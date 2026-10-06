Stasera in TV, mercoledì 7 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Tale e Quale Show, mentre Canale 5 punta sulla lunga serata speciale de La Ruota dei Campioni e delle Stelle. Rai 2 trasmette Patù, la passione delle idee, Rai 3 torna con Chi l’ha visto?, Rete 4 propone È sempre Cartabianca e Italia 1 sceglie il film Greenland. Su La7 spazio a Una giornata particolare, TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Nove trasmette Marta e Gianluca – Io & Gianlu.

Programmi TV di mercoledì 7 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:40 – Tale e Quale Show . Nuova puntata dello show condotto da Carlo Conti, tra imitazioni, trasformazioni, musica dal vivo e giudizi della giuria.

– . Nuova puntata dello show condotto da Carlo Conti, tra imitazioni, trasformazioni, musica dal vivo e giudizi della giuria. Rai 2, ore 21:20 – Patù, la passione delle idee . Programma di approfondimento dedicato a politica internazionale, temi sociali, economia e attualità, con un linguaggio semplice e diretto.

– . Programma di approfondimento dedicato a politica internazionale, temi sociali, economia e attualità, con un linguaggio semplice e diretto. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Federica Sciarelli conduce una nuova puntata dedicata a persone scomparse, appelli delle famiglie, casi irrisolti e aggiornamenti sulle inchieste.

– . Federica Sciarelli conduce una nuova puntata dedicata a persone scomparse, appelli delle famiglie, casi irrisolti e aggiornamenti sulle inchieste. Rete 4, ore 21:30 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer guida il talk di approfondimento con ospiti, interviste e confronto sui principali temi politici e sociali.

– . Bianca Berlinguer guida il talk di approfondimento con ospiti, interviste e confronto sui principali temi politici e sociali. Canale 5, ore 20:30 – La Ruota dei Campioni e delle Stelle . Gerry Scotti conduce la versione lunga del game show, con campioni e personaggi noti protagonisti della serata.

– . Gerry Scotti conduce la versione lunga del game show, con campioni e personaggi noti protagonisti della serata. Italia 1, ore 21:30 – Greenland . Disaster movie con Gerard Butler, ambientato durante una catastrofe planetaria provocata dalla caduta di frammenti di asteroidi.

– . Disaster movie con Gerard Butler, ambientato durante una catastrofe planetaria provocata dalla caduta di frammenti di asteroidi. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – Leopardi, l’infinito . Il programma racconta una pagina della storia e della cultura italiana partendo dalla figura di Giacomo Leopardi.

– . Il programma racconta una pagina della storia e della cultura italiana partendo dalla figura di Giacomo Leopardi. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . La puntata in prima TV è ambientata a Taranto, seguita da un altro appuntamento dedicato al Gran Sasso.

– . La puntata in prima TV è ambientata a Taranto, seguita da un altro appuntamento dedicato al Gran Sasso. Nove, ore 21:30 – Marta e Gianluca – Io & Gianlu . Serata comedy con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, tra sketch, ritmo teatrale e comicità di coppia.

– . Serata comedy con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, tra sketch, ritmo teatrale e comicità di coppia. Rai 4, ore 21:20 – Non siamo soli . Thriller ambientato nei boschi del Pacifico Nord-Occidentale, dove una coppia scopre di essere seguita da una presenza inquietante.

– . Thriller ambientato nei boschi del Pacifico Nord-Occidentale, dove una coppia scopre di essere seguita da una presenza inquietante. Rai 5, ore 21:20 – Noos – Esplorazioni . Appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica, tra natura, tecnologia, ricerca e grandi domande sul futuro.

– . Appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica, tra natura, tecnologia, ricerca e grandi domande sul futuro. Rai Movie, ore 21:10 – Palermo Milano – Solo andata . Thriller poliziesco italiano con al centro una scorta impegnata nel trasferimento di un pentito di mafia.

– . Thriller poliziesco italiano con al centro una scorta impegnata nel trasferimento di un pentito di mafia. Iris, ore 21:15 – Flight . Dramma con Denzel Washington, nel ruolo di un pilota considerato eroe dopo un atterraggio d’emergenza, ma al centro di un’indagine complessa.

– . Dramma con Denzel Washington, nel ruolo di un pilota considerato eroe dopo un atterraggio d’emergenza, ma al centro di un’indagine complessa. Cine34, ore 21:00 – Poliziotto superpiù. Commedia d’azione con Terence Hill, protagonista di una storia tra superpoteri, criminali e tono leggero.

Stasera su Rai 1: Tale e Quale Show

Rai 1 propone dalle 21:40 Tale e Quale Show. Il varietà condotto da Carlo Conti torna con una nuova puntata dedicata alle imitazioni dei concorrenti, chiamati a trasformarsi in grandi nomi della musica italiana e internazionale.

La serata arriva dopo Affari Tuoi e occupa tutta la prima serata della rete ammiraglia. Tra trucco, costumi, vocal coach e performance dal vivo, lo show continua a puntare su spettacolo, leggerezza e gara.

Stasera su Canale 5: La Ruota dei Campioni e delle Stelle

Canale 5 propone dalle 20:30 La Ruota dei Campioni e delle Stelle. Il game show condotto da Gerry Scotti si allunga in prima serata con una versione speciale che unisce campioni, vip e momenti di intrattenimento.

La serata sostituisce la normale programmazione del mercoledì e punta su un format familiare, immediato e riconoscibile. Il programma si confronta direttamente con l’intrattenimento di Rai 1, offrendo una proposta leggera e popolare.

Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto?

Rai 3 trasmette alle 21:15 Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli torna con nuovi appelli, casi di scomparsa, testimonianze e aggiornamenti sulle vicende già affrontate nelle puntate precedenti.

La trasmissione resta uno degli appuntamenti più seguiti della rete, grazie al legame diretto con le famiglie, ai collegamenti in diretta e al lavoro di ricostruzione sui casi ancora aperti.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di mercoledì 7 ottobre 2026 spiccano Greenland su Italia 1, Non siamo soli su Rai 4, Palermo Milano – Solo andata su Rai Movie, Flight su Iris, The Social Network su La7 Cinema, Due settimane per innamorarsi su La5 e Poliziotto superpiù su Cine34. Sul canale 20 va in onda anche The King’s Man – Le origini, mentre Italia 2 propone The Conjuring – Il caso Enfield.

I film su Sky Cinema mercoledì 7 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Man with No Past. Action con Adam Woodward e Jon Voight: un uomo si risveglia senza memoria in una città sconosciuta e deve ricostruire la verità sul proprio passato.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Il pescatore di sogni. Film diretto da Lasse Hallström, tra commedia, sentimento e un progetto apparentemente impossibile legato alla pesca al salmone nello Yemen.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Robin Hood principe dei ladri. Avventura con Kevin Costner, Alan Rickman e Morgan Freeman, dedicata al leggendario eroe di Sherwood.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle. Avventura per famiglie con Robert Downey Jr., nei ruolo del medico capace di parlare con gli animali.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Moonfall. Disaster movie diretto da Roland Emmerich, costruito intorno a una minaccia cosmica che mette in pericolo la Terra.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Trap. Thriller psicologico di M. Night Shyamalan, ambientato durante un concerto che nasconde una trappola inquietante.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Così è la vita. Commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo, tra fuga, equivoci e situazioni surreali.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Downton Abbey II – Una nuova era. Secondo film tratto dalla celebre serie, con la famiglia Crawley divisa tra la Costa Azzurra e un set cinematografico a Downton.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Il padrino della mafia. Thriller con Sergio Castellitto, ambientato nel mondo della criminalità organizzata canadese.