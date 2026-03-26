Sky presenta, con una conferenza stampa che seguiremo in diretta, l’edizione 2026 del GialappaShow. Il format, guidato dal Mago Forest con la Gialappa’s Band nella formazione a due composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, torna in onda lunedì 30 marzo, dalle 21:30, in contemporanea su Sky Uno e TV8.
Durante l’incontro sono svelati ospiti, dettagli e novità in merito alle nuove puntate.
GialappaShow 2026 diretta conferenza stampa, le dichiarazioni dei conduttori
La conferenza stampa di GialappaShow 2026 parte con le dichiarazioni del Mago Forest.