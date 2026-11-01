Saranno 36 i Paesi in gara all’Eurovision Song Contest 2027. La prossima edizione della kermesse si svolgerà a Burgas, in Bulgaria, nel mese di maggio.

Eurovision Song Contest 2027 Paesi in gara, chi ha confermato la partecipazione

All’Eurovision Song Contest 2027 tornerà, in primis, l’Italia. Il nostro Paese, come da tradizione, selezionerà l’artista rappresentante durante il Festival di Sanremo. Fino all’anno scorso tale diritto spettava al vincitore del Festival, mentre da quest’anno è introdotta una competizione a sé stante. L’Italia sarà automaticamente qualificata alla finale insieme alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Germania e al Regno Unito, oltre che alla Bulgaria, Stato organizzatore della manifestazione.

Le altre Nazioni che hanno confermato la loro presenza sono Albania, Armenia, Belgio, Azerbaijan, Finlandia, Austria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia e Lettonia. A esse si aggiungono Lituania, Malta, Lussemburgo, Romania, Portogallo, Svezia, Serbia, Montenegro, Israele, San Marino, Svizzera, Ucraina, Moldavia, Macedonia del Nord, Estonia, Polonia, Georgia e Norvegia. Dal resto del mondo sono confermate l’Australia e la novità Canada, alla prima presenza di sempre in gara.

Eurovision Song Contest 2027 Paesi in gara, chi ha boicottato l’evento

Come avvenuto già l’anno scorso, l’Eurovision Song Contest 2027 dovrà fare i conti con alcune defezioni. Diversi Stati, infatti, hanno scelto di boicottare la manifestazione in segno di protesta per la presenza in gara di Israele. I Paesi che hanno già confermato l’intenzione di non calcare il palco dell’evento sono l’Irlanda, l’Islanda e i Paesi Bassi.

Sono ancora in dubbio le partecipazioni di Spagna e Slovenia. I rappresentanti delle emittenti pubbliche di entrambi i Paesi hanno manifestato il loro dissenso per la situazione che si è venuta a creare, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva. L’Ebu, emittente che organizza l’Eurovision Song Contest, a causa della complessità della situazione ha deciso di dare più tempo ai due Stati, prolungando i termini per l’iscrizione alla kermesse fino a dicembre.

Le date

Non cambia il regolamento dell’Eurovision Song Contest 2027, che si svolge presso l’Arena Burgas. La manifestazione sarà articolata ancora una volta in tre serate. Le prime due, attese l’11 e il 13 maggio, sono dedicate alle semifinali e al termine di ognuna di queste sono decretate dieci brani finalisti.

Nella finale, prevista il 15 maggio, si esibiscono tutti gli artisti qualificati, votati dal pubblico a casa mediante televoto e dalle giurie nominate dalle emittenti in gara. Al termine, il cantante primo classificato è eletto il vincitore.