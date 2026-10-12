Stasera in TV, martedì 13 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata della fiction Tutto l’amore che resta, mentre Canale 5 punta ancora sulla comicità con Zelig 30 parte seconda. Rai 2 torna con Boss in incognito, Rai 3 propone l’approfondimento di Filorosso, Rete 4 trasmette Verità nascoste e Italia 1 sceglie il film Vendetta. Su La7 spazio a diMartedì, TV8 continua con X Factor e Nove dedica la serata a Costa Concordia – Trappola in mare.

Programmi TV di martedì 13 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tutto l’amore che resta . La fiction prosegue con il quinto episodio della prima stagione, seguito alle 22:30 dal sesto episodio.

– . La fiction prosegue con il quinto episodio della prima stagione, seguito alle 22:30 dal sesto episodio. Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito . Nuovo appuntamento con il docu-reality che porta imprenditori e dirigenti a lavorare sotto falsa identità accanto ai propri dipendenti.

– . Nuovo appuntamento con il docu-reality che porta imprenditori e dirigenti a lavorare sotto falsa identità accanto ai propri dipendenti. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Il programma affronta i principali temi politici, sociali e di attualità con ospiti, collegamenti e approfondimenti.

– . Il programma affronta i principali temi politici, sociali e di attualità con ospiti, collegamenti e approfondimenti. Rete 4, ore 21:33 – Verità nascoste . La serata è dedicata a casi di cronaca, vicende giudiziarie e storie legate all’attualità.

– . La serata è dedicata a casi di cronaca, vicende giudiziarie e storie legate all’attualità. Canale 5, ore 21:20 – Zelig 30 parte seconda . Prosegue la festa per i trent’anni dello storico show comico, con monologhi, personaggi e volti amati dal pubblico.

– . Prosegue la festa per i trent’anni dello storico show comico, con monologhi, personaggi e volti amati dal pubblico. Italia 1, ore 21:27 – Vendetta . Film d’azione con Bruce Willis e Clive Standen, incentrato su un uomo deciso a farsi giustizia dopo una tragedia personale.

– . Film d’azione con Bruce Willis e Clive Standen, incentrato su un uomo deciso a farsi giustizia dopo una tragedia personale. La7, ore 21:15 – diMartedì . Giovanni Floris conduce il talk del martedì sera, tra politica, economia, attualità e confronto con gli ospiti in studio.

– . Giovanni Floris conduce il talk del martedì sera, tra politica, economia, attualità e confronto con gli ospiti in studio. TV8, ore 21:40 – X Factor . Nuovo appuntamento in prima TV con il talent musicale, tra esibizioni, giudizi e percorso dei concorrenti verso le fasi successive della gara.

– . Nuovo appuntamento in prima TV con il talent musicale, tra esibizioni, giudizi e percorso dei concorrenti verso le fasi successive della gara. Nove, ore 21:30 – Costa Concordia – Trappola in mare . Serata dedicata al racconto del naufragio della Costa Concordia, tra ricostruzioni, testimonianze e memoria della tragedia.

– . Serata dedicata al racconto del naufragio della Costa Concordia, tra ricostruzioni, testimonianze e memoria della tragedia. Rai 4, ore 21:20 – Soudain seuls . Dramma di sopravvivenza ambientato in un paesaggio estremo, dove una coppia deve affrontare isolamento, freddo e paura.

– . Dramma di sopravvivenza ambientato in un paesaggio estremo, dove una coppia deve affrontare isolamento, freddo e paura. Rai 5, ore 21:20 – I primi della lista . Film di Roan Johnson con Claudio Santamaria, ispirato a una vicenda ambientata negli anni Settanta.

– . Film di Roan Johnson con Claudio Santamaria, ispirato a una vicenda ambientata negli anni Settanta. Rai Movie, ore 21:10 – Bill il taciturno. Western con Lee Van Cleef e Antonio Sabato, tra vendette, inganni e regolamenti di conti.

Stasera su Rai 1: Tutto l’amore che resta

Rai 1 propone dalle 21:30 Tutto l’amore che resta. La fiction continua con il quinto episodio della prima stagione e porta avanti il racconto dei protagonisti, divisi tra relazioni, fragilità personali e scelte che cambiano il loro percorso.

Alle 22:30 va in onda il sesto episodio. Prima della fiction, Rai 1 trasmette Reazione a catena, Tg1, Cinque Minuti e Affari Tuoi. In seconda serata spazio a Porta a Porta.

Stasera su Canale 5: Zelig 30 parte seconda

Canale 5 propone alle 21:20 Zelig 30 parte seconda. La serata continua la celebrazione dei trent’anni dello storico programma comico, con una formula costruita su monologhi, sketch, ritorni e momenti pensati per il pubblico affezionato al marchio.

La prima serata arriva dopo La Ruota della Fortuna. Canale 5 sceglie così una proposta d’intrattenimento leggera e popolare, in alternativa alla fiction di Rai 1 e ai talk di approfondimento delle altre reti.

Stasera su Rai 2: Boss in incognito

Rai 2 propone alle 21:20 Boss in incognito. Il docu-reality racconta l’esperienza di manager e imprenditori che entrano nelle proprie aziende sotto copertura, lavorando fianco a fianco con i dipendenti per conoscere da vicino difficoltà, abitudini e storie personali.

Il programma arriva dopo TG2 Post. La puntata conferma la struttura emotiva e aziendale del format, tra sorprese finali, rapporti umani e scoperte sul mondo del lavoro.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di martedì 13 ottobre 2026 spiccano Vendetta su Italia 1, Soudain seuls su Rai 4, I primi della lista su Rai 5, Bill il taciturno su Rai Movie, La tela dell’assassino su Iris e Un ragazzo d’oro su Cine34. La serata propone anche cinema d’azione, western, thriller e commedia italiana per chi cerca un’alternativa a fiction, talk e talent.

I film su Sky Cinema martedì 13 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Attacco al potere 2. Action con Gerard Butler e Morgan Freeman: durante il funerale del Primo Ministro britannico, Londra diventa il bersaglio di un attacco terroristico coordinato.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Diva Futura. Film italiano con Jasmine Trinca e Filippo Timi, ispirato alla storia dell’agenzia fondata da Riccardo Schicchi e al mondo che ha segnato un’epoca della cultura pop.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jack Ryan – L’iniziazione. Action thriller con Chris Pine, dedicato alle origini del celebre analista della CIA creato da Tom Clancy.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Mickey 17. Fantascienza visionaria diretta da Bong Joon-ho, con Robert Pattinson protagonista di una storia ambientata in un futuro dominato dalla clonazione.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Soul Surfer. Film ispirato a una storia vera, con una giovane surfista costretta a ricostruire la propria vita dopo un grave incidente.