La terza stagione di Viola come il mare riporta l’attenzione sulla storia di Viola Vitale, la giornalista interpretata da Francesca Chillemi, e sul rapporto con l’ispettore Francesco Demir, interpretato nelle prime due stagioni da Can Yaman.

Viola come il mare 3 dal 4 novembre su Canale 5: trama, cast e l’addio di Can Yaman

Viola come il mare 3 torna su Canale 5 mercoledì 4 novembre 2026, in prima serata, con Francesca Chillemi nuovamente protagonista nei panni della giornalista Viola Vitale. La terza stagione della fiction, prodotta da RTI e Lux Vide, introduce un cambiamento destinato a incidere profondamente sugli equilibri narrativi: Can Yaman non sarà più Francesco Demir. Al suo posto arriva l’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz, interprete del nuovo ispettore Massimo Paternò.

La serie, scritta da Silvia Leuzzi e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, propone dodici episodi distribuiti in sei prime serate. Al centro rimangono le indagini condotte a Palermo, ma il racconto si concentra anche sulla crescita personale della protagonista, chiamata ad affrontare cambiamenti sentimentali e importanti rivelazioni familiari.

Viola come il mare 3, la trama della nuova stagione

Viola Vitale continua a lavorare nella redazione di Sicilia Webnews, dove affianca all’attività giornalistica la realizzazione di podcast dedicati ai casi di cronaca nera.

La sua particolare forma di sinestesia, che le permette di associare colori alle emozioni delle persone, continua a rappresentare uno strumento prezioso per comprendere situazioni e comportamenti apparentemente inspiegabili.

La terza stagione si apre con Viola impegnata a costruire una nuova fase della propria vita. Dopo le vicende sentimentali che l’hanno legata a Francesco Demir, la giornalista si trova ad affrontare cambiamenti inattesi.

L’arrivo di Massimo Paternò, nuovo ispettore della polizia di Palermo, modifica immediatamente le sue abitudini. L’uomo non soltanto diventa un importante riferimento nelle indagini, ma si trasferisce anche nello stesso edificio in cui abita Viola.

Paternò vive con la fidanzata Ginevra Attanasio, interpretata da Fiorenza D’Antonio, al piano superiore rispetto all’appartamento della giornalista.

I primi incontri sono caratterizzati da incomprensioni e contrasti. Max affronta le difficoltà con leggerezza e ironia, mentre Viola tende a prendere ogni situazione particolarmente sul serio.

Con il passare del tempo, tuttavia, la giornalista scopre che dietro l’apparente superficialità dell’ispettore si nascondono sensibilità e ferite personali.

Can Yaman lascia Viola come il mare: che cosa succede a Francesco Demir?

L’assenza di Can Yaman rappresenta il cambiamento più importante della terza stagione.

L’attore turco aveva interpretato Francesco Demir nei primi due capitoli della fiction, costruendo con Francesca Chillemi una coppia televisiva particolarmente apprezzata.

Nel finale della seconda stagione, Demir aveva finalmente dichiarato il proprio amore a Viola, dopo una lunga relazione caratterizzata da attrazione, incomprensioni e sentimenti mai completamente espressi.

La nuova stagione riparte proprio da quella promessa sentimentale, ma introduce un evento destinato a cambiare il futuro della protagonista.

Le circostanze precise dell’uscita di scena di Francesco Demir saranno chiarite nella prima puntata. La produzione ha mantenuto il riserbo sugli sviluppi narrativi, evitando di anticipare una delle svolte più attese.

La scelta di sostituire il protagonista maschile costituisce una sfida importante per la fiction. Il rapporto tra Viola e Demir aveva rappresentato uno degli elementi centrali del successo delle prime due stagioni.

Rodrigo Guirao Díaz è Massimo Paternò, il nuovo ispettore

A raccogliere il testimone di Can Yaman è Rodrigo Guirao Díaz, attore argentino che interpreta Massimo Paternò, chiamato da tutti Max.

Il nuovo ispettore presenta caratteristiche molto diverse rispetto a Francesco Demir. È ironico, apparentemente disinvolto e incline a ridimensionare anche le situazioni più complicate.

Il suo comportamento nasconde però un passato difficile e un rapporto conflittuale con il padre, Augusto Paternò, pubblico ministero interpretato da Paolo Sassanelli.

Viola cercherà di aiutare Max a recuperare fiducia nelle proprie capacità professionali e a superare le incomprensioni familiari.

L’ispettore, a sua volta, diventerà un sostegno importante per la giornalista nei momenti di maggiore difficoltà.

La loro relazione si svilupperà inizialmente attraverso una complicità costruita sul lavoro e sulla conoscenza reciproca, lasciando aperti interrogativi sulla possibile evoluzione sentimentale.

Viola come il mare 3, le anticipazioni della prima puntata del 4 novembre

La prima puntata introduce un caso destinato ad accompagnare l’intera stagione.

Durante un ricevimento di matrimonio, lo sposo viene trovato senza vita. I primi accertamenti fanno emergere la possibilità di un omicidio e la polizia avvia immediatamente le indagini.

Viola si ritrova coinvolta nella vicenda dopo uno scambio di telefoni cellulari che la porta a incontrare Massimo Paternò.

L’episodio rappresenta l’inizio della collaborazione tra la giornalista e il nuovo ispettore, destinati a confrontarsi ripetutamente sia sul lavoro sia nella vita privata.

Nel frattempo, Leonardo, il padre di Viola, le rivela l’esistenza di un legame inatteso con Alice D’Amario, una giovane donna dal passato difficile.

Alice, interpretata da Giulia Ercolini, è cresciuta senza una figura paterna e ha sviluppato un atteggiamento diffidente nei confronti degli altri.

Viola cercherà di comprenderne il comportamento e di aiutarla a dimostrare la propria innocenza, mentre le indagini porteranno alla luce nuovi elementi sulla vicenda.

Viola come il mare 3, il cast completo

Accanto a Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Díaz tornano numerosi interpreti già presenti nelle precedenti stagioni.

Francesca Chillemi : Viola Vitale

: Viola Vitale Rodrigo Guirao Díaz : Massimo Paternò

: Massimo Paternò Ninni Bruschetta : Leonardo

: Leonardo Chiara Tron : Tamara

: Tamara Lorenzo Scalzo : Raffaele

: Raffaele Giovanni Nasta : Turi

: Turi Alice Arcuri : Vita

: Vita Virginia Diop : Maryam

: Maryam Giulia Ercolini : Alice D’Amario

: Alice D’Amario Paolo Sassanelli : Augusto Paternò

: Augusto Paternò Fiorenza D’Antonio : Ginevra Attanasio

: Ginevra Attanasio Giovanni Scifoni: Matteo Ferrara

La redazione di Sicilia Webnews conserva un ruolo importante nelle nuove puntate, con le vicende personali di Tamara, Raffaele e degli altri colleghi che si intrecciano alle indagini della protagonista.

Viola come il mare 3, dove è girata la fiction

La terza stagione conserva Palermo e la Sicilia come ambientazioni principali della storia.

Le atmosfere mediterranee, i palazzi storici e le strade della città continuano a caratterizzare l’identità visiva della fiction.

Alcune sequenze sono state realizzate anche a Diamante, in Calabria, lungo la Riviera dei Cedri.

Le ambientazioni contribuiscono a mantenere quella riconoscibilità che ha accompagnato la serie fin dal debutto, pur in presenza di importanti cambiamenti nel cast e nello sviluppo dei personaggi.

Viola come il mare 3, quante puntate sono e dove vederla in streaming

Viola come il mare 3 è composta da dodici episodi, suddivisi in sei prime serate.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 4 novembre 2026 su Canale 5.

La distribuzione prevede inoltre una novità: dopo il debutto televisivo, Mediaset Infinity renderà disponibili gratuitamente gli episodi successivi in anteprima, prima della loro trasmissione settimanale.

Sulla piattaforma sono disponibili anche le prime due stagioni, utili per ripercorrere il rapporto tra Viola Vitale e Francesco Demir.

Il terzo capitolo rappresenta un passaggio delicato per la fiction. L’uscita di Can Yaman impone alla sceneggiatura di costruire nuovi equilibri, senza perdere gli elementi che hanno contribuito alla popolarità della serie.

La sfida principale sarà rendere credibile il rapporto tra Viola e Massimo Paternò, evitando che il nuovo ispettore venga percepito soltanto come il sostituto di Francesco Demir.

La sinestesia, le indagini e la dimensione sentimentale rimangono i pilastri del racconto. Sarà però soprattutto l’evoluzione personale di Viola a determinare l’identità di questa nuova stagione.