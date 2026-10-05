Lunedì 5 ottobre si disputa la partita Italia-Turchia di Nations League 2026-2027. Si tratta della quarta giornata del torneo.

Italia-Turchia Nations League 2026-2027, l’incontro allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna

Dopo la debacle dello Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, l’Italia di Roberto Mancini ha la possibilità di tornare a giocare di fronte al proprio pubblico. Come già detto, gli Azzurri si apprestano ad affrontare il quarto impegno nella competizione.

Dopo l’esordio casalingo contro il Belgio e le due trasferte di fila contro la Turchia e la Francia, dunque, la Nazionale è determinata a concludere con una vittoria le due settimane dedicate alla Nations League. L’Italia arriva all’appuntamento con la Turchia da favorita dopo l’ottima vittoria rimediata con il risultato di 4 a 1 nella sfida giocata a Bursa lo scorso lunedì 28 settembre.

Italia-Turchia si disputa presso lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

La programmazione tv di Rai 1

Come già avvenuto per tutte le sfide già disputate in Nations League, anche Italia-Turchia è proposta, in diretta e in chiaro, esclusivamente su Rai 1. In particolare, la rete ammiraglia della TV di Stato si collega con l’impianto sportivo dalle ore 20:30 circa, subito dopo la fine dell’edizione delle 20:00 del TG1. A condurre gli studi di approfondimento che precedono e seguono la partita c’è Alessandro Antinelli, mentre l’unico opinionista è l’ex allenatore e oggi commentatore tecnico Andrea Stramaccioni.

Il fischio di inizio del faccia a faccia è previsto per le ore 20:45. Coloro che hanno il compito di raccontare in tempo reale quel che avviene in campo sono Alberto Rimedio e Lele Adani. Al loro fianco, in qualità di inviata, c’è Tiziana Alla, che dopo il match raccoglie le impressioni a caldo dei protagonisti. In streaming è possibile seguire l’incontro su RaiPlay.

A causa della messa in onda di Italia-Turchia cambia la programmazione tv consueta di Rai 1. Saltano, infatti, gli appuntamenti di Cinque Minuti, striscia di approfondimento condotta da Bruno Vespa, e di Affari Tuoi, game show di Stefano De Martino.

Italia-Turchia Nations League 2026-2027, l’offerta di Sky

Italia-Turchia di Nations League è trasmessa anche su Sky, seppur solamente in differita. La rete di riferimento è Sky Sport Calcio (canale 202), che manda in onda la sfida a partire da mezzanotte circa. Sulla piattaforma satellitare a pagamento la telecronaca è curata da Fabio Caressa e da Beppe Bergomi. In streaming l’emittente rende fruibile l’appuntamento mediante Sky Go.