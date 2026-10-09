Venerdì 9 ottobre, su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Il reality parte intorno alle ore 21:50 circa, subito dopo la fine della consueta puntata del game show La Ruota della Fortuna.

Grande Fratello Vip 9 ottobre, lo scontro Guendalina-Morello

Alla conduzione del Grande Fratello Vip 9 torna Ilary Blasi. Al suo fianco, per tutta la durata dell’edizione, ci sono le giornaliste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, presenti in studio con il ruolo di opinioniste. La puntata, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Durante il GF Vip di oggi è dato spazio alle principali liti avvenute negli scorsi giorni all’interno della Casa. In primis è proposto un focus sul rapporto, che sembra essere oramai definitivamente compromesso, fra Moreno Morello e Guendalina Tavassi. Dopo il duro faccia a faccia nell’ultima diretta, infatti, i due inquilini sono stati protagonisti di altri diverbi, che saranno approfonditi nella diretta.

La crisi di Piera Meloni

Al Grande Fratello Vip del 9 ottobre si parla dell’altro duo di concorrenti al centro di uno scontro molto acceso. Si tratta dell’esperto di styling Jonathan e del ballerino Andreas, protagonisti, nell’ultima puntata, di uno scontro verbale nel quale sono volate reciproche accuse. Nelle scorse ore i partecipanti non sono riusciti a chiarire e, dunque, è lecito immaginare che Blasi voglia proporre un focus sul loro rapporto.

Ampio spazio, poi, lo dovrebbe avere Piera Meloni. La giovane inquilina, nell’ultima diretta, ha ricevuto la visita del fidanzato Gian Marco. L’inquilina, che nella Casa ha instaurato un feeling evidente con Alessandro Roncaccia, ha lasciato il compagno. Tale fatto ha mandato in crisi Piera, che nella puntata odierna potrebbe ricevere una sorpresa.

Grande Fratello Vip 9 ottobre, chi è il secondo eliminato

Il momento più atteso del Grande Fratello Vip del 9 ottobre è quello della proclamazione dell’esito del televoto, che determinerà il secondo concorrente eliminato dell’edizione. Sono sei i partecipanti a rischio: sono Guendalina Tavassi, Moreno Morello, Giancarlo Danto, Alex Belli, Andreas Muller e Federica Morello. Il pubblico a casa è chiamato a scegliere il proprio partecipante preferito: il meno votato dovrà abbandonare per sempre la Casa.

La diretta del Grande Fratello Vip di oggi giunge al termine con le nomination. Un momento, questo, che dà la possibilità ai concorrenti di esporre dubbi e perplessità maturate in settimana. I più votati finiscono al televoto, che tuttavia non dovrebbe essere eliminatorio.