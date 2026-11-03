Martedì 3 novembre si svolgono le Elezioni di Midterm degli Stati Uniti e la televisione italiana, per l’occasione, ha messo a punto una programmazione tv. Diversi gli speciali previsti, tutti in partenza in seconda serata per seguire, in diretta, lo spoglio elettorale.

Elezioni Midterm Stati Uniti programmazione tv, gli speciali di Rai 1

Su Rai 1, la programmazione tv dedicata alle Elezioni del Midterm degli Stati Uniti ha come protagonista Bruno Vespa. Il giornalista, infatti, prende la linea dalle ore 00:15 circa, quando il giornalista guida lo speciale di Porta a Porta dal titolo La notte in cui Trump si gioca il futuro. Ad arricchire la serata ci sono ospiti in studio e in collegamento, oltre a inviati da Washington e dal Texas.

La diretta dovrebbe proseguire almeno fino alle ore 04:40 circa. In seguito, si torna a parlare del risultato del voto dalle 05:00 prima con Rai News24, poi con 1mattina News. Alle 07:10, infine, va in onda un’edizione straordinaria del TG1, che dovrebbe durare circa un’ora.

Le altre reti Rai

Gli speciali dedicati alle Elezioni del Midterm degli Stati Uniti su Rai 2 sono trasmessi mercoledì 4 novembre. Due le edizioni straordinarie del telegiornale: la prima dalle 10:00 alle 11:00, la seconda dalle 18:10 alle 19:00. In entrambi gli appuntamenti sono analizzati e commentati i risultati dello spoglio.

Su Rai 3, dalle 00:15, parte una puntata interamente dedicata agli USA di Linea Notte, in onda fino alle 01:45 circa. A seguire è possibile seguire gli aggiornamenti sulla tornata elettorale grazie alla diretta di Rai News. Il 4 novembre, inoltre, partono delle edizioni speciali del TG3 alle 12:25 e alle 16:15.

Elezioni Midterm Stati Uniti programmazione tv, l’offerta Mediaset e La7

Per quanto riguarda Mediaset, le Elezioni Midterm degli Stati Uniti modificano la programmazione tv di Rete 4. Il compito di seguire lo spoglio è affidato a Nicola Porro, che dalle 00:25 alle 06:00 guida una lunga puntata di Quarta Repubblica, con ospiti, inviati e analisti. Dalle 06:00 ci si sposta su Canale 5 con Midterm Quale America?, speciale trasmesso fino alle 08:00 e guidato da Cesara Buonamici.

Su La7 il protagonista è Enrico Mentana, che intorno alle 00:35 circa guida quella che, salvo improvvise modifiche ai palinsesti, è l’ultima Maratona Mentana sulla rete di Urbano Cairo prima del suo addio già annunciato a dicembre. Previste, in totale, circa 7 ore di diretta, fino alle 07:30.

Su Sky TG24, dalle 22:30, parte Midterm 2026, l’America al Voto, uno speciale condotto da Liliana Faccioli Pintozzi e Marco Congiu con collegamenti in diretta dagli Stati Uniti, analisi e aggiornamenti sui risultati. In particolare ci sono Federico Leoni da Washington DC, Cristiana Mancini dal Texas e Iacopo Luzi dal Michigan. Allo Sky Cube, trasformato per l’occasione in un data room, ci sono Roberto Palladino e Alberto Giuffrè. Da segnalare la collaborazione con YouTrend grazie all’ospitata di Lorenzo Pregliasco.