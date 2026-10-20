Si intitola Scomode-In 5 sul divano la nuova serie tv comedy di RaiPlay. La produzione ha debuttato nella mattina di martedì 20 ottobre.

Scomode-In 5 sul divano, regista e dove è girata

Produzione originale della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, il titolo mira a raccontare con ironia ogni sfaccettatura dell’universo femminile contemporaneo, fra speranze, ambizioni e fragilità. La regia è affidata a Silvia Letizia Piscopo, mentre l’autore che ha curato il progetto è Mario Esposito.

In totale, la serie tv è formata da dodici episodi, che RaiPlay ha deciso di rendere disponibili in due diverse giornate. La prima metà, come detto, sono rilasciati il 20 ottobre. Per vedere i restanti sei appuntamenti, invece, occorre attendere il 27 ottobre prossimo. Ad oggi non è chiaro se prossimamente, come già accaduto in passato per altri titoli, la serie tv sbarcherà o meno sul piccolo schermo.

Lello Arena ha ricoperto il ruolo di actor coaching e direzione degli attori.

Scomode-In 5 sul divano, la trama

Al centro di Scomode-In 5 sul divano ci sono Mery Esposito, Giulia Cavallo, Serena D’Alessio, Martina Villamajna e Taghera, cinque donne tra i 22 e i 38 anni. Le protagoniste, ognuna con il proprio carattere e bagaglio di esperienze, si ritrovano a condividere la medesima abitazione.

Ogni giorno, i personaggi principali devono fare i conti con le relazioni complicate, crisi personali, ambizioni e piccoli disastri quotidiani. Le cinque scelgono di raccontare ogni evento della loro quotidianità in un blog denominato Scomode, il blog collettivo, che le coinquiline alimentano con costanza trasformando la vita di casa in un racconto libero e pungente.

Nel corso delle puntate sono esplorate diverse tematiche che sono di estrema attualità. Con ironia e introspezione, ad esempio, è proposto un focus sul rapporto fra l’identità digitale e la vita reale, con le protagoniste che mettono in mostra la loro forza, ma anche le contraddizioni e le fragilità che sono comuni a una intera generazione.

La struttura del blog scandisce ogni appuntamento

Nella serie Scomode-In 5 sul divano, il blog non è solamente un dettaglio marginale della trama, ma è l’elemento sul quale si fonde l’intera struttura narrativa. Ognuno dei dodici episodi, infatti, prende il via e si conclude con un post pubblicato su Scomode, il blog collettivo. Tale scelta stilistica e narrativa permette di creare un ponte tra ciò che le protagoniste vivono e il modo in cui scelgono di raccontarsi.