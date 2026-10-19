Lunedì 19 ottobre debutta l’edizione 2026 di GialappaShow. La trasmissione ironica è visibile dalle ore 21:25 circa, in contemporanea su Sky Uno e TV8.

GialappaShow 2026, Simona Ventura co-conduce il primo appuntamento

Alla conduzione del GialappaShow torna, anche quest’anno, il Mago Forest, che guida lo show sin dalla prima puntata. In ogni appuntamento il padrone di casa è affiancato da un volto celebre del mondo della musica, dello sport, del cinema e della televisione italiana. In occasione del debutto è presente Simona Ventura, attualmente impegnata a bordopista a Ballando con le stelle. I grandi protagonisti del progetto sono, però, i membri della Gialappa’s Band, gruppo comico nella composizione a due animata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Essi commentano, come voci fuori campo, tutto ciò che accade sul palco.

New entry Max Angioni

Molto folto il cast di comici che in ogni puntata si esibisce con gag e sketch durante il GialappaShow. La principale novità è rappresentata dal comico Max Angioni, che dopo aver abbandonato la co-conduzione de Le Iene è approdato nel format. Qui interpreta uno psicologo decisamente poco professionale e un cantante di reggaeton tutt’altro che di talento. Inoltre arricchisce lo spazio di Ultimo Appuntamento con una parodia del commentatore e opinionista sportivo Lele Adani. Nel finto Primo Appuntamento, però, il protagonista è Ubaldo Pantani con Gineprio.

Assolutamente confermata, poi, Brenda Lodigiani, che esordisce con le imitazioni di Federica Sciarelli in versione pensionata e della conduttrice Victoria Cabello. Tornano, poi, le maschere di Ester Ascione e di Annalaisa. Altro gradito ritorno è quello di Giulia Vecchio, che oltre a riproporre la parodia di Iva Zanicchi debutta con Lorella Cuccarini versione autrice di musical ed Emma Marrone.

A Edoardo Ferrario spetta il compito di imitare un Aldo Cazzullo molto particolare e Gigi rispolvera la parodia del conduttore Stefano De Martino.

GialappaShow 2026, le rubriche

Al GialappaShow 2026 ci sono numerose rubriche, fra conferme e novità. Maccio Capatonda è al centro di Storie Male e Marcello Cesena e Simona Garbarino prestano il volto a Jean Claude e Madre in Sensualità a Corte. Uno spazio inedito è quello denominato Casa Piersilvi, nel quale Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani portano sul piccolo schermo la loro personale versione di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi.

Non mancano, nel corso degli appuntamenti, gli ospiti musicali, che arricchiscono con le loro performance le serate. Oltre ai Neri per caso, protagonisti di tutte le puntate, nel debutto presenzia Francesco Gabbani.