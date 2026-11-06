Giovedì 5 novembre è andato in onda il terzo Live di X Factor 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è successo durante la diretta del talent, proposta dalle ore 21:25 circa su Sky Uno. Al timone dello show è presente Giorgia, affiancata dai giudici Paola Iezzi, Irama, Francesco Gabbani e Jake La Furia.

X Factor 2026 terzo Live, la prima manche

Ad aprire il terzo Live di X Factor 2026, rinominato Jukebox Night in quanto dedicato alle cover degli anni ’60 e ’70, è la conduttrice Giorgia, che ha eseguito un bellissimo medley dei brani Come Together di The Beatles, Light My Fire di The Doors e I Can’t Get No Satisfation di The Rolling Stones.

A seguire è partita la prima manche con Camilla del team Iezzi, che con la cover di Be My Baby di The Ronettes ha convinto i giudici. “Esibizione perfetta” per Jake La Furia è quella di Lenanie del team Irama, che ha intonato Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Tantissimi complimenti e una standing ovation del pubblico per Giacomo Calò del team Gabbani, che ha cantato All By Myself di Eric Carmen.

Per il team La Furia ha cantato Alìa con Mamma Mia degli Abba, con Iezzi che, sbilanciandosi, ha parlato di “futura popstar”. Infine, la manche è terminata con Teo Bok del team Gabbani e Le Distanze del team Irama. Il primo ha proposto Have You Ever Seen the Rain di Creedence Clearwater Revival, i secondi hanno intonato Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. La conduttrice Giorgia ha comunicato l’esito del televoto, con Lenanie finito al ballottaggio eliminatorio.

La seconda manche

La seconda manche del terzo Live di X Factor 2026 è partita con gli Scraffs del team Gabbani, che hanno portato una ventata di energia con God Save the Queen dei Sex Pistols. A seguire è arrivato sul palco Manu del team Iezzi con Mi ritorni in mente di Lucio Battisti. Una performance piaciuta a tutti, ma che non è bastata a Irama: “Non ho ancora capito che artista sei“.

Solita ventata di energia per Alex Fontana del team La Furia con Nights in White Satin di The Moody Blues. Ancora una volta Irama ha avuto qualcosa da ridire, sostenendo di voler vedere l’artista cimentarsi in altri generi. Soltanto complimenti, infine, per i Mad-Dog del team Iezzi, che hanno cantato Rebel Rebel di David Bowie, e per Patrizia del team Irama, che ha ricevuto una standing ovation eseguendo Tu si’ ‘na cosa grande per me di Domenico Modugno. Al termine di tutte le esibizioni, Giorgia ha comunicato l’esito del televoto, che ha condannato Manu al ballottaggio eliminatorio.

X Factor 2026 terzo Live, chi è l’eliminato

Il terzo Live di X Factor 2026 è proseguito con il ballottaggio fra Lenanie e Manu. Dopo aver cantato il loro cavallo di battaglia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia hanno eliminato Lenanie. Ad arricchire lo show, giovedì 5 novembre, ha presenziato Fulminacci, che ha intonato Insieme a te non ci sto più nella versione di Franco Battiato e la sua Stupida sfortuna.