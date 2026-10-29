Siamo alla fine di ottobre, ma il Natale è già arrivato in televisione. Questa, almeno, è la sensazione che si ha guardando le diverse emittenti italiane.

Natale già arrivato in televisione, su Rai Premium un ciclo di pellicole dedicate

Fra le reti che per prime hanno dato il via al periodo natalizio c’è Rai Premium, canale visibile sul 25 del digitale terrestre e dedicato interamente al serie tv, ai film e alle repliche delle fiction già proposte sull’ammiraglia. A partire dal 19 ottobre scorso, tutti i lunedì in prima serata vanno in onda delle pellicole dedicate alla festività natalizia.

Il ciclo è stato inaugurato da Colpo di Fulmine a Natale, commedia originaria del 2017 che ha ottenuto l’1,24% di share, ed è proseguito il 26 ottobre con A Natale cambio vita, produzione canadese originaria del 2023 che ha ricevuto l’1,44% di share.

Il 2 novembre la serie di film natalizi di Rai Premium continua con Feliz Navidad, commedia statunitense del 2020.

Da TV8 a NOVE, le altre reti

Il clima di Natale coinvolge anche NOVE. La rete ammiraglia del gruppo Discovery, salvo modifiche ai palinsesti, ha scelto di dedicare la prima serata del martedì alle pellicole a tema natalizio. Si è partiti il 27 ottobre con Merry Christmas in Love, commedia ambientata nel giorno della vigilia di Natale a Varsavia. Il 3 novembre, invece, si prosegue con Un Natale da Cenerentola.

Il Natale diventerà presto protagonista di TV8. Dal 2 novembre la rete proporrà delle pellicole sul tema ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Il primo titolo della serie è Ricordati di te, che inizia alle 14:30 circa. Anche su La5 e La7 Cinema iniziano a essere proposte le prime produzioni sulle festività: nella rete Mediaset nel prime time del 28 ottobre è andato in onda il cult del 2006 L’Amore non va in vacanza con Kate Winslet e Cameron Diaz mentre l’emittente di Urbano Cairo, alle 13:30 di oggi, punta su La Festa prima delle Feste con Jason Bateman e Jennifer Aniston. Per il momento, tuttavia, su queste reti non sono previsti degli appuntamenti fissi dedicati al Natale.

Natale già arrivato in televisione, gli spot parlano delle feste già da settembre

Ma il settore che per primo ha portato le feste natalizie sul piccolo schermo è quello pubblicitario. Ad aprire le danze è stata la società Nataluna, che ai primi di settembre, in televisione e sui social, ha lanciato uno spot nel quale una testimonial abbandona simbolicamente l’ombrellone da spiaggia in favore di un albero di Natale. “È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pur iniziare” è il claim che ha accompagnato la produzione sulle note di All I Want For Christmas Is You. Negli scorsi giorni sono apparse altre pubblicità già in perfetto clima natalizio, da Notino a PoltroneSofà.

Dai film alle pubblicità, la strategia è chiara: anticipare il Natale alla fine dell’estate per sfruttare il più a lungo possibile tale festività, oramai divenuta un fenomeno mediatico. Il risultato finale è una vera e propria corsa contro il tempo che trasforma i palinsesti televisivi, portando sul piccolo schermo renne e addobbi già da settembre, con un effetto decisamente straniante per il pubblico.