplicità. L’obiettivo, in particolare, è quello di far risaltare l’utilità del proprio servizio, che permette di liberare le abitazioni dagli oggetti inutilizzati, e al tempo stesso metterne in evidenza i punti di forza legati alla velocità con la quale è possibile mettere in vendita i propri prodotti.

Pubblicità Vinted Lodovica Comello, lo show in tv

La collaborazione fra Vinted e Lodovica Comello non si limita solamente alla pubblicità. La conduttrice, infatti, è il volto italiano di Live Better for Less, prodotto da Electric Robin di Banijay UK in collaborazione con Vinted e WPP Media e lanciato simultaneamente in Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Spagna e Italia.

In onda il sabato su Real Time dalle 15:30, i sette episodi dalla durata di circa mezz’ora hanno come protagoniste delle famiglie sparse per l’Unione Europea, che chiedono aiuto ai protagonisti per cercare di svuotare le loro case dagli oggetti che si sono accumulati nel corso degli anni. Ciò dà la possibilità di compiere dei veri e propri viaggi nei ricordi, oltre che di guadagnare delle cifre interessanti da utilizzare per esaudire un sogno.