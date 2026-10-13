Martedì 13 ottobre torna, su Real Time, il format Primo Appuntamento. La trasmissione, dunque, riappare nel palinsesto della rete Discovery dopo che la scorsa settimana non è andata in onda a causa dello speciale dedicato al matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano.

Primo Appuntamento 13 ottobre, Fiorella e Massimo

Al timone di Primo Appuntamento c’è Flavio Montrucchio, affiancato dal barman Marco. Lo show, al via alle 21:25 circa, ha come protagonista, in primis, Fiorella. Ha 58 anni, è di Roma e ama le cose vistose: “Metto in risalto la parte più eccentrica della mia persona, che ho tenuto per lungo tempo nascosta. Sono scettica, venire qui è una sfida: credo nell’amore, ma alla mia età è sempre più difficile“. Lavora in un call center e sulla vita sentimentale ammette: “Con il mio primo marito non ho avuto figli e non dipendeva da me. Con lui ho vissuto gli anni più belli, ma non poter diventare mamma non mi completava e ho fatto saltare tutto all’aria“. Poi ha avuto un’altra storia terminata con una separazione ma che ha permesso a Fiorella di diventare mamma.

Nel ristorante dello show la donna incontra Massimo. Ha 64 anni, è di Roma e in passato ha fatto il tassista ma oggi è impiegato come rappresentante. Afferma: “Non sono bello, ma simpatico. A me piacciono le donne prosperose e in carne, ma anche quelle che amano ridere e con le quali ci si può divertire. Posso passare un po’ per sbruffone, ma per alcune cose sono serio. Credo nell’amore, sono qui per cercarlo: dal 2018 sono separato“.

Noemi con Patrizio

A Primo Appuntamento di oggi partecipa, poi, Martina. Ha 27 anni, è di Anzio, in provincia di Roma, e lavora come restauratrice di opere d’arte. È single da diversi anni perché ritiene che “la bellezza più l’intelligenza spaventino”. Confessa: “Mi sono stufata delle persone che si fermano al fisico, perché io non sono solo questo. Per i modi di fare mi dicono che sono una principessa, ma ho anche un lato da guerriera“. Cena con Valeriano, 30enne di Isernia. Lavora come calciatore professionista ed è un’amante dell’arte: “Ho dei modi un po’ cavallereschi perché da piccolo sono cresciuto con dei film che mi hanno ispirato molto“. Al momento fa anche il personal trainer e sta conseguendo la laurea in Scienze Sportive.

Durante Primo Appuntamento del 13 ottobre c’è Noemi. Ha 28 anni, è di Roma e racconta: “Nell’anima mi sento ancora una 16enne. Ho la passione per la moda, soprattutto per le vestaglie in seta e cotone“. In passato aveva partecipato a Primo Appuntamento Crociera, ma le cose, all’epoca, non erano andate come sperato. Oggi si sente una persona nuova, ma “ancora in rodaggio”. Per lei arriva nel locale Patrizio, 31enne di Roma. Sta scrivendo una saga fantasy e si definisce “single da sempre”. È molto timido e, infatti, l’inizio del suo appuntamento con Noemi non è dei più promettenti.

Primo Appuntamento 13 ottobre, Roberta e Domenico

Infine, a Primo Appuntamento di oggi ci sono Roberta e Domenico.

Lei ha 53 anni, è di Vittoria e ammette: “Nella vita faccio la wedding planner, il matrimonio mi piace. Ho avuto una storia d’amore bellissima durata 7 anni, ma la famiglia di lui era restia perché nel corso della mia vita ho fatto un cambio anagrafico. Fino a 22 anni ero Gianluca ed ero nell’esercito, perché volevo accontentare mio padre che cercava a tutti i costi e a modo suo di farmi diventare uomo. Quando ho fatto l’operazione mio padre ha fatto una festa per presentarmi a tutti come Roberta“. Lui è della provincia di Napoli ma vive vicino a Piacenza, ha 54 anni ed è alla ricerca di una persona in grado di capirlo e di stargli vicino, oltre che di accettare i suoi “tanti difetti”.