Sabato 17 ottobre, Rai 3 propone una nuova puntata di TV Talk. La trasmissione è visibile, come ogni settimana, a partire dalle ore 15:00 circa.

TV Talk 17 ottobre, torna lo show che analizza il mondo della televisione

Alla conduzione di TV Talk è confermata Mia Ceran, chiamata a gestire i diversi spazi della trasmissione che, come sempre, ha come obiettivo quello di analizzare dal punto di vista critico tutto ciò che è accaduto nel corso della settimana nella televisione italiana.

Al fianco della padrona di casa torna Cinzia Bancone con le sue incursioni nel mondo digital. Per un punto sugli ascolti è confermata Silvia Motta, pronta ad analizzare i dati Auditel dei vari show, mentre a Sebastiano Pucciarelli è assegnato il compito di formulare delle domande pungenti agli ospiti.

L’appuntamento, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Il racconto della criminalità organizzata

La puntata di oggi di TV Talk parte con un approfondimento su come la televisione e in generale il mondo dei media affrontino il tema della criminalità organizzata. Diverse le domande al centro dello spazio, che si interroga su quali linguaggi siano i più adatti per tenere accesi i riflettori sul tema della lotta alla mafia. A discutere della questione, insieme a Mia Ceran, ci sono l’opinionista Klaus Davi, la giornalista Francesca Barra ed Emilia Brandi, che sulla TV di Stato conduce il programma Cose Nostre.

Durante TV Talk di sabato 17 ottobre è proposto un focus sul rapporto fra i giovani e il mondo della televisione. Lo spunto di partenza per la discussione è il caso che coinvolge l’attore Davide Iacopini, rimasto vittima della banda della Minicar e ancora ricoverato in gravi condizioni. Come raccontano i media le nuove generazioni? Per provare a rispondere a tale quesito ci sono l’attrice Nicole Rossi, tra i protagonisti della serie di successo Skam, e il giornalista Massimo Gramellini.

TV Talk 17 ottobre, l’After Talk

A TV Talk del 17 ottobre è presente Elena Sofia Ricci, protagonista su Rai 1 con la fiction I casi di Teresa Battaglia. In seguito ci sono Matteo Oscar Giuggioli e Davide Calgaro, che nella serie Nord Sud Ovest Est prestano il volto a Mauro Repetto e Cisco. Confermato lo spazio dedicato a ReTVeet, con i momenti televisivi più commentati della televisione. Infine, per la rubrica After Talk, è presente Massimo Gramellini, che affronta un faccia a faccia con gli analisti del format.