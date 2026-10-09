Venerdì 9 ottobre prosegue il mondiale di Formula 1 con il GP di Singapore. Si tratta del diciassettesimo appuntamento della competizione, che si avvicina oramai alla fine della stagione.

Formula 1 GP di Singapore, si corre nell’iconico circuito cittadino

Il GP di Singapore di Formula 1 si svolge nell’oramai iconico circuito del Singapore Street Circuit, noto anche con il nome di Marina Bay Street Circuit. Inaugurato alla fine di agosto del 2008, il tracciato permette alle monoposto di attraversare alcune delle zone più belle della città. In totale, il circuito presenta una lunghezza di poco inferiore ai 5 km, con un totale di 19 curve.

Il pilota più atteso del fine settimana è senza ombra di dubbio Kimi Antonelli. L’azzurro, guidando la Mercedes, ha fino ad oggi sorpreso, riuscendo a centrare la prima posizione provvisoria nella classifica dei piloti. In casa Ferrari, invece, occhi puntati sul britannico Lewis Hamilton: è suo, d’altronde, il record per il giro più veloce, stabilito lo scorso anno quando ha chiuso un giro in 1’33″808.

La programmazione tv fra Sky e TV8

La prima sessione del GP di Singapore di Formula 1 è in programma venerdì 9 ottobre alle ore 10:30, quando è fissato il via della prima prova libera del weekend, visibile in diretta e in esclusiva solamente sulle reti Sky. Nella medesima giornata, ma dalle 14:30, è prevista la partenza delle Qualifiche Sprint, che sono trasmesse in diretta sia da Sky che in chiaro su TV8.

Sabato 10 ottobre, in diretta su Sky e TV8 dalle 11:00, si entra subito nel vivo con la Gara Sprint. Si tratta del primo appuntamento decisivo del fine settimana, in quanto assegna già dei punti che potenzialmente potrebbero pesare sulla classifica pilota. Sempre in diretta su Sky e TV8 ci sono le Qualifiche, il cui via è atteso per le ore 15:00.

Il GP di Singapore si conclude domenica 11 ottobre con la gara vera e propria, in diretta solo su Sky dalle 14:00. In chiaro, per vedere ciò che è avvenuto in pista è necessario attendere alle 17:00, quando parte la differita su TV8.

Formula 1 GP di Singapore, i telecronisti

Tutte le sessioni del GP di Singapore di Formula 1, sia quelle proposte in chiaro su TV8 che a pagamento su Sky, sono raccontato da Carlo Vanzini e Marc Genè. A loro si unisce Roberto Chinchero insider ai box.

Gli studi che precedono e seguono le dirette sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Allo Sky Sport Tech Room, per realizzare le analisi tecniche di quanto avviene in pista, c’è Matteo Bobbi. Infine, ci sono le interviste e gli approfondimenti dai box di Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.