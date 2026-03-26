GialappaShow 2026 diretta conferenza stampa
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GialappaShow 2026, la diretta della conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Matteo Tuveri
26 Marzo 2026 1 minuto di lettura
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Sky presenta, con una conferenza stampa che seguiremo in diretta, l’edizione 2026 del GialappaShow. Il format, guidato dal Mago Forest con la Gialappa’s Band nella formazione a due composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, torna in onda lunedì 30 marzo, dalle 21:30, in contemporanea su Sky Uno e TV8.

Durante l’incontro sono svelati ospiti, dettagli e novità in merito alle nuove puntate.

GialappaShow 2026 diretta conferenza stampa novità

GialappaShow 2026 diretta conferenza stampa, le dichiarazioni dei conduttori

La conferenza stampa di GialappaShow 2026 parte con le dichiarazioni del Mago Forest.

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