Peccato è una serie tv italiana del 2026, di genere comedy, ideata e interpretata da Emanuela Fanelli e diretta da Valerio Vestoso. È disponibile su HBO Max dal 2 ottobre 2026, con pubblicazione settimanale. La prima stagione comprende 6 episodi di circa 30 minuti. Il racconto adotta la forma del mockumentary, un documentario di finzione costruito attraverso interviste e materiali d’archivio ricreati.

La protagonista interpreta una versione immaginaria di se stessa nel 2049, quando il successo è ormai un ricordo lontano. Ritirata in Valle d’Aosta, Fanelli deve fare i conti con una carriera interrotta e con le conseguenze di uno scandalo. Il futuro diventa il punto di osservazione dal quale ricostruire un passato professionale assurdo e doloroso.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Peccato

La sceneggiatura è firmata da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi e Valerio Vestoso. La produzione è di Mattia Guerra per Be Water Film, con la partecipazione di HBO Max, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste. La serie è stata presentata alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venice Open, fuori concorso.

La costruzione visiva alterna epoche e linguaggi. I materiali che sembrano provenire da programmi televisivi, film o servizi giornalistici sono parte della finzione, realizzati per rendere credibile una biografia che non coincide con quella reale dell’attrice. Vestoso ha lavorato con formati e strumenti diversi per differenziare il presente dell’intervista dalle immagini che dovrebbero documentare il passato.

Dove è girata Peccato

Le riprese sono state realizzate fra Roma e Gressoney-Saint-Jean. La lavorazione romana è iniziata nel gennaio del 2026, mentre le sequenze valdostane sono state girate nella seconda metà di febbraio. Gressoney-Saint-Jean, ai piedi del Monte Rosa, fornisce il paesaggio del rifugio nel quale la protagonista si è allontanata dalla vita pubblica.

Roma rappresenta invece il mondo del cinema, dei contatti professionali e delle occasioni cercate o perdute. Il passaggio fra la capitale e la montagna rende visibile la distanza fra l’immagine pubblica dell’attrice e l’isolamento successivo. Il racconto è ambientato nel futuro, ma questi luoghi reali mantengono riconoscibile la geografia italiana sulla quale viene costruita la versione alternativa della sua vita.

Trama di Peccato

Nel 2049 Emanuela Fanelli ha 63 anni e vive lontano dai set. Non rilascia interviste e il pubblico sembra averla dimenticata. Un progetto documentaristico riapre però la questione del suo ritiro: bisogna capire come una carriera promettente sia arrivata a un esito tanto diverso da quello atteso.

Il giornalista Malcom Pagani raggiunge l’attrice in Valle d’Aosta e prova a convincerla a raccontarsi. Il suo tentativo incontra resistenze, vanità e una ricostruzione dei fatti che richiede continuamente di essere confrontata con altre testimonianze. Il problema non riguarda soltanto ciò che è accaduto, ma anche la versione che la protagonista ha scelto di conservare.

Colleghi, registi e personaggi televisivi partecipano alla ricostruzione come versioni future di se stessi. Le loro interviste permettono di osservare la protagonista da prospettive differenti. Il tono celebrativo del documentario biografico viene così deformato da ricordi scomodi, giudizi interessati e dichiarazioni che aprono nuove contraddizioni.

La serie attraversa un mondo dello spettacolo nel quale il prestigio può trasformarsi rapidamente in irrilevanza. Fra i passaggi della vicenda compare anche una truffa legata al cinema italiano, associata a un caso giudiziario che contribuisce alla caduta di Fanelli. L’indagine sulla carriera diventa quindi anche un’indagine sulle responsabilità e sugli incontri che l’hanno modificata.

Il personaggio centrale oscilla fra il bisogno di essere riconosciuto e la volontà di sottrarsi al giudizio. L’autocelebrazione funziona come una difesa, ma le testimonianze fanno emergere una vulnerabilità che non coincide con le battute. La commedia osserva l’ambizione professionale come parte di un desiderio più ampio di attribuire senso alla propria esistenza.

Peccato: anticipazioni e sviluppo della miniserie

Il filo narrativo prosegue attraverso la ricostruzione dello scandalo e il confronto fra il racconto personale di Fanelli e quello delle persone che l’hanno conosciuta. Il documentario immaginario non si limita a raccogliere aneddoti: mette alla prova l’immagine che l’attrice vuole lasciare di sé.

Al 22 ottobre 2026 sono disponibili i primi tre episodi. La pubblicazione del quarto è prevista il 23 ottobre e il calendario settimanale porta la conclusione della stagione al 6 novembre. Il centro della storia resta il rapporto fra fallimento e identità: perdere il lavoro e la notorietà costringe la protagonista a interrogarsi su ciò che desiderava davvero, oltre la carriera.

Cast di Peccato