Da qualche giorno Sky è protagonista in diverse emittenti del nostro paese con una nuova pubblicità, questa volta incentrata su Sky Mobile. Come di consueto, al centro dello spot vi sono due volti decisamente conosciuti al grande pubblico.

Sky Mobile pubblicità, protagonisti Luca Argentero e Alex Del Piero

Il lancio della nuova pubblicità è avvenuto lo scorso 22 settembre, giorno in cui l’emittente ha lanciato il nuovo servizio denominato Sky Mobile. Il gruppo, a partire da tale giornata, è divenuto un operatore mobile virtuale, gestendo così direttamente la propria offerta. Numerose le tariffe pensate sia per i nuovi clienti che per coloro che hanno già una sottoscrizione attiva con la piattaforma.

Per promuovere i diversi piani tariffari di Sky Mobile, la società ha scelto di puntare nuovamente sulla saga comunicativa del condominio di Sky. A fare gli onori di casa torna Alex Del Piero, ex capitano della Juventus e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale e che da anni è il testimonia dell’azienda. Al suo fianco debutta Luca Argentero, attore in queste settimane in onda su Rai 1 con le nuove puntate di DOC-Nelle tue mani 4 e che per Sky ha prestato il volto al protagonista della serie tv Avvocato Ligas.

La descrizione

La pubblicità di Sky Mobile ha una durata di 41 secondi e parte con l’arrivo di Argentero nel condominio di Sky. Ad accoglierlo c’è Alex Del Piero, che decide di accompagnare l’attore a fare un tour dei vari ambienti del palazzo. Lungo il percorso, l’ex calciatore si concentra sulla presenza di “Amici illimitati”, ma anche di “attenzioni illimitate”, “divertimento illimitato” e “relax illimitato”. A questo punto Argentero domanda: “Ma qui è tutto illimitato?”. Del Piero, allora, spiega: “Certo, siamo tutti clienti Sky e abbiamo anche i giga illimitati“. La pubblicità termina con una schermata, accompagnata dalla voce narrante, che mostra una delle offerte di Sky Mobile.

Sky Mobile pubblicità, la recensione

Sky, in meno di un mese, ha dunque scelto di realizzare ben due nuove produzioni della saga legata al condominio di Sky. Nel primo spot il protagonista era Kimi Antonelli, mentre nel secondo arriva Luca Argentero. L’espediente narrativo del condominio funziona anche grazie a un Alex Del Piero sempre più a suo agio come testimonial. Tuttavia, il lancio di due spot inediti in un così breve lasso di tempo fa correre il rischio della ripetitività.

La priorità della società, ora, dovrebbe essere quella di tutelare la propria saga, evitando di sovraesporla e renderla prevedibile, con la conseguenza che sarebbe, inevitabilmente, quella di una perdita di interesse verso gli spot.