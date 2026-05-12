Esordisce martedì 12 maggio, su Real Time, il format Il Re del Bisturi Post Bariatrico 3. La trasmissione è visibile dalle ore 21:20 circa.

Il Re del Bisturi Post Bariatrico 3, il protagonista è il dottor Giulio Basoccu

Real Time, dunque, punta ancora una volta sul format Il Re del Bisturi Post Bariatrico, programma che giunge, quest’anno, alla terza edizione. La rete Discovery, visibile sul canale 31 del digitale terrestre, propone due nuovi appuntamenti alla settimana, nel prime time del martedì. Ogni puntata ha una durata di circa 25 minuti ed è possibile vederle, oltre che in televisione, anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Il protagonista è, ancora una volta, il dottor Giulio Basoccu. Si tratta di uno dei chirurghi più noti del nostro paese, che può vantare un’esperienza di oltre trent’anni. Il suo studio è situato a Roma, dove sono girati gli episodi della trasmissione.

Come funziona il programma

Anche nelle nuove puntate, non cambia il meccanismo di funzionamento de Il Re del Bisturi Post Bariatrico. Il programma, spin off de Il Re dei Bisturi, segue il percorso clinico di una serie di persone comuni che si rivolgono al professor Basoccu ed alla sua équipe medica con l’obiettivo di risolvere delle problematiche di salute.

Come intuibile già dal titolo, il chirurgo si occupa di pazienti che necessitano di un rimodellamento corporeo per la presenza di un eccesso di pelle causato, nella maggior parte dei casi, da un forte dimagrimento. I pazienti, uno per puntata, raccontano la loro storia al pubblico, spiegando i motivi che li hanno convinti a rivolgersi a Basoccu. A seguire, le telecamere mostrano la prima visita medica, durante la quale il dottore valuta le condizioni del degente e decide se è possibile o meno intervenire chirurgicamente.

Infine, dopo aver raccontato ciò che è accaduto nella sala operatoria, è mostrato il risultato finale, con un paragone fra il prima e il dopo.

Il Re del Bisturi Post Bariatrico 3, le storie del 12 maggio

Nella puntata del 12 maggio de Il Re del Bisturi Post Bariatrico è dato spazio alla storia di Francesca. Si tratta di una giovane donna che ha deciso di sottoporsi alla chirurgia per superare un passato segnato dal bullismo e cercare di vivere, finalmente, nella serenità. A seguire, il professor Basoccu accoglie nel proprio studio Laura. La donna, dopo un forte dimagrimento, tenta di ritrovare il piacere di sentirsi a suo agio con il proprio corpo.