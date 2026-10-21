Stasera in TV, giovedì 22 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla soap turca Tutto per la mia famiglia. Rai 2 torna con Ore 14 Sera, Rai 3 trasmette Splendida Cornice, Rete 4 conferma Dritto e rovescio e Italia 1 propone Le Iene. Su La7 spazio a Piazzapulita, TV8 trasmette Juventus-Rennes di UEFA Europa League e Nove sceglie Comedy Match.

Programmi TV di giovedì 22 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani 4 . La fiction con Luca Argentero prosegue con gli episodi Mostri e Pinocchio , tra nuovi casi clinici, tensioni professionali e difficoltà personali dei protagonisti.

– . La fiction con Luca Argentero prosegue con gli episodi e , tra nuovi casi clinici, tensioni professionali e difficoltà personali dei protagonisti. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera . Milo Infante conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca, tra ricostruzioni, testimonianze e aggiornamenti sulle indagini.

– . Milo Infante conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca, tra ricostruzioni, testimonianze e aggiornamenti sulle indagini. Rai 3, ore 21:15 – Splendida Cornice . Geppi Cucciari conduce una nuova puntata del programma che unisce intrattenimento, cultura, attualità e incontri con ospiti del mondo dello spettacolo.

– . Geppi Cucciari conduce una nuova puntata del programma che unisce intrattenimento, cultura, attualità e incontri con ospiti del mondo dello spettacolo. Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio . Paolo Del Debbio guida il talk politico ed economico, con interviste e confronti sui principali temi dell’attualità.

– . Paolo Del Debbio guida il talk politico ed economico, con interviste e confronti sui principali temi dell’attualità. Canale 5, ore 21:21 – Tutto per la mia famiglia . La soap turca prosegue in prima TV con gli episodi 82, 83 e 84 della seconda stagione, tra segreti, rivalità e nuovi conflitti familiari.

– . La soap turca prosegue in prima TV con gli episodi 82, 83 e 84 della seconda stagione, tra segreti, rivalità e nuovi conflitti familiari. Italia 1, ore 21:15 – Le Iene . Veronica Gentili conduce una nuova puntata del programma, tra servizi, inchieste, interviste e approfondimenti realizzati dagli inviati.

– . Veronica Gentili conduce una nuova puntata del programma, tra servizi, inchieste, interviste e approfondimenti realizzati dagli inviati. La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Corrado Formigli conduce il talk dedicato alla politica, all’economia e ai principali avvenimenti nazionali e internazionali.

– . Corrado Formigli conduce il talk dedicato alla politica, all’economia e ai principali avvenimenti nazionali e internazionali. TV8, ore 21:00 – Juventus-Rennes . In diretta la sfida di UEFA Europa League, preceduta alle 20:20 da TV8 Football Night e seguita dagli approfondimenti del dopopartita.

– . In diretta la sfida di UEFA Europa League, preceduta alle 20:20 da TV8 Football Night e seguita dagli approfondimenti del dopopartita. Nove, ore 21:30 – Comedy Match . Nuovo appuntamento in prima TV con la quinta puntata della terza stagione del programma dedicato alla comicità e alle sfide tra artisti.

– . Nuovo appuntamento in prima TV con la quinta puntata della terza stagione del programma dedicato alla comicità e alle sfide tra artisti. Rai 4, ore 21:20 – Operazione: Raqqa . Action thriller diretto da Gerardo Herrero, ambientato nella Siria del 2014, tra spionaggio internazionale e operazioni clandestine.

– . Action thriller diretto da Gerardo Herrero, ambientato nella Siria del 2014, tra spionaggio internazionale e operazioni clandestine. Rai 5, ore 21:23 – OSN e Orozco-Estrada per Mahler . Serata dedicata alla grande musica sinfonica, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Andrés Orozco-Estrada.

– . Serata dedicata alla grande musica sinfonica, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Andrés Orozco-Estrada. Rai Movie, ore 21:10 – Sempre amici . Commedia drammatica con Bryan Cranston, Kevin Hart e Nicole Kidman, remake americano del film francese Quasi amici.

– . Commedia drammatica con Bryan Cranston, Kevin Hart e Nicole Kidman, remake americano del film francese Quasi amici. Rai Premium, ore 21:20 – Ballando con le Stelle. Replica della puntata del 17 ottobre dello show condotto da Milly Carlucci.

Stasera su Rai 1: Doc – Nelle tue mani 4

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4. La fiction con Luca Argentero continua con il settimo episodio della stagione, intitolato Mostri, seguito alle 22:45 dall’ottavo episodio, Pinocchio.

Nel primo episodio, Riccardo si occupa di una ragazza misteriosa che non vuole raccontare nulla di sé. Il caso mette alla prova le capacità del medico, mentre le tensioni personali complicano ulteriormente il suo rapporto con Martina.

La gelosia e le incomprensioni rischiano di compromettere un equilibrio già fragile, mentre il reparto continua ad affrontare situazioni cliniche delicate e nuove responsabilità professionali.

Alle 22:45 la serata prosegue con Pinocchio. La fiction continua a intrecciare le vicende dei pazienti con quelle dei medici, mettendo al centro le difficoltà quotidiane del lavoro ospedaliero e i rapporti personali.

Prima della serie, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. In seconda serata torna Porta a Porta con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Tutto per la mia famiglia

Canale 5 propone dalle 21:21 Tutto per la mia famiglia, la soap turca che continua a raccontare le difficoltà dei fratelli Eren e i rapporti sempre più complicati tra le famiglie coinvolte nelle loro vicende.

La serata comprende tre episodi della seconda stagione in prima visione. Il primo, il numero 82, va in onda alle 21:21, seguito dall’episodio 83 alle 22:13 e dal numero 84 alle 23:13.

La storia prosegue tra incomprensioni, rivalità e segreti che rischiano di compromettere i rapporti familiari. Le scelte dei protagonisti continuano ad avere conseguenze importanti, mentre nuovi confronti mettono alla prova legami e sentimenti.

Prima della soap, Canale 5 trasmette La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: Ore 14 Sera

Rai 2 propone alle 21:20 Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante e dedicato ai casi di cronaca che continuano a suscitare l’interesse dell’opinione pubblica.

La trasmissione alterna ricostruzioni, testimonianze, documenti e interventi di esperti, concentrandosi sulle indagini e sugli sviluppi giudiziari delle vicende affrontate.

Il programma dedica spazio anche alle persone coinvolte nei casi, alle famiglie e agli interrogativi ancora aperti. L’obiettivo è ricostruire i fatti attraverso un confronto tra informazioni, testimonianze e diversi punti di vista.

La serata arriva dopo TG2 Post. In seconda serata, Rai 2 propone Francesco d’Assisi e i suoi ribelli, con l’episodio dedicato a Santa Chiara.

Stasera su Rai 3: Splendida Cornice

Rai 3 trasmette alle 21:15 una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari che mescola intrattenimento, cultura e approfondimento con uno stile ironico e originale.

La trasmissione propone interviste e incontri con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della letteratura, dell’arte e dell’attualità. Il racconto alterna momenti di riflessione a interventi comici, giochi e confronti con il pubblico.

Il programma si distingue per la capacità di affrontare argomenti culturali con un linguaggio accessibile, mantenendo un tono vivace e una particolare attenzione al dialogo tra generazioni e sensibilità differenti.

Al termine della puntata, Rai 3 propone TG3 Linea Notte, con gli aggiornamenti sui principali avvenimenti della giornata.

Stasera su TV8: Juventus-Rennes

TV8 dedica la prima serata al calcio europeo con Juventus-Rennes, partita valida per la UEFA Europa League e in programma alle 21:00.

Il collegamento inizia alle 20:20 con TV8 Football Night, che introduce la sfida attraverso analisi, approfondimenti e presentazione delle due squadre.

Dopo il fischio finale, la rete prosegue con il dopopartita, dedicato ai momenti principali dell’incontro, alle azioni più importanti e ai commenti degli esperti.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di giovedì 22 ottobre 2026 spiccano Operazione: Raqqa su Rai 4, Sempre amici su Rai Movie, Arma letale 4 su Iris, Way Down – Rapina alla Banca di Spagna sul canale 20 e Instant Family su TwentySeven.

Cielo trasmette Driven to Kill – Guidato per uccidere, mentre La5 propone la commedia romantica Un principe tutto mio. In seconda serata, Rai Movie sceglie Edison – L’uomo che illuminò il mondo, dedicato alla rivalità tra Thomas Edison e George Westinghouse.

La programmazione offre alternative che spaziano dal cinema d’azione al thriller, passando per la commedia e il racconto biografico.

I film su Sky Cinema giovedì 22 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Speed. Action thriller diretto da Jan de Bont con Keanu Reeves, Sandra Bullock e Dennis Hopper. Un agente di polizia deve impedire l’esplosione di un autobus imbottito di tritolo, costretto a mantenere una velocità elevata per evitare la detonazione.

Sky Cinema Uno, ore 23:15 – Play Dirty – Triplo gioco. Action thriller con Mark Wahlberg. Parker, un ladro professionista sopravvissuto al tradimento della propria banda, organizza un nuovo colpo insieme a un gruppo di complici.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Bugonia. Thriller diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons. Due uomini ossessionati dalle teorie del complotto rapiscono la dirigente di una grande azienda, convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere la Terra.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ti amo in tutte le lingue del mondo. Commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello. Un professore di liceo deve fare i conti con una situazione sentimentale imprevista.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Alla fine ci sei tu. Film con Asa Butterfield e Maisie Williams. Un giovane ipocondriaco affronta le proprie paure quando decide di aiutare una ragazza gravemente malata a realizzare i suoi ultimi desideri.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Il Ministero della Guerra Sporca. Action diretto da Guy Ritchie, ispirato a una storia vera. Durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di militari viene incaricato di compiere una missione segreta contro le forze naziste.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Armi chimiche. Thriller che intreccia tensioni internazionali, operazioni segrete e minacce legate all’impiego di sostanze pericolose.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Scuola di polizia. Celebre commedia americana nella quale un gruppo di improbabili reclute affronta l’addestramento per entrare nelle forze dell’ordine.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – La mia Africa. Il film diretto da Sydney Pollack con Meryl Streep e Robert Redford racconta la storia della scrittrice Karen Blixen e il suo legame con il continente africano.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Chiara. Film diretto da Susanna Nicchiarelli, dedicato alla vita di Santa Chiara d’Assisi e al suo percorso di emancipazione spirituale e personale.