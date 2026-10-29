Giovedì 29 ottobre, su NOVE, va in onda la seconda puntata di Comedy Match 2026. La trasmissione è visibile dalle ore 21:25 circa.

Comedy Match 2026 seconda puntata, una nuova gara fra comici

Alla conduzione del nuovo appuntamento di Comedy Match è presente Katia Follesa. La terza edizione del programma ha debuttato la scorsa settimana, divertendo 445 mila spettatori con una share del 2,52%.

Lo show è animato da una serie di comici, divisi in due squadre. Le compagini si affrontano in diverse manche, nelle quali mettono alla prova le loro doti di improvvisatori. Alla fine di ogni match il pubblico in studio assegna un punto alla squadra giudicata migliore. La serata si conclude con il gioco finale Comedy Battle, che mette in palio tre punti.

Chi sono i comici protagonisti

A sfidarsi, nella seconda puntata di Comedy Match, ci sono la squadra arancione e quella fucsia. Nella prima compagine sono presenti, in primis, l’attore e speaker radiofonico Sergio Friscia e Gianluca Fubelli, conosciuto con il nome d’arte di Scintilla. A completare il team ci sono Andrea Pisani, conduttore di Only Fun e membro dei PanPers, e Maria Di Biase.

Per quanto riguarda la squadra fucsia, invece, essa è animata in primis dall’attrice Debora Villa. Altri protagonisti sono Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. Infine c’è Andrea Perroni, imitatore e attualmente in gara a Tale e Quale Show.

La seconda puntata di Comedy Match parte con la manche denominata Sit-Com. La conduttrice propone uno spunto iniziale di una storia e ogni squadra, dopo aver assegnato i ruoli previsti ai propri componenti, deve improvvisare la narrazione. Il secondo match è intitolato Music: i comici devono mostrare la loro abilità nel recitare il testo di una canzone famosa, cercando di adattare le intenzioni sulla base delle indicazioni date da Katia Follesa. In tale prova si affrontano Andrea Perroni con Attenti al lupo e Sergio Friscia con Tuta Gold.

Comedy Match 2026 seconda puntata, le sfide

La terza partita, durante Comedy Match del 29 ottobre, è Duello Doppio: due partecipanti per manche devono assumere le medesime posizioni dei protagonisti di quadri famosi, tentando di improvvisare dei testi. Ad affrontarsi ci sono Maria Di Biase con Scintilla e Debora Villa con Gianluca De Angelis. Quarto match è Televisione, che impegna tutti i concorrenti della serata, che sono chiamati a ricreare le dinamiche tipiche di una puntata del Grande Fratello.

La gara va avanti con Social, ambientato questa settimana in un finto podcast condotto da Katia Follesa. Ad affrontarsi ci sono Andrea Perroni e Maria Di Biase, chiamati a interpretare gli ospiti intervistati. La sesta prova è Comedy Bar, novità del format articolata in più puntate e nella quale i partecipanti hanno dei ruoli fissi. Per la squadra arancione giocano Scintilla, Di Biase e Friscia, che affrontano Villa, Zoboli e Perroni. La settima sfida è Move. Scintilla, Pisani e Friscia affrontano Perroni, Villa e De Angelis, nella manche che richiede di improvvisare usando il solo linguaggio del corpo.

Penultimo match della serata è Cinema, al quale partecipano tutte e due le squadre contemporaneamente. I concorrenti devono mettere in scena Grease, pellicola cult raccontata passo dopo passo da Follesa. La sfida finale è la Comedy Battle, al termine della quale è eletta la squadra vincitrice.