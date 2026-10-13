Lunedì 12 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 9. Lo show, al via in prima serata, ha avuto la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Grande Fratello Vip 9 puntata 12 ottobre, tutti contro Jonathan

In Casa, negli scorsi giorni, i concorrenti sono stati chiamati a formare due gruppi con delle scelte a catena a partire da Megan e Carmen. Con la prima sono andati quasi tutti i giovani più Moreno e Jonathan, mentre la seconda ha accolto tutti i veterani con in più Andreas e Giacomo.

La presenza nell’altro gruppo di Kashanian ha attirato le critiche dei veterani, soprattutto di Marina, che ha accusato l’esperto di moda di “strumentalizzare” le parole degli inquilini per attaccarli. Kashanian, a sua volta, si è difeso, puntando il dito contro gli atteggiamenti di Andreas, che a suo dire farebbe uscire, in dei momenti e senza valide ragioni, tutta la sua “rabbia”.

La caduta di Carmen e Valeria

Al GF Vip del 12 ottobre, Carmen e Valeria hanno avuto un simpatico faccia a faccia terminato, però, con una caduta accidentale, che non ha avuto, per fortuna, gravi conseguenze per nessuna delle due.

Varsi ha ricevuto la sorpresa della mamma, poi Blasi ha cercato di capire di più sui reali sentimenti di Roncaccia verso Piera. Il ragazzo, dialogando con la conduttrice e le opinioniste, ha ammesso di provare interesse, pur sottolineando di voler muoversi con molta cautela: “Insieme stiamo bene, ma si è lasciata due giorni fa. Non forziamo le cose. Se sono innamorato? Non credo che l’amore nasca così in fretta“.

Grande Fratello Vip 9 puntata 12 ottobre, l’esito del televoto

Al Grande Fratello Vip del 12 ottobre è stato letto l’esito del televoto. Il meno votato, e dunque a rischio eliminazione, è Jonathan, che ha attirato solamente il 17,2% dei consensi. Il più votato è Andreas con il 54,59%, seguito da Moreno al 28,21%. A seguire, le capitane dei gruppi Megan e Carmen si sono recate nella Nuvola e si sono posizionate in due caselle. Quella della Di Pietro era nera e dunque i suoi membri hanno dovuto avviare una scelta a catena per individuare un secondo candidato all’eliminazione. Quest’ultimo è Giacomo, che non ha nascosto il proprio disappunto per quel che è avvenuto.

Infine si sono svolte le nomination. Al televoto sono finiti Marina, Megan, Andreas e Moreno, che si uniscono a Giacomo e Jonathan. La persona meno votata sarà eliminata.