Sabato 10 ottobre parte la 6° giornata di Serie A. Di seguito vi sveliamo il calendario e dove vedere le partite.

Serie A 6° giornata, gli anticipi

A inaugurare la 6° giornata di campionato c’è la partita delle 15:00 di sabato 10 ottobre, in onda su DAZN, fra il Genoa e la Fiorentina. Si tratta di un incontro che mette l’una contro l’altra due compagini bisognose di punti. I padroni di casa, infatti, sono penultimi con appena un punto, mentre i Viola sono quartultimi con 4 punti.

Solamente gli abbonati a DAZN possono vedere la partita delle 18:00 che oppone l’Inter di Cristian Chivu, nel terzetto al vertice e ancora imbattuta, al Parma, determinata a centrare la seconda vittoria consecutiva. Alle 20:45 sia DAZN che Sky trasmettono l’appuntamento con protagoniste il Napoli di Massimiliano Allegri e il Frosinone, che a sorpresa occupa la sesta posizione con 10 punti.

Il calendario della domenica

Il 6° turno di Serie A continua domenica 11 ottobre con cinque nuove partite, tutte proposte in diretta su DAZN. Ad aprire la giornata c’è l’interessante faccia a faccia fra il Como e la Roma. I padroni di casa, allenati da Cesc Fabregas, intendono riscattare la prima sconfitta stagionale ottenuta nel precedente turno, mentre i giallorossi sono chiamati a vincere per difendere la prima posizione, che attualmente condividono con Inter e Lazio.

Proprio i biancocelesti sono protagonisti alle 15:00. Il team di Gennaro Gattuso, di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico, cerca la vittoria contro il Monza. In contemporanea va in scena la sfida Lecce-Bologna, con gli ospiti che sono terzultimi con appena due punti racimolati. Alle 18:00 si svolge il fischio di inizio della sfida tra il Sassuolo, decimo e che ha dimostrato di poter essere insidioso per qualsiasi squadra, e il Milan, quinto e imbattuto. Sassuolo-Milan è l’unico incontro domenicale inserito nei palinsesti di Sky.

L’ultimo faccia a faccia dell’11 ottobre della 6° giornata di Serie A è quello fra il Cagliari e la Juventus. Un faccia a faccia molto importante per la classifica in quanto i rossoblù, sorpresa della stagione fino a questo momento, sono quarti con 12 punti, mentre i bianconeri sono settimi con 10 punti.

Serie A 6° giornata, i posticipi

La 6° giornata di Serie A termina lunedì 12 ottobre con gli ultimi due posticipi. Alle 18:30, solo su DAZN, l’Atalanta di Maurizio Sarri vuole evitare la quarta sconfitta di fila contro il Venezia fanalino di coda. Dalle 20:45, infine, Sky e DAZN trasmettono Torino-Udinese, appaiati a metà classifica a quota 4 punti.