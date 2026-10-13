Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre si svolge la seconda giornata di Champions League 2026-2027 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Sono quattro le squadre italiane impegnate nel torneo: la Roma, la Juventus, l’Inter e la sorpresa Como, alla sua prima stagione nella massima competizione calcistica europea.

Champions League 2026-2027 seconda giornata, gli incontri del martedì

Le prime due compagini a scendere in campo, nel turno di Champions League, sono l’Inter e il Napoli.

I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu e attualmente prima classificata in campionato, accoglie allo Stadio San Siro il Club Brugge. Il fischio di inizio è previsto per le 21:00 e l’incontro è già molto importante per il proseguo del torneo per l’Inter, chiamata al riscatto dopo il ko rimediato contro il Real Madrid nel debutto. Inter-Club Brugge è trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con il racconto di Stefano Borghi e Massimo Gobbi.

Sempre alle ore 21:00 il Napoli di Massimiliano Allegri, in difficoltà nella prima parte di campionato, cerca i tre punti in trasferta contro il Villareal. Un impegno sulla carta tutt’altro che semplice per i Partenopei, che nell’esordio in Champions League hanno perso di fronte al proprio pubblico per 1 a 0 contro l’Arsenal. Villareal-Napoli è inserita nei palinsesti di Sky Sport Arena e Sky Sport 253, con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Le partite del mercoledì

La seconda giornata di Champions League 2026-2027 procede mercoledì 14 ottobre con altre due partite. Dalle 18:45 il Como, che ha sorpreso tutti dominando il Lipsia per 4 a 1 nel primo appuntamento, è di scena in trasferta contro il Feyenoord. L’incontro è visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, con il racconto curato da Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.

Infine, dalle 21:00, si accendono i riflettori dello Stadio Olimpico di Roma, dove i giallorossi di Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio in trasferta contro i turchi del Fenerbahce, accolgono il Real Madrid. Il faccia a faccia è una esclusiva di Amazon Prime Video, che ha deciso di affidare la telecronaca a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League 2026-2027 seconda giornata, la partita in chiaro

Come oramai di consuetudine, anche nella seconda giornata di Champions League è possibile vedere, in chiaro, il miglior match del mercoledì con protagoniste compagini internazionali. La scelta ricade su Manchester City-Paris Saint Germain, al via su TV8 dalle ore 21:00 del 14 ottobre. Il commento è di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.