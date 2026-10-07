Mercoledì 7 ottobre, su Real Time, va in onda la sesta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 14. Lo show parte intorno alle ore 21:20 circa.

Matrimonio a prima vista Italia 14 sesta puntata, la reunion

Con la puntata odierna prosegue l’esperimento che ha portato sei single, tre uomini e altrettante donne, a sposarsi al buio, ovvero con una persona conosciuta solamente all’altare. Le coppie al centro dell’edizione attualmente in onda sono Adele con Fabio, Ivan con Giulia e Fabrizio con Sonia. Dopo aver svolto la cerimonia nuziale e aver affrontato i viaggi di nozze, i protagonisti sono alle prese con la fase più difficile in assoluto, cioè quella della convivenza.

A seguirli, passo dopo passo, ci sono gli esperti, ovvero la psicoterapeuta Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante. Durante la puntata odierna è dato spazio alla reunion: le tre coppie, per la prima volta, si incontrano, con la possibilità così di confrontarsi sull’esperienza che stanno affrontando.

Giulia accoglie Ivan a casa sua

Durante la sesta puntata di Matrimonio a prima vista 14 è dato spazio, in primis, a Sonia e Fabrizio. Nonostante vi siano ancora delle incomprensioni dettate dalle differenze caratteriali, il rapporto fra marito e moglie sembra essere in procinto di decollare: “Riusciamo a scherzare insieme“, ammette la moglie. Tutto cambia, però, durante la reunion.

Intanto, per Ivan e Giulia inizia una nuova fase dell’esperimento. Dopo aver vissuto i primi giorni insieme a casa di lui, la coppia si sposta a Torino, dove ha la casa la coniuge. Ivan è entusiasta di poter finalmente immergersi nell’ambiente della moglie. Anche Giulia non nasconde la propria felicità: “Sto meglio psicologicamente, sono più rilassata e tranquilla perché sono innamorata. Sono felice, non lo dico mai ma è quello che provo“.

Matrimonio a prima vista Italia 14 sesta puntata, due giornate insieme

A Matrimonio a prima vista Italia 14 le tre coppie raggiungono la casa nella quale si svolgerà la reunion. Si tratta di una villa d’epoca in Piemonte, nella quale i protagonisti passeranno due giorni per conoscersi e mettere alla prova ulteriormente i loro rapporti.

Pochi minuti dopo essersi incontrati emergono i primi dubbi in Adele e Fabio. Lei, infatti, evidenzia: “Abbiamo un affiatamento differente rispetto agli altri, lui è un po’ più freddo perché in pubblico non ama le smancerie ma questo mi fa un po’ soffrire“. Ma è la cena che dà l’occasione ai coniugi di parlare apertamente del loro rapporto, con conseguenze che potrebbero essere molto importanti sul futuro del percorso.