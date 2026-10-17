Sabato 17 ottobre, durante la rassegna Alice nella città, è presentata la nuova fiction Una piccola formalità. La produzione andrà in onda prossimamente in prima serata su Rai 1.

Una piccola formalità, sei episodi che raccontano la nuove generazione

Una piccola formalità è una realizzazione originale della Clemart, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Fiction. La prima stagione, presentata sabato 17 ottobre al Teatro Sistina, è formata da sei episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola edito da Longanesi e ha come obiettivo quello di raccontare la nuova generazione, sospesa fra l’ansia per il futuro, la precarietà e il desiderio di affermarsi.

La regia è di Davide Marengo.

Una piccola formalità, la trama

Una piccola formalità è ambientato a Milano, realtà frenetica nella quale convivono influencer, precari e affermati professionisti. La protagonista della storia è Rachele, 30enne che vive in un seminterrato insieme ad Arianna, collega e migliore amica. Entrambe lavorano per la rivista di costume Chic&Glam, dove sono chiamate a rendere interessanti e stimolanti degli articoli che lui reputa poco interessati.

L’obiettivo di Rachele è riuscire a entrare ne L’Eco di Milano, rivista molto attiva nel campo delle inchieste nella quale lavora Pietro, un reporter che Rachele segue e ammira in silenzio da anni.

Spoiler finale

In Una piccola formalità, la protagonista Rachele riceve la notizia di essere stata nominata unica erede dei possedimenti dello zio Massimo, che lei non ha mai conosciuto e che è sempre stato descritto come la pecora nera della famiglia. Il personaggio principale decide, così, di indagare sull’identità del misterioso zio ed è aiutata, in tale operazione, dall’affascinante e arrogante Manfredi, ex compagno di liceo e ora notaio. La ricerca della verità, per Rachele, si trasforma un’avventura piena di colpi di scena e di segreti taciuti per anni, che coinvolgono anche Roberto, il padre della protagonista.

Una piccola formalità, il cast

A interpretare Rachele, in Una piccola formalità, c’è Pilar Fogliati, che dunque torna a far parte del cast di una fiction della TV di Stato dopo l’esperienza con Cuori. A interpretare il padre Roberto, invece, c’è Alessio Boni, che ha alle spalle una lunghissima carriera nella serialità Rai, avendo partecipato a titoli come Leopardi Il poeta dell’infinito e Il metodo Fenoglio L’estate fredda. Altri attori al centro della narrazione sono Lorenzo Richelmy che interpreta Manfredi, Carlotta Natoli che presta il volto ad Alina e Stefano Rossi Giordani che è Pietro.