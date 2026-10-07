Mercoledì 7 ottobre, su Giallo, va in onda la terza puntata di The Chelsea Detective 4. La rete, fruibile sul canale 38 del digitale terrestre, propone l’appuntamento dalle ore 21:10 circa.

The Chelsea Detective 4 terza puntata, regista e dove è girata

Con la terza puntata continua, dunque, la programmazione tv italiana della quarta stagione di The Chelsea Detective. Il titolo, originario della Gran Bretagna, ha debuttato sulla rete Acorn TV poche settimane fa, nel mese di agosto.

In totale, The Chelsea Detective 4 è formata da quattro puntate, in onda con cadenza settimanale nel prime time del mercoledì di Giallo. Ogni appuntamento ha una durata di circa un’ora e mezza. Colui che ha curato la regia dell’episodio odierno è Audrey Cooke, mentre la sceneggiatura è firmata da Liz Lake.

Le riprese si sono svolte a Londra, nel suggestivo quartiere di Chelsea.

The Chelsea Detective 4 terza puntata, la trama

Nel corso della terza puntata di The Chelsea Detective 4 i protagonisti Max Arnold (Adrian Scarborough) e Layla Walsh (Vanessa Emme) sono chiamati a risolvere un nuovo, intricato caso di omicidio. Le forze dell’ordine, infatti, sono avvertite del ritrovamento del corpo privo di vita di una donna che si scopre essere Sonia Blessing, una parrucchiera e imprenditrice. L’omicidio è avvenuto all’interno del suo salone.

In un primo momento, gli inquirenti si concentrano sulla vita privata della vittima. Secondo quanto dichiarano le sue dipendenti, nei giorni precedenti alla sua morte la parrucchiera aveva manifestato ampio nervosismo e scatti d’ira contro i clienti.

Spoiler finale

Per Max Arnold, durante The Chelsea Detective 4 di oggi, il principale indiziato è l’ex fidanzato di Sonia Blessing. Secondo i testimoni, infatti, i due partner avevano un rapporto conflittuale, anche per questioni economiche. Ben presto, tuttavia, i personaggi principali si imbattono in una realtà decisamente inaspettata e complicata, legata a una finta identità. Tale scoperta convince Arnold a esplorare nuove piste, che potrebbero essere fondamentali per la risoluzione del caso.

The Chelsea Detective 4 terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza puntata della serie, proposta in prima visione assoluta in Italia nella giornata di mercoledì 7 ottobre su Giallo.

Adrian Scarborough: Max Arnold;

Vanessa Emme: Layla Walsh;

Peter Bankolé: Connor Pollock;

Lucy Phelps: Jess Lombard;

Sophie Leigh Stone: Ashley Wilton;

Anamaria Marinca: Astrid Fischer;

Frances Barber: Olivia Arnold.